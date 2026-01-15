Noves Nike ACG Zegama: les sabatilles de trail running per als terrenys més durs

Noves Nike ACG Zegama: les sabatilles de trail running per als terrenys més complexos
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Amb una lleugeresa i comoditat increïbles i una confecció robusta, segura i resistent, les ACG Zegama ofereixen el millor suport en les condicions més desafiants.
- Les Nike ACG Zegama, el model més resistent de la selecció de calçat per a totes les condicions, combina un amortiment, una protecció i una tracció de primera qualitat per ajudar els corredors a moure's pels terrenys més salvatges del món en totes les condicions, tant de dia com de nit.
- Les Nike ACG Zegama inclouen les tecnologies més innovadores per al trail running, desenvolupades a partir dels comentaris d'atletes d'elit que han provat les sabatilles en condicions reals.
- Les millores de les Zegama inclouen una entresola dinàmica que combina ZoomX i Cushlon 3.0 per oferir un retorn d'energia dinàmic i estabilitat, a més d'una sola exterior Vibram® Megagrip millorada per gaudir d'una tracció tot terreny.
- Les Nike ACG Zegama arribaran a Nike.com i a determinats distribuïdors l'estiu del 2026.
Dona la benvinguda a les millors sabatilles de trail running de Nike per a terrenys muntanyosos. Les ACG Zegama són l'última versió de les populars Nike Zegama i el model de calçat més resistent per a totes les condicions. Ofereixen l'amortiment, la protecció i la tracció prèmium necessaris per als corredors que recorren llargues distàncies en condicions imprevisibles a qualsevol hora del dia i de la nit.
Basant-se en el calçat lleuger, ràpid i apte per a trail de Nike ACG, les ACG Zegama s'han millorat amb les tecnologies més innovadores i ha superat exhaustives proves preliminars, no només mitjançant el desenvolupament intern, sinó també en condicions reals per part d'un grup d'atletes d'elit que formen el Nike All Conditions Racing Department.
"Les ACG Zegama han estat estan dissenyades, provades i concebudes per oferir el màxim amortiment i comoditat per a les aventures més exigents", afirma Brenden McAleese, director de calçat de Nike ACG. "Gràcies als comentaris dels atletes a qui els agrada superar tots els límits, ens hem obsessionat en tots els detalls per garantir que les ACG Zegama puguin resistir qualsevol distància. Des del moment en què et poses les sabatilles, notes que la puntera és més ampla i que l'escuma ZoomX s'adapta al terreny per poder-te aventurar en terrenys tècnics i salvatges amb tota la confiança".
Les Nike ACG Zegama, millorades amb tecnologies avançades basades en els comentaris de les proves fetes per atletes durant el seu desenvolupament, són lleugeres, excepcionalment amortides i reactives, però també estables en pistes imprevisibles i irregulars. Aquesta aparent paradoxa és el resultat d'una entresola combinada exposada que incorpora escuma Nike ZoomX i Cushlon 3.0. I encara resulta més singular la col·locació d'aquestes tecnologies sota el peu.
Aquesta construcció d'entresola d'avantguarda és només el principi del que converteix les Nike ACG Zegama en les sabatilles de trail running ideals. La confiança que senten els usuaris en recórrer terrenys rocosos en condicions meteorològiques humides i seques imprevisibles durant diversos dies seguits no és cap casualitat, sinó resultat de la incorporació d'una sola exterior Vibram® Megagrip amb un motiu de tacs millorat i una cobertura de goma estratègica per millorar la tracció i la durabilitat. A més, la placa rígida de l'avantpeu ajuda els corredors a avançar per camins rocosos, mentre que el taló modificat millora la col·locació del peu en terrenys tècnics.
"Les ACG Zegama ofereixen la mateixa comoditat i estabilitat que les seves predecessores, que ja m'encantaven per entrenar-hi cada dia, però hi afegeixen encara més capacitat de resposta, per la qual cosa córrer em resulta més divertit que mai", afirma Caleb Olson, atleta de l'All Conditions Racing Department i guanyador de la Western States Endurance Run del 2025. "Es tracta d'unes sabatilles resistents ideals per a les curses més tècniques, quan em toca moure'm per terrenys rocosos i necessito sentir-me els peus còmodes i amortits tot el dia".
El disseny avantguardista de les ACG Zegama també proporciona un ajust més còmode i flexible per a distàncies llargues. Això és gràcies a l'espai addicional a l'avantpeu i a la puntera, juntament amb l'encoixinat a la llengüeta i al taló. A més, la banda d'ajust de les Nike ACG Zegama proporciona suport a la part mitjana del peu i un bloqueig consistent perquè els usuaris se sentin segurs i protegits. A més, una polaina més elàstica i adaptable contribueix a evitar que les pedres i la brutícia s'introdueixin a la sabatilla.
Totes les característiques i millores s'han implementat gràcies als comentaris de l'All Conditions Racing Department de Nike, els atletes del qual van portar les ACG Zegama en diverses condicions muntanyoses reals arreu del món en distàncies de fins a 160 quilòmetres i durant períodes de fins a vuit setmanes. No es va deixar ni un sol cap per lligar.
"Vaig provar les ACG Zegama per primera vegada uns dies abans d'una gran cursa en un recorregut tremendament costerut i rocós", explica Tyler Green, subcampió de la Western States Endurance Run en dues ocasions i membre de l'All Conditions Racing Department. "La sensació de les sabatilles és excel·lent des del primer moment. La tracció és espectacular. I, per descomptat, tenen un disseny molt atractiu".
Les Nike ACG Zegama, el llançament de les quals està previst per a l'estiu del 2026, estaran disponibles a nike.com i en alguns distribuïdors.