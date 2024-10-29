Nova col·lecció Nike x Jacquemus: peces distintives de Sportswear i per al dia a dia
Notícies de productes
Tots els productes d'aquesta la línia per a dona i home es llançaran el 25 de juliol de 2024.
- Nike i Simon Porte Jacquemus, el famós dissenyador de moda francès darrere de la marca Jacquemus, van començar a col·laborar el 2022.
- La col·lecció Nike x Jacquemus d'aquest estiu, la tercera entrega de la unió de totes dues marques, presenta 10 peces distintives per al dia a dia per a dona i home.
- La roba de Sportswear i els accessoris, dissenyats en combinacions de vermell, blanc, blau i platejat, inclouen dissenys reimaginats de xandalls, samarretes, sostenidors vistosos, faldilles llargues i sabatilles Nike x Jacquemus Air Max 1. A més, la bossa Le Swoosh, amb forma de Nike Swoosh, està disponible en tres colors nous.
- La col·lecció Nike x Jacquemus d'aquest estiu es va llançar el 10 de juliol a jacquemus.com i a les botigues Jacquemus. El 23 de juliol, la bossa Le Swoosh i les Air Max 1 es van llançar a SNKRS i la col·lecció de roba va arribar a Nike.com. Des del 25 de juliol, la col·lecció completa està disponible a Nike.com i en botigues seleccionades.
Quan la capital de la moda és també el lloc de la competició esportiva més destacada del món, tant l'estil com l'esport han de tenir un paper protagonista. Amb motiu d'aquest estiu, Nike s'ha associat amb el famós dissenyador de moda francès Simon Porte Jacquemus, de la marca Jacquemus, per crear una nova col·lecció. La tercera edició d'aquesta col·laboració inclou peces que fusionen a la perfecció estil i rendiment.
Nike i Jacquemus van començar a col·laborar el 2022 quan van presentar per primera vegada una línia de roba esportiva inspirada en campanyes Nike vintage. Més tard van llançar productes nous, com la bossa Le Swoosh amb la forma del logotip Nike. Els dissenys innovadors de la col·laboració presenten un estil elevat que els fa dignes tant d'exposar-los en qualsevol museu d'art com de lluir-los pel carrer.
La nova col·lecció Nike x Jacquemus per a l'estiu del 2024 inclou 10 peces distintives per al dia a dia per a dona i home en vermell, blanc, blau i platejat, uns colors que recorden França. Els dissenys sofisticats i elegants van des de xandalls reinventats fins a samarretes, sostenidors esportius vistosos i faldilles llargues. Per primera vegada, la bossa Le Swoosh està disponible en tres colors, així que és difícil triar-ne només un! Les sabatilles Nike x Jacquemus Air Max 1 són completament noves i tenen una unitat Nike Air arrodonida.
"Aquesta col·lecció neix de la inspiració que trobo cada dia a París, en els atletes de Nike i en les referències esportives que sempre m'han encantat", explica Jacquemus. "Veig la col·lecció com una barreja d'esport, moda i cultura a la ciutat més bonica del món, on els atletes de Nike són els protagonistes aquest estiu".
La col·lecció es va llançar de manera progressiva, al llarg de diversos dies. Alguns productes, com ara les Nike x Jacquemus Air Max 1 en una combinació de colors platejada exclusiva, van estar disponibles primer a jacquemus.com i a les botigues de Jacquemus. El 23 de juliol, la bossa Le Swoosh i les Air Max 1 es van llançar a SNKRS i la col·lecció de roba va arribar a Nike.com. La col·lecció completa està disponible a Nike.com i en botigues seleccionades des del 25 de juliol.
"Quan ets a París, veus el món d'una manera diferent: més romàntic, artístic i bonic", diu Jacquemus. Encara que no puguis viatjar a França, pots equipar-te per a la competició amb els productes de la col·lecció Nike x Jacquemus d'aquest estiu.