Com la combinació de colors prohibida de les Air Jordan 1 va provocar una revolució al món de les sabatilles
Nike DNA
La història de la combinació de colors negre i vermell de les Air Jordan 1 és tan llegendària com les mateixes sabatilles, tot un pilar de la cultura del calçat i una de les més populars de tots els temps.
Tot el que has de saber
- Durant la temporada de debut de Michael Jordan, Nike va convertir una polèmica en una campanya que va definir la marca i va impulsar el futur de la cultura de les sabatilles.
- Avui dia encara es parla sobre si les Air Jordan 1 es van prohibir realment, ja que les sabatilles que es van prohibir en un principi van ser les Nike Airship.
- L'estil i l'actitud desafiant de Jordan van transformar no només el bàsquet, sinó també la cultura, la moda i la identitat juvenil.
- Avui, les AJ1 High '85 són un homenatge fidel a la icònica combinació de colors prohibida.
A la tardor de 1984, molt abans que Michael Jordan esdevingués campió de la lliga en sis ocasions, va trepitjar la pista amb unes sabatilles que trencaven les normes. Les Air Jordan 1 en negre i vermell, que més tard es farien conegudes com la combinació de colors prohibida, eren molt més que unes sabatilles. Eren tota una declaració de grandesa. I el seu debut va marcar l'inici d'un canvi radical en el bàsquet, la moda i la cultura pop.
Història de les Air Jordan prohibides
Quan Jordan es va cordar per primer cop les sabatilles negres i vermelles, no buscava cap polèmica. Estava provant un disseny nou i atrevit perseguint l'excel·lència. Però la lliga tenia una norma estricta sobre la uniformitat de les equipacions: les sabatilles s'havien d'ajustar a les restriccions de color i coincidir amb les dels altres jugadors.
Les Jordan negres i vermelles trencaven l'estètica de la pista i eren diferents de les altres sabatilles, de manera que infringien aquesta norma. Jordan se les va posar igualment, convençut que encaixaven tant amb la seva personalitat com amb el seu joc. La decisió de continuar trencant les normes es va convertir en una declaració simbòlica: no volia encaixar, sinó canviar les regles del joc.
Al llarg del seu espectacular any de novell, va lluir diverses combinacions de colors de les AJ1 i va desfermar una autèntica revolució cultural. I cada cop que es cordava les sabatilles negres i vermelles, Nike li feia costat.
Nota de l'editor: els fragments següents de "DNA Remembers" provenen d'un informe de recerca intern publicat per primer cop pels Digital Nike Archives l'octubre del 2014. Anys després, ens permeten veure com han anat canviant amb el temps els detalls que envolten les sabatilles Jordan amb la combinació de colors prohibida.
Remembers del Department of Nike Archives: 14 d'octubre de 2014
A setembre de 1984 i amb el camp d'entrenament a poques setmanes, els nostres dissenyadors no tenien temps d'inventar unes sabatilles noves. Per això vam fer servir un disseny que ja existia, el vam pintar de negre, vermell i blanc i hi vam afegir el logotip "Wings". "Va ser més un exercici de color que no pas una altra cosa", va declarar l'aleshores vicepresident de la marca de calçat Jordan, Gentry Humphrey.
Destriant realitat de mite
La història de la combinació de colors prohibida s'ha envoltat d'una aura llegendària. La versió més coneguda diu que Jordan va començar a portar les Air Jordan 1 en negre i vermell als partits, que el multaven amb 5.000 dòlars cada vegada i que Nike en pagava el cost de bon grat com a despeses de màrqueting.
En realitat, la cosa és una mica més subtil.
De fet, Jordan va portar primer unes sabatilles negres i vermelles anteriors a les Air Jordan, les Nike Airship, durant la pretemporada de 1984-85. Es diu que van ser les primeres sabatilles Nike que van cridar l'atenció del comissionat de la lliga. Després que Michael Jordan deixés tothom bocabadat amb les AJ1 en negre i vermell durant el concurs d'esmaixades de 1985, la lliga va endurir l'aplicació de la norma. Una carta oficial de la lliga amb data 25 de febrer de 1985 n'assenyala les sabatilles per infringir les normes d'uniformitat. Els col·leccionistes sovint la citen com el rastre documental original de la prohibició.
Quan les sabatilles es van llançar al públic l'abril d'aquell any, Nike va abraçar la controvèrsia i va llançar una campanya publicitària emblemàtica que proclamava que les autoritats havien prohibit les AJ1.
La crua realitat? Jordan va anar canviant de sabatilles durant la seva primera temporada, incloent-hi moltes que no infringien les normes d'uniformitat de la lliga. Les Airship eren, en teoria, les sabatilles "il·legals", però va ser la fama de rebel de les primeres Air Jordan 1 en negre i vermell la que va captivar el món del bàsquet.
