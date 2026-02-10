Els retrobaments d'antics alumnes universitaris i la cultura popular es fusionen en les Air Force 3 de Nike i Nigo
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La interpretació definitiva que fa Nigo de les Nike Air Force 3 ja és aquí, a més de jaquetes universitàries de colors que hi fan joc.
- Nike i l'influent dissenyador i artista Nigo han col·laborat durant uns quants anys per aportar un toc polifacètic a les sabatilles Air Force 3 i coordinar l'Sportswear.
- En desenvolupar la seva interpretació del model emblemàtic, Nigo es va inspirar en el cinema, la música i la cultura pop.
- L'expressió culminant de les Nike x Nigo Air Force 3 adopta un disseny universitari, que fa de pont entre la connexió de la marca i els esports universitaris amb la passió de Nigo per l'estil americà vintage.
- L'últim disseny de les Nike x Nigo Air Force 3 i les jaquetes universitàries de conjunt estan disponibles en Midnight Navy i Forest Green a humanmade.jp a partir del 31 de gener de 2026. El calçat i la roba en Midnight Navy arribaran a SNKRS i a determinats distribuïdors col·laboradors de Nike el 6 de febrer.
Els fans de Nigo i Nike poden celebrar l'arribada de l'últim capítol de la col·lecció de calçat i roba Nike x Nigo, encara que sigui amb un sentiment agredolç.
La col·laboració de Nike amb el reconegut artista i dissenyador (que se centra en la seva reinterpretació de les sabatilles Nike Air Force 3 i la coordinació de peces de Sportswear) ha donat com a resultat un model amb expressions úniques de la seva creativitat.
"Nigo aporta una profunditat increïble a cada element creatiu, la qual cosa ens ha permès ser molt juganers amb la manera en què hem executat la seva visió", afirma Leo Sandino-Taylor, vicepresident de màrqueting energètic global de Nike. "És un mestre absolut".
Els models Nike x Nigo infonen l'estil preferit dels fans amb referències de la cultura popular que són personalment significatives per al dissenyador i han servit com a influència per a les seves creacions al llarg de la seva llarga carrera.
Nigo és un creador amb una visió, una selecció i una estètica que atrauen diverses generacions. És tan conegut pels seus dissenys innovadors de passarel·la com pels seus primers treballs quan va sorgir a l'escena de la moda urbana de Tòquio a principis dels anys noranta.
Amb aquest darrer llançament fa una reinterpretació final de les sabatilles que ha considerat durant molt de temps una de les seves preferides. "Les AF3 són una obra mestra oculta que m'encantava en aquell moment", diu Nigo. "A través de la meva primera col·laboració amb Nike, vull tornar a presentar al món la seva magnificència".
Aquesta vegada, la versió del dissenyador de les Air Force 3 (fabricades amb una entresola d'escuma i una sola exterior de goma idèntiques a les originals) adopta un estil universitari. Els materials i colors clàssics, com ara la llana Pendleton, fusionen la passió de Nigo per l'estètica retro americana amb la connexió de Nike amb l'esport universitari.
Les Nike x Nigo Air Force 3 exclusives, que es presenten en Midnight Navy i Forest Green, es defineixen visualment per la seva part superior de primera qualitat amb superposicions de pell en relleu per a una textura rica. Si t'hi fixes, podràs veure la marca Pendleton a la plantilla i un logotip d'Air Force amb repunts de cadeneta a la llengüeta.
Tant els models Midnight Navy com Forest Green combinen amb les jaquetes reversibles de llana Pendleton de conjunt. Qui conegui les peces anteriors reconeixerà els pedaços de la jaqueta, tal com es veu a la resta de la col·lecció de Nigo amb Nike.
Aquests productes marquen un punt culminant de la col·lecció, que es va llançar per primera vegada amb una versió de les Air Force 3 inspirada en els gèneres de televisió preferits de la infància de Nigo, juntament amb peces d'Sportswear inspirades en els seus dibuixos animats japonesos preferits.
Tot i que una sèrie d'influències van ajudar a alimentar la seva visió creativa per a la col·lecció Nike x Nigo, també es va inspirar en la seva visita a la seu de Nike, on es va "impregnar dels arxius, el laboratori i l'equip que hi treballa", explica Nigo. "Tot el que vaig veure va influir molt en el projecte".
Tot i que aquesta col·lecció està arribant a la seva fi, és possible que els fans de l'artista puguin gaudir de més col·laboracions entre Nike i Nigo. El dissenyador diu: "És el començament d'un viatge llarg i emocionant".
Els nous estils de calçat i roba Nike x Nigo estan disponibles en Midnight Navy i Forest Green a humanmade.jp a partir del 31 de gener de 2026. La combinació de colors Midnight Navy i la jaqueta arribaran a SNKRS i a determinats distribuïdors col·laboradors de Nike el 6 de febrer.