Nike Mad 90 Pack: dissenys futuristes d'Air Max que reten homenatge a la història del futbol
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Els nous dissenys exclusius de les Air Max 90 s'inspiren en quatre botes de futbol Nike icòniques i en moments històrics de la cultura futbolística mundial.
- El Mad 90 Pack de Nike inclou quatre versions inspirades en el futbol de les icòniques sabatilles per al dia a dia Air Max 90, que reten homenatge a les botes de futbol Nike Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser i Tiempo, així com a les èpoques d'aquest esport que representen.
- Cada model inclou els seus propis dissenys de roba a joc per a looks futbolístics de cap a peus inspirats en les comunitats d'aquest esport d'arreu del món.
- Les línies de calçat i roba Nike Mad 90 Pack es llançaran a tot el món a nike.com i en determinats distribuïdors col·laboradors de Nike a partir de l'11 de maig de 2026. El 21 de maig de 2026, aquests dissenys es llançaran a tot Amèrica del Nord.
Aficionats a les Nike Air Max 90 i a la cultura del futbol: prepareu-vos per unir-vos. Nike combina aquestes dues passions amb el llançament del Mad 90 Pack, una col·lecció exclusiva de calçat i roba que reinventa les populars sabatilles per al dia a dia dels anys 90, i que ret homenatge a les icòniques botes de futbol Nike i als moments històrics d'aquest esport que representen. És important aclarir que les sabatilles del Mad 90 Pack no són botes de futbol, sinó sabatilles Air Max 90 dissenyades per retre homenatge a èpoques importants de la cultura futbolística.
El Mad 90 Pack inclou quatre versions inspirades en el futbol de les populars Air Max 90, cadascuna amb els seus propis dissenys de roba complementaris. Cada versió de les Air Max 90 captura l'essència d'una època específica del futbol i ofereix a l'afició l'oportunitat de reviure-la, alhora que presenta aquests moments nostàlgics a una nova generació d'atletes i aficionats al futbol.
A qui va adreçat el Mad 90 Pack?
El Nike Mad 90 Pack és ideal per a diversos tipus de col·leccionistes de les Air Max, com ara els aficionats més fidels que sempre busquen models exclusius i emocionants, així com llançaments limitats. És un reclam per als aficionats al futbol que van créixer durant l'època daurada de les Hypervenom, les Mercurial Vapor 2002, les Total 90 Laser o les Tiempo. També és perfecte per als consumidors a qui els apassiona la cultura del futbol i la moda urbana exclusiva.
Detalls dels quatre dissenys de calçat i roba del Nike Mad 90 Pack
Air Max 90 Hypervenom: les Air Max 90 Hypervenom s'inspiren en les Hypervenom originals, unes botes Nike icòniques llançades el 2013 per a atletes que volien dominar el joc. El nou model s'inspira tant en les botes de futbol Hypervenom originals com en les Air Max 90. Presenta un disseny atrevit de color taronja i negre, perforacions per tota la superfície i un estampat d'esquelet en taronja que destaca sobre el negre, com es pot veure al model original.
Inspiració en la roba complementària: les Air Max 90 Hypervenom es combinen amb dissenys de roba que recorden Los Angeles, una ciutat definida per l'autoexpressió, la determinació i el poder de la comunitat.
Air Max 90 Mercurial: les Air Max 90 Mercurial s'inspiren en les Mercurial Vapor 2002, unes botes de futbol clàssiques que van canviar la manera en què els jugadors de futbol i els aficionats concebien la velocitat en aquest esport. El nou model Air Max 90 presenta línies fluides i canvis de color similars als de les Mercurialoriginals. El logotip Swoosh blanc destaca sobre les sabatilles negres, i la llengüeta negra de les botes de futbol també recorda el model original. A més, els detalls en verd militar de les botes originals es poden veure dins de la unitat Air de les sabatilles. A diferència de les botes de futbol en què s'inspiren les sabatilles, aquesta versió presenta uns subtils detalls en taronja.
Inspiració en la roba complementària: la roba de Sportswear a joc celebra l'auge de la cultura coreana a escala mundial.
Air Max 90 Total Laser 90: les Air Max 90 Total Laser 90 s'inspiren en les Total 90 Laser, unes botes clàssiques que representaven l'estil de joc de molts dels millors jugadors de futbol de la primera dècada del 2000. Amb els seus detalls negres i grocs brillants i el logotip Swoosh negre, les Air Max Laser 90 s'assemblen molt a les botes de futbol anteriors de la línia Air Max. També es poden apreciar altres elements, com l'icònic estampat d'esquelet del model original, que es pot veure en la versió Air Max a través de la sola exterior de goma transparent. La part superior davantera d'aquest nou model exclusiu és totalment negra, igual que les icòniques botes de futbol que representa, i presenta un look amb la puntera cap avall molt similar al del model original. En lloc de la clàssica insígnia Nike Air al taló, el logotip de les Total 90 és negre. A més, un detall en vermell darrere de la llengüeta substitueix els folres interiors vermells originals com a element de connexió.
Inspiració en la roba complementària: el groc també és un color destacat en les peces de roba Total 90, que recorden les peces de futbol Nike de principis de la dècada del 2000 que van popularitzar la cultura del futbol anglès arreu del món.
Air Max 90 Tiempo: les Air Max 90 Tiempo recuperen l'energia inicial de les Nike Tiempo del 2005. Aquesta interpretació moderna de les Air Max 90 incorpora la pell prèmium, les costures, l'embuatat en forma de diamant i el folre de la zona del turmell característics de les Tiempo originals, amb un disseny contemporani que aporta un toc rebel. La versió Air Max és de color negre amb un Swoosh blanc, igual que el model original, i els detalls en verd aporten un toc subtil.
Inspiració en la roba complementària: les peces de roba de Sportswear Tiempo a joc reten homenatge a la cultura futbolística amb un aire punk rock xinès atrevit.
Dates i llocs de llançament de Nike Mad 90 Pack
Les línies de calçat i roba Nike Mad 90 Pack anes llançarà a tot el món a nike.com i en determinats distribuïdors col·laboradors de Nike a partir de l'11 de maig de 2026, i a tot Amèrica del Nord a partir del 21 de maig de 2026.
Preguntes freqüents
Què és el Nike Mad 90 Pack?
El Nike Mad 90 Pack és una col·lecció que inclou quatre versions inspirades en el futbol de les populars Air Max 90, cadascuna amb els seus propis dissenys de roba complementaris.
Quines sabatilles inclou el Nike Mad 90 Pack?
El Nike Mad 90 Pack inclou les Hypervenom, les Mercurial Vapor 2002, les Total 90 Laser i les Tiempo, totes elles versions exclusives de les Nike Air Max inspirades en les originals.
Les sabatilles del Mad 90 Pack són botes de futbol o sabatilles?
El Mad 90 Pack inclou sabatilles inspirades en botes de futbol i èpoques icòniques d'aquest esport. No són botes de futbol.
Quina és la data de llançament del Nike Mad 90 Pack?
Les línies de calçat i roba Nike Mad 90 Pack es llançaran a tot el món a partir de l'11 de maig de 2026, i a tot Amèrica del Nord a partir del 21 de maig de 2026.
On puc comprar el Nike Mad 90 Pack?
El Nike Mad 90 Pack es pot comprar a nike.com i en determinats distribuïdors col·laboradors de Nike.