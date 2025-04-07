Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 i Nike ZoomX Streakfly 2: descobreix la innovació darrere de les últimes sabatilles de competició de la marca
Notícies de productes
Tant si vols fer una cursa d'una milla per carretera com si aspires a una marató, aquestes sabatilles de competició t'ajudaran a córrer al màxim.
Nike crea productes centrats en la innovació i el rendiment des de fa dècades. L'any 2016, la marca va presentar una nova categoria de calçat per a curses coneguda com a "supersabatilles". Les Nike Vaporfly 4% van ser les pioneres d'aquesta categoria, i el seu objectiu era molt senzill: proporcionar una eina a tothom, des de corredors i corredores de marató professionals fins a persones aficionades, per rendir amb el màxim d'eficiència i donar el millor de si.
A més de la placa de carboni, que proporciona una superfície rígida on recolzar el peu per impulsar-se, les sabatilles inclouen una escuma Nike ZoomX reactiva, lleugera i dinàmica que ofereix un retorn d'energia òptim per maximitzar la velocitat. Durant els últims nou anys, tots els models de supersabatilles Nike s'han dissenyat tenint en compte aquestes característiques i han anat incorporant tecnologia més avançada i elements nous per afavorir uns resultats millors. Aquest any, l'equip de productes de Nike ha llançat dos models de competició avançats: les Vaporfly 4 i les Streakfly 2.
Vaporfly 4: l'última versió de les supersabatilles originals
Igual que els professionals de l'enginyeria dels esports de motor fan modificacions als seus cotxes constantment, Nike també ha anat traient noves versions per millorar el rendiment de les Vaporfly 4 sense abandonar l'essència que va convertir aquest model en una autèntica revolució. Per això, Andrew Bumbalough, responsable principal de línia de productes Nike, explica que ell i el seu equip es van dedicar a fer les sabatilles més lleugeres, a donar-los més propulsió i a crear un avantpeu més suau. Mentre l'equip procurava assolir aquests objectius, diversos runners d'elit, com ara Joshua Cheptegei i Mohammed Ahmed, les van posar a prova.
"En aquesta actualització, no volíem revolucionar el disseny. Les Vaporfly són les supersabatilles originals, unes pioneres en l'àmbit del calçat de competició. Volíem fer un pas més amb unes sabatilles que creiem que ja tenen èxit".
Andrew Bumbalough, responsable principal de línia de productes Nike.
El resultat són unes sabatilles un 10 % més lleugeres que les predecessores, però amb el mateix rendiment de sempre. La talla 42, per exemple, només pesa 169 grams, no gaire més que una pilota de beisbol. Les sabatilles presenten una placa FlyPlate de fibra de carboni completa, igual que les Vaporfly 3, però l'angle de la placa ha passat de 15 a 20 graus, cosa que augmenta l'emmagatzematge d'energia i la propulsió. El drop del taló a la puntera (la diferència entre l'alçària del taló i l'avantpeu de les sabatilles) també ha passat de 8 a 6 mm, ja que s'han afegit 2 mm d'escuma Nike ZoomX a l'avantpeu per afavorir el retorn d'energia.
"Cada parell de mil·límetres d'escuma ZoomX que puguis afegir sota el peu proporciona una mena de bateria més gran per emmagatzemar energia", explica Bumbalough. "Llavors, aquesta energia s'allibera quan fas un pas endavant". L'escuma addicional també ofereix una sensació més flonja, que, segons Bumbalough, satisfarà els i les atletes que van trobar massa rígid l'avantpeu de les Vaporfly 3.
També es notaran els canvis que s'han fet a la part superior. "La malla no només és més lleugera, sinó que també és més còmoda. Proporciona un ajust millorat i adaptat al peu. També hi hem afegit cordons una mica elàstics, que permeten que la part superior s'ajusti al peu de manera més còmoda", comenta Bumbalough.
Bumbalough també diu que Nike ret homenatge al llegat de les Vaporfly amb la inscripció "the original super shoe" (les supersabatilles originals) a l'entresola, cosa que les convertirà en el model de competició preferit de la comunitat de fans.
Streakfly 2: unes sabatilles de competició innovadores per a distàncies curtes
Tot i que l'equip de disseny es va mantenir fidel al model Vaporfly original a l'hora de crear les Vaporfl 4, amb les Streakfly 2 va adoptar un enfocament totalment diferent.
Sobre la inspiració darrere d'aquest altre model, Jonathon Riley, dissenyador de productes Nike, diu: "Volíem crear unes sabatilles que tinguessin la seva pròpia categoria".
Durant anys, les sabatilles de competició per carretera s'han dissenyat pensant en una distància específica: els 42,2 km de la marató. Però, i les persones que fan curses de 5 km, 10 km o fins i tot menys per carretera? Potser no necessiten unes sabatilles per a marató, però sí que volen un calçat amb una potència i un retorn d'energia de primer nivell. Per això hem creat les Nike Streakfly 2.
Les Streakfly 2, concebudes com la versió per a carretera de les sabatilles amb claus Dragonfly, són un dels pocs models de competició que no s'han dissenyat per córrer una marató, així que satisfan unes necessitats que fins ara estaven poc cobertes en l'àmbit de les supersabatilles.
"Aquestes sabatilles són com una nova era. Són totalment diferents de les anteriors i funcionen molt millor".
Cooper Teare, corredor professional de mitjana distància
Tots els detalls de disseny s'han creat meticulosament per a curses més curtes i ràpides. Per començar, tot i que tenen una placa de carboni completa, són un dels models de competició per carretera més lleugers que Nike ha produït mai. L'equip va fer servir el mateix tipus d'escuma que amb les Nike Alphafly i les Vaporfly, que proporciona un retorn d'energia increïble en cada trepitjada. Les sabatilles també s'han dissenyat per maximitzar la velocitat i la propulsió. Permeten recolzar-te més amb l'avantpeu de manera natural, cosa que et dona una sensació de propulsió cap endavant.
"És com trepitjar una pala: el mànec es gira i et dona un cop. Això és el que fan aquestes sabatilles als peus", comenta Pat Richie, responsable internacional de la línia de productes Nike, en referència a l'ajust i la sensació únics de les Streakfly 2.
Durant la fase de desenvolupament, les sabatilles van passar per tres rondes de proves, durant les quals la corredora professional de mitjana distància Jemma Reekie les va portar en curses importants per comprovar-ne el rendiment. Reekie recorda que, tan bon punt es va posar les Streakfly 2 per primera vegada, de seguida va notar la diferència. "Aquestes sabatilles em fan venir ganes de córrer ràpid", van dir, tant ella com altres runners professionals, a l'equip d'innovació de Nike. I això és just el que va fer l'atleta.
L'any 2023, Reekie va participar en la cursa de la milla a la Cinquena Avinguda de Nova York, una de les competicions més prestigioses d'aquesta distància en carretera, i va quedar primera amb les Streakfly 2. En aquell moment, va quedar clar que les sabatilles podien marcar la diferència en curses curtes i que valia la pena llançar-les a tot el món.
Tant un model com l'altre estan disponibles a nike.com i en botigues seleccionades en la combinació de colors Proto des de l'1 de març del 2025 en alguns territoris, i a l'abril se'n llançaran noves versions.