Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles

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Elimina el soroll perquè et puguis concentrar en els teus objectius. T'expliquem tot el que et cal saber sobre les característiques dels Nike x Powerbeats 2 Pro i on comprar-los.

Última actualització: 20 de maig del 2026
6 min. de lectura
Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles

Concentrar-se en el joc i ignorar les distraccions pot ser complicat, tret que tinguis els auriculars adequats. Dona la benvinguda al teu nou company d'equip: els Nike x Powerbeats Pro 2, que ofereixen un so de primera qualitat, ganxos d'orella que s'ajusten de manera segura i fins i tot un monitor del ritme cardíac integrat. També inclouen altres característiques atractives que fan que siguin un producte excepcional per mantenir la concentració.

Els auriculars es van llançar a tot el món el 20 de març de 2026 i estan disponibles a Nike.com, Apple.com i en determinades botigues d'Apple.

Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles
Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles

Característiques principals

Igual que els Powerbeats Pro originals, la segona versió també és resistent a la suor, ofereix nou hores d'escolta i té un xip d'auriculars d'Apple. No obstant això, els Nike Powerbeats Pro 2 es basen en aquest èxit i inclouen moltes millores. Per exemple:

Cancel·lació activa del soroll i mode de transparència

Tot i que bloquejar tot el so és útil en moltes situacions d'entrenament, de vegades has de poder sentir alguns sons, com quan corres per un carrer concorregut o vas en bicicleta a l'aire lliure. Els Nike Powerbeats Pro 2 t'ofereixen les dues opcions.

Seguiment del ritme cardíac

Segons l'American Heart Association, entendre el teu ritme cardíac et pot ajudar a controlar la salut cardiovascular i la teva forma física. Per exemple, pots comprovar la intensitat de l'entrenament i ajustar-la si cal. Els Nike Powerbeats Pro 2 t'ofereixen un monitor del ritme cardíac integrat perquè no necessitis cap dispositiu addicional.

Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles
Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles

Disseny estilitzat i elegant

En comparació amb els Powerbeats Pro, aquesta nova versió és més lleugera i, fins i tot, l'estoig de càrrega és més petit. Això fa que siguin més fàcils de fer servir i de portar, vagis on vagis. A més, per primera vegada a Beats, els auriculars comparteixen aquesta marca icònica amb el logotip "b" exclusiu a l'auricular esquerre i el Nike Swoosh a l'altre. Amb un disseny en dos tons, cada auricular presenta una combinació de colors en volt i negre mat, que simbolitza el rendiment i la innovació. A més, són resistents a la suor i a l'aigua.

Xip per a auriculars Apple H2

L'Apple H2, d'alt rendiment i dissenyat per a auriculars prèmium, ofereix una velocitat de processament més ràpida que el xip Apple H1. Això es tradueix en una millor cancel·lació del soroll, un so més adaptable i una millor eficiència energètica. Per exemple, els Nike Powerbeats Pro 2 ofereixen fins a 45 hores d'autonomia.

Disseny per a un ajust personalitzat

Fins i tot els millors auriculars del món es quedaran al calaix si no s'ajusten bé. Per això, Nike s'ha assegurat que els Nike x Powerbeats 2 Pro tinguin ganxos d'orella que s'ajusten de manera segura i els mantenen al seu lloc. També hi ha cinc mides de coixinets perquè puguis trobar la que et vagi millor, fins i tot quan et mous.

Integració amb la Nike Run Club App

Tant si mai no has sortit a fer running com si corres maratons habitualment, la Nike Run Club App té tot el que necessites. L'aplicació ofereix consells d'entrenament, dades essencials per ajudar-te a progressar (ritme, ubicació, distància, desnivell, ritme cardíac i temps parcials basats en quilòmetres) i reptes perquè mantinguis la motivació. Els Nike x Powerbeats 2 Pro s'integren amb l'aplicació, de manera que tens tot aquest poder d'entrenament quan més el necessites.

Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles
Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles

Qui hauria d'aconseguir els Nike x Powerbeats Pro 2?

La funcionalitat addicional dels Nike x Powerbeats Pro 2 en comparació amb la versió anterior fa que els auriculars siguin una opció fantàstica per a una gran varietat d'activitats i atletes:

  • Runners i altres atletes que necessiten un ajust segur i no volen que els auriculars caiguin, fins i tot durant els entrenaments més intensos.
  • Atletes que fan diversos tipus d'entrenament (running, anar amb bicicleta, entrenaments de força, ioga, dansa fitness) i volen fer servir els mateixos auriculars per a totes aquestes activitats.
  • Usuaris de la Nike Run Club App que volen rebre entrenaments i estadístiques de running en temps real a través dels auriculars en lloc d'haver de mirar un rellotge esportiu o un telèfon.
  • Atletes que volen dades del ritme cardíac per fer un seguiment del seu progrés i no volen haver de fer servir diversos dispositius per obtenir aquesta informació.

Els Nike x Powerbeats 2 Pro combinen tantes característiques clau i innovació que l'atleta Nike LeBron James fa servir aquests auriculars d'edició especial per concentrar-se sempre que juga a golf.

"He format part de l'aventura Beats des del primer dia amb els Powerbeats originals, i els Powerbeats Pro 2 representen tot el que necessito en la meva rutina diària, sigui per entrenar, recuperar-me o simplement viure la vida", afirma l'estrella. "No són només els meus auriculars preferits; estan dissenyats per a qualsevol persona que no vulgui renunciar al rendiment."

Els millors auriculars per a qualsevol entrenament: els Nike x Powerbeats Pro 2 ja estan disponibles

Preguntes més freqüents

Quan es llançaran els Nike x Powerbeats Pro 2?

Els auriculars es van llançar el 20 de març de 2026, després d'una loteria d'accés anticipat a SNKRS, i ara estan disponibles i es poden comprar a Nike.com, Apple.com i en determinades botigues d'Apple.

Els Nike x Powerbeats Pro 2 són bons per fer exercici?

Aquests auriculars destaquen pel seu rendiment en gairebé qualsevol activitat, gràcies a característiques com la bateria de llarga durada, el disseny lleuger, la resistència a la suor i a l'aigua, el seguiment del ritme cardíac i la integració amb la Nike Run Club App.

Quines novetats hi ha en els Nike x Powerbeats Pro 2?

Els auriculars d'edició especial utilitzen el xip per a auriculars Apple H2 (la versió anterior feia servir l'Apple H1), la qual cosa significa un millor rendiment i una durada més llarga de la bateria. Els auriculars també són més lleugers i petits i tenen un disseny innovador i elegant, a més d'un monitor del ritme cardíac integrat.

Publicat originalment el: 20 de maig del 2026

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