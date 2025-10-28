Les Nike Shox Z sorprenen i emocionen pel seu estil, comoditat i versatilitat

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Les increïblement versàtils Shox Z posen l'accent en la comoditat amb un disseny elegant i minimalista i un toc de color atrevit que les fa perfectes del dia a la nit.

Última actualització: 28 d’octubre del 2025
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Les Nike Shox Z impacten i impressionen pel seu estil, comoditat i versatilitat
  • Les Nike Shox Z reinterpreten els models clàssics de principis dels 2000 amb un disseny minimalista i carregat de caràcter.
  • El seu perfil més baix i flexible en comparació amb els models anteriors es combina amb la icònica tecnologia Shox per oferir comoditat durant tot el dia, mentre que el disseny modelat i l'aspecte informal mantenen el seu esperit juganer.
  • L'atleta Nike Aryna Sabalenka va lluir aquest estil per recollir el seu segon trofeu consecutiu de l'Open dels Estats Units.
  • Les Shox Z es van llançar primer a la Xina a nike.com i a distribuïdors seleccionats, i estaran disponibles globalment entre l'octubre i el novembre del 2025, segons el mercat.

Agafa't fort, perquè arriben les Nike Shox Z. L'última incorporació a la col·lecció Shox de la marca són unes sabatilles còmodes amb un look minimalista i un toc atrevit que les fa impossible d'ignorar.

L'estil "sorprèn" amb el mateix esperit de les seves predecessores, però amb un aire més informal i prou còmode per portar-lo tant de dia com de nit.

"Amb les Nike Shox Z volíem crear un estil que funcionés tant en un ambient festiu com en un context urbà, per ajudar els i les atletes a sentir-se còmodes i expressar-se en qualsevol entorn, sigui tranquil o més sofisticat", afirma Carlos Escobar, el seu dissenyador principal. "Són unes sabatilles actuals, informals i plenes de caràcter que no pretenen ser massa esportives o elegants, i que complementen qualsevol conjunt."

Perfectes per al dia a dia, però amb prou caràcter per a ocasions especials: les Shox Z aconsegueixen un equilibri ideal.

Mantenen el disseny definit i escultural dels models anteriors en una clau minimalista i divertida. La icònica tecnologia Shox aporta alçada i presència. El disseny actual destaca pel logotip "Z" i un acabat brillant i refinat.

Les Nike Shox Z impacten i impressionen pel seu estil, comoditat i versatilitat
Les Nike Shox Z impacten i impressionen pel seu estil, comoditat i versatilitat

Però, a diferència dels models Shox anteriors, aquestes sabatilles són prou còmodes per portar-les durant tot el dia, gràcies al seu perfil més baix i a un ajust més flexible. Les Shox Z també són especialment resistents, gràcies a la seva innovadora sola exterior geomètrica, que proporciona una gran adherència. Tot i ser unes sabatilles d'estil esportiu per al dia a dia, aquesta tecnologia els dona un toc extra de funcionalitat, ideal per afrontar qualsevol repte. La tecnologia Nike Shox i la part superior suau i amb caràcter n'accentuen encara més la comoditat.

Les Nike Shox Z estaran disponibles en diverses combinacions de colors, amb sis d'elles en camí. Cadascuna d'elles destaca pel subtil contrast entre la innovadora sola exterior geomètrica i la resta del disseny. Aquest toc de color extra les fa irresistibles.

Les Shox Z es llançaran en diverses combinacions de colors en els pròxims mesos, incloent-hi:

  • Una versió en negre amb detalls vermells a la base i al patró de tracció de la sola exterior (combinació de colors del llançament).
  • Una versió elegant en blanc amb detalls platejats al taló i el logotip Nike platejat (disponible a l'estiu del 2026).
  • Una versió més discreta i neutra en Bone, amb detalls en negre i de tonalitats suaus.
  • Una versió exquisida en marró Chocolate i pinzellades de rosa.
  • Una versió en Neon Green amb detalls en negre per tota la superfície, incloent-hi els cordons i el logotip.
  • Una versió en Team Red intens amb detalls en negre.

"Les Shox Z em fan sentir poderosa i amb molt d'estil", afirma l'atleta Nike Aryna Sabalenka. "Quan no competeixo, m'agrada combinar peces més refinades, i les Shox Z donen un toc especial a qualsevol conjunt; fan patxoca amb tot."

Les Nike Shox Z es van llançar primer a la Xina a nike.com i a distribuïdors seleccionats, i estaran disponibles globalment entre l'octubre i el novembre del 2025, segons el mercat.

Publicat originalment el: 14 d’octubre del 2025

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