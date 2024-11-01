El Blueprint Pack mostra els millors productes Nike amb tecnologia Air

El Blueprint Pack inclou els millors productes Nike amb tecnologia Air
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Gaudeix de la mateixa tecnologia llegendària en una àmplia gamma de sabatilles.
La tecnologia Nike Air ha avançat i s'ha expandit des que es va llançar per primera vegada als anys 70. Ara hi ha moltes sabatilles Nike amb innovacions Air, que s'inclou sempre amb el mateix objectiu: oferir un amortiment reactiu que no limiti el rendiment. Nike destaca aquesta tecnologia exclusiva amb el pròxim Nike Blueprint Pack, que es llançarà a l'estiu del 2024.
Aquesta nova col·lecció mostra el millor de la tecnologia Air de Nike amb 13 parells de sabatilles dissenyats per a esports diversos. El pack conté sabatilles amb claus, sabatilles de bàsquet, unes botes de futbol i unes sabatilles de lifestyle per satisfer les teves necessitats dins i fora del camp.
"La comunitat d'atletes és la nostra prioritat. La nostra missió és desafiar els límits i assumir riscos per ells i elles", explica Martin Lotti, director de disseny de Nike. "Aquest estiu, el que marcarà la diferència serà el retorn d'energia enorme de Nike Air. Amb aquests productes amb tecnologia Air, no només em fa il·lusió tot el que hem creat per a la comunitat d'atletes, sinó també la sensació d'estar començant un nou camí increïble". La tecnologia Nike Air ha estat present en molts grans moments esportius, com ara els esforços d'Eliud Kipchoge per fer una marató en menys de dues hores, una proesa que abans es creia impossible.
La nova tecnologia Nike Air s'ha creat a partir de la feina de científics, investigadors i dissenyadors, a més d'eines d'intel·ligència artificial i algoritmes. La suma d'aquests components ha permès avaluar una desena de solucions possibles als problemes que solen patir els atletes i crear un producte millor i més basat en dades. Aquesta innovació revolucionària també permet als investigadors de Nike perfeccionar la tecnologia Air per integrar-la millor en totes les talles de sabatilles.
El Nike Blueprint Pack presenta la mateixa combinació de colors en els 13 parells de sabatilles que el componen, amb un fons blanc cru que destaca el logotip Swoosh de to Classic Blue i els detalls en taronja brillant. La combinació de colors està inspirada en el cofundador de Nike i entrenador d'atletisme Bill Bowerman, que tenia tantes ganes de crear unes sabatilles lleugeres que agafava un bolígraf i dibuixava un Swoosh amb puntets al lateral del calçat amb claus dels atletes per no afegir-los més pes. El Nike Blueprint Pack es va idear a partir de les anotacions de Bowerman, que van generar "un primer projecte per satisfer les necessitats dels atletes".
El Nike Blueprint Pack conté les sabatilles de running Alphafly 3 i les Pegasus 41 (la nova versió de les populars Nike Pegasus, amb la primera unitat Air Zoom visible en un model de running). També hi ha les sabatilles d'atletisme amb claus Nike Victory 2 i Nike Maxfly 2. En el cas del bàsquet, el pack inclou les noves G.T. Hustle 3, que ofereixen un retorn d'energia dinàmic amb un disseny de perfil mitjà. Les noves Nike Mercurial Superfly també formen part del pack i ofereixen subjecció i lleugeresa per potenciar moviments explosius al camp de futbol.
El Nike Blueprint Pack es llançarà a Nike.com i en algunes botigues el 3 de juliol. Nike també té pensat llançar una altra combinació de colors especial poc després de la primera.
Text: Korin Miller