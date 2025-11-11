Presentem la jaqueta Nike ACG Lava Loft: la unió perfecta entre innovació revolucionària i utilitat funcional

Presentem la jaqueta Nike ACG Lava Loft: l'equilibri perfecte entre innovació i funcionalitat
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Dissenyada per oferir calidesa, comoditat i adaptabilitat en condicions de trail extremes, la Lava Loft és el resultat de la recerca basada en dades, la innovació tecnològica i les proves pràctiques exhaustives de Nike ACG.
- Nike ACG presenta la jaqueta Lava Loft de 283 grams i 700 in³, que ofereix calidesa, transpirabilitat i protecció contra les inclemències del temps: ideal per a atletes que volen fer front a les condicions canviants dels camins de muntanya.
- Basada en una recerca a fons i en proves amb atletes, així com en la innovació en running de Nike, la jaqueta Lava Loft és la companyia perfecta per a qualsevol trail runner.
- És ultralleugera i es pot plegar i ficar a la seva pròpia butxaca, així que és ideal per portar-la de viatge si tens previst fer activitats a l'aire lliure.
- La Lava Loft es llançarà a tot el món a partir de l'1 de gener de 2026 a nike.com i en botigues seleccionades.
Qualsevol atleta que es prepari per a l'hivern de 2026 als camins de muntanya té un producte nou per afegir a la seva llista d'imprescindibles: la jaqueta Nike ACG Lava Loft. Amb un pes de només 283 grams, aquesta jaqueta de 700 in³ s'ha dissenyat per oferir calidesa, transpirabilitat i protecció contra les inclemències del temps: ideal per a atletes que volen fer front a les condicions canviants dels camins de muntanya.
La jaqueta Lava Loft s'adapta a climes extrems gràcies a una combinació d'aïllament Nike, ventilació i altres tecnologies basades en dades. Presentada durant la fira China International Import Expo de 2025 a Shanghai, la jaqueta Lava Loft és un exemple perfecte de la unió de la innovació en running de Nike i l'esperit aventurer d'ACG.
Tots els detalls de la jaqueta s'han dissenyat minuciosament a partir de la recerca i la creació de prototips. Al Nike Sports Research Lab, els dissenyadors de Nike ACG van identificar les zones on els trail runners necessiten més protecció contra el fred i ventilació de la suor a través d'un detallat sistema de mapatge corporal. Personal de recerca i atletes van passar centenars d'hores fent proves per determinar la ubicació precisa de les perforacions Nike AeroLoft a la jaqueta, que proporcionen uns nivells ideals de transpirabilitat i calidesa.
La protecció contra les inclemències del temps també va ser clau per crear el disseny innovador de la Lava Loft. La capa exterior de color taronja i caqui de la jaqueta està confeccionada amb una combinació de materials resistent a la humitat per oferir comoditat i transpirabilitat tot el dia.
Totes aquestes característiques estan integrades en una jaqueta innovadora que pesa només 283 grams. Potser la característica més singular de la jaqueta Lava Loft és que es pot plegar i ficar fàcilment a la seva pròpia butxaca, que té el missatge "Pack it in. Pack it out".
Com a resultat d'una recerca i proves exhaustives, Nike ha assolit un compromís amb la innovació tecnològica que va més enllà de la jaqueta Nike ACG Lava Loft. Per exemple, les sabatilles de running Nike ACG Ultrafly van passar més de 13 rondes de proves; la tecnologia revolucionària de materials Nike Radical AirFlow es va dissenyar per combatre la calor extrema durant les sessions de running; i l'All Conditions Racing Department està format per atletes d'elit que sotmeten a proves extremes tots els productes Nike ACG.
La jaqueta Nike ACG Lava Loft es llançarà a tot el món a nike.com i en botigues seleccionades a principis de 2026.