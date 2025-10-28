Nike x Jacquemus presenta la reedició de les sabatilles Moon amb una nova sola amb patró tipus gofra.

Nike x Jacquemus presenta una sola amb patró de gofra en el redisseny de les sabatilles Moon
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L'aclamat dissenyador francès Jacquemus reinventa per primera vegada unes sabatilles Nike innovadores.
- En la seva quarta col·laboració, Nike i el dissenyador de moda francès Simon Porte Jacquemus redissenyen per primera vegada les icòniques sabatilles Moon de Nike.
- Les sabatilles originals van trencar motlles amb la introducció de la sola amb patró de gofra.
- Les Nike x Jacquemus Moon reten homenatge a aquest llegat i presenten un disseny més elegant i proper a terra. Estan disponibles en tres estils i tenen frunzit a la part superior, el logotip de Jacquemus i un Swoosh de pell.
- Les Nike x Jacquemus Moon es van llançar a Jacquemus.com el 29 de setembre del 2025, i a SNKRS i en algunes Nike Retail el 6 d'octubre del 2025.
Durant una visita als arxius de la seu de Nike a Oregon fa tres anys, el dissenyador de moda francès Simon Porte Jacquemus va descobrir per primera vegada les sabatilles Moon, fetes a mà. Tot i que són un model de competició dels anys 70, Jacquemus va considerar que el seu disseny minimalista era atemporal i contemporani.
Ja havia col·laborat amb Nike en les sabatilles i la roba Air Max 1, J Force 1 i Air Humara. Ara volia participar en la primera reinterpretació d'aquestes sabatilles revolucionàries.
Era tot un repte. Durant els anys 70, el cofundador de Nike, Bill Bowerman, va buscar la manera d'oferir als atletes una millor adherència sense que les sabatilles els pesessin. En un dels seus experiments, va abocar goma líquida a la seva gofrera, i així va néixer un nou tipus de sola per a sabatilles.
Aquesta sola es va convertir en un prototip per a les sabatilles de competició que es van fer servir a les proves olímpiques dels Estats Units del 1972. Les van anomenar "Moon Shoes" perquè deixaven empremtes a terra que semblaven cràters. Aviat, la nova sola va aparèixer a les Nike Waffle Trainer de 1975, el primer gran èxit de la companyia.
En redissenyar les sabatilles Moon, Jacquemus va voler actualitzar-ne el disseny sense perdre'n l'essència. Naturalment, la seva nova versió, les Nike x Jacquemus Moon, conserva la sola amb patró de gofra. La sola exterior Nike Grind està confeccionada amb materials reciclats i sabatilles que han arribat al final de la seva vida útil.
Amb aquest model, Jacquemus ha deixat la seva empremta. Les noves sabatilles són elegants, tenen forma de torpede i són més properes a terra. La part superior de nylon inclou frunzit, a més d'un Swoosh de pell i un contrataló. La llengüeta, el taló i la plantilla porten el logotip de Jacquemus. Hi ha tres combinacions de colors disponibles: Alabaster (blanc i negre), Off Noir (blanc i negre) i University Red (vermell i blanc).
Les noves sabatilles van debutar a la desfilada de primavera de 2025 de Jacquemus a París. Es van llançar a Jacquemus.com el 29 de setembre del 2025, i a SNKRS i en algunes Nike Retail el 6 d'octubre del 2025.