El que comptava no era la lletra petita, sinó l'energia i l'actitud que hi havia al darrere. Aquell aire de tabú les feia irresistibles per a aficionats i amants de la moda. Nike va convertir una infracció de les normes d'uniformitat gairebé anecdòtica en un trampolí per a l'estrellat de Michael Jordan i l'esclat naixent de la cultura de les sabatilles.
Remembers del Department of Nike Archives: 14 d'octubre de 2014
L'octubre de 1984, després d'un amistós de pretemporada al Madison Square Garden, [el comissionat] es va oposar personalment a les sabatilles negres i vermelles de Jordan i va exigir que s'ajustessin més als colors [dels Chicago]. Fins i tot la junta directiva dels Chicago temia que l'estètica tan cridanera posés massa pressió sobre el novell.
El paper de Nike
La norma oficial de l'NBA d'aquell temps exigia que les sabatilles havien de ser almenys un 51 % blanques i coincidir amb l'esquema de colors de l'equip. Les AJ1 en negre i vermell només es van veure a pista en dos partits de pretemporada i en el concurs d'esmaixades del 1985 a Indianapolis, on Jordan va acabar segon.
Per a la majoria dels novells, l'ús flagrant de sabatilles no autoritzades en un escenari tan gran hauria estat un problema. Però Jordan no era un rookie qualsevol, i Nike va detectar una oportunitat d'època, convertint cada partit en un nou capítol de rebel·lia en una història que anava més enllà del bàsquet.
Jordan i Nike estaven reescrivint les normes.
Remembers del Department of Nike Archives: 14 d'octubre de 2014
A Nike van llegir les multes com or pur en màrqueting. Quan van saber que la broma podria costar 1.000 $ per partit, Rob Strasser, vicepresident de Nike, va dir: "Genial! Feu-li un xec de 82.000 dòlars a la lliga." (La temporada té 82 partits). Una setmana després, Nike va rodar el seu primer anunci de Jordan, mostrant les sabatilles negres i vermelles tapades amb franges i l'eslògan: "La lliga les ha expulsat de la pista. Per sort, no pot evitar que tu te les posis." Amb aquell únic anunci es van col·locar 50.000 parells en un no res.
La combinació de colors
La combinació de colors prohibida presentava una fusió atrevida de part superior de pell negra amb vetes vermelles, zona del turmell i empenya sobre una entresola blanca i, per descomptat, un emblemàtic Swoosh vermell. Contrastava de ple amb la paleta d'aleshores de la lliga, dominada pel blanc amb detalls minimalistes de l'equip. Les sabatilles negres i vermelles oferien un look deliberadament inconformista i descaradament Jordan.
A mesura que la llegenda creixia, Jordan va començar a apostar per la combinació de colors Chicago, amb una base de pell blanca, revestiments vermells i detalls negres (incloent-hi un Swoosh negre). El disseny Chicago mantenia ben present la identitat de l'equip alhora que complia la normativa de la lliga. Era més acceptable a la pista, però continuava cridant l'atenció. Amb aquest canvi, Michael Jordan va conservar el seu segell i deixar que la polèmica passés a un segon pla. Per descomptat, en aquell moment, la història ja havia teixit la seva màgia i s'havia convertit en part de la història del bàsquet i de la moda urbana.
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Èxits de Jordan amb les AJ1
Jordan va portar les sabatilles en negre, vermell i blanc durant la seva temporada com a rookie, en què es va presentar com el futur del bàsquet. Aquella temporada va fer 28,2 punts, 6,5 rebots i 5,9 assistències de mitjana, i va convertir els Chicago en candidats als playoffs. Va ser titular a l'All-Star i va aconseguir el premi a Rookie de l'Any de l'NBA. En total, va anotar 2.313 punts: la xifra més alta d'un novell des de Wilt Chamberlain.
I va deixar moments inesborrables: esmaixades explosives, tirs decisius i jugades destacades que van convertir "Air Jordan" en un fenomen popular. L'episodi de la combinació de colors prohibida hi va sumar mística.
El resultat? Les sabatilles es van esgotar. I es va posar la primera pedra d'un imperi de sabatilles que fa quatre dècades que redefineix l'esport i la cultura.
Estadístiques de l'any de rookie de Jordan
- Punts per partit: 28,2
- Rebots: 6,5
- Assistències: 5,9
- Robatoris: 2,4
- Minuts per partit: 38,3
Moments històrics de l'any de rookie de Jordan
- 5 d'octubre de 1984: debut de Jordan a l'NBA contra els Indiana Pacers en un partit de pretemporada.
- 9 d'octubre de 1984: Jordan porta les Airship negres i vermelles per primera vegada en un partit de pretemporada contra els Milwaukee Bucks. Hi va haver poca repercussió, ja que es va celebrar en un institut.
- 18 d'octubre de 1984: Jordan va tornar a portar les Airship negres i vermelles, aquesta vegada en un partit de pretemporada al Madison Square Garden que acabaria sent mític.
- 17 de novembre de 1984: Jordan porta les primeres Air Jordan 1 (amb la combinació de colors Chicago) en un partit de temporada regular contra Dr. J i els Philadelphia.
- 10 de febrer de 1985: amb les AJ1 en la combinació de colors prohibida, Jordan deixa bocabadat el públic en un èpic concurs d'esmaixades contra Dominique Wilkins.
- 12 de febrer de 1985: va anotar 49 punts contra els Detroit, el màxim de la temporada.
- Abril de 1985: la temporada de Rookie de l'Any de Michael Jordan es corona amb el primer bitllet dels Chicago per als playoffs en quatre temporades.
Remembers del Department of Nike Archives: 14 d'octubre de 2014
Segons els arxius Nike DNA, Jordan alternava entre les AJ1 blanques i vermelles amb Swoosh negres per als partits fora de casa, les blanques i vermelles amb Swoosh vermells per als partits a casa i les Airship en algunes altres ocasions. Però va ser la combinació de colors prohibida qui va robar l'espectacle. Ho van remarcar tots els comentaristes, i fins i tot el comissionat va dir a Nike: "El meu fill em té per idiota a causa de la prohibició. Em podríeu fer arribar un parell d'aquestes sabatilles?". No es podria guionar millor.
L'impacte de Jordan en la cultura de les sabatilles
Jordan no només batia rècords de punts: reescrivia el paper d'una superestrella global. Amb el seu rendiment i l'estètica funcional de Nike, les sabatilles van passar de material de joc a moneda de canvi cultural.
La moda urbana, el hip-hop i la cultura juvenil van absorbir les Air Jordan com a símbols d'identitat, ambició i rebel·lia contra les normes establertes, i així es va fonamentar la cultura moderna de les sabatilles. L'època de la combinació de colors prohibida va introduir una fórmula nova: atleta + innovació + polèmica = canvi de paradigma.
En convertir una falta d'uniformitat en portada esportiva i cultura pop, Jordan i Nike van establir el primer manual del hype de les sabatilles. Qualsevol llançament d'alt voltatge hi beu.
Un llegat que traspassa la pista
El pas de Jordan de la combinació de colors prohibida a la Chicago va ser un altre cop de mestre. Les AJ1 Chicago van esdevenir tan icòniques com la versió prescrita: Jordan hi guanyava un model ajustat a la norma i Nike, un altre referent cultural. Aquest canvi va obrir les portes i va donar pas a noves combinacions de colors, les Air Jordan 2, i una multitud d'amants de les sabatilles que perseguien cada llançament. S'havia acabat l'imperi de les sabatilles blanques.
L'atrevida col·laboració entre Nike i Jordan va inspirar una generació de jugadors de l'NBA, i les dècades següents van presentar al món sabatilles atrevides als peus de figures noves de Nike com Charles Barkley i Penny Hardaway i, més tard, Kobe Bryant i LeBron James. La saga Air Jordan va demostrar que les sabatilles d'un atleta poden fer història.
Una NBA abans rígida amb les normes d'uniformitat va acabar afluixant, i va obrir la porta als neons d'avui, als homenatges retro i als parells desparellats. Les sabatilles amb la combinació de colors prohibida en van ser el catalitzador: van convertir Jordan de rookie a rebel, Nike de provocadora a potència, i les sabatilles d'equipació a icones globals. L'NBA no va poder prohibir la grandesa, i cada cop que algú es corda unes Jordan, la llegenda de la combinació de colors prohibida continua viva.
De la polèmica a l'artesania
Avui, Nike reprèn la història de la combinació de colors prohibida amb recreacions minucioses, sobretot les Air Jordan 1 High '85. Els dissenyadors han "desmuntat" l'estil original del 1985 i n'han ajustat l'altura de la zona del turmell, la forma de la puntera i les proporcions del Swoosh per calcar la primera tirada. Han triat pell de primera per reproduir-ne la rigidesa i el gra, i han igualat la densitat de costura i el tall dels panells punt per punt.
Per als col·leccionistes, aquestes reedicions no són només unes sabatilles: són peces de col·lecció que porten el record i el mite de la desobediència de Jordan. Nike commemora el 18 d'octubre com el dia de la combinació de colors prohibida, marcant el moment en què va saltar a la pista amb unes sabatilles vetades. Cada any, aquesta data ens recorda que allò que un dia era prohibit va esdevenir la base d'un moviment.
Preguntes més freqüents: la història de les Air Jordan 1 prohibides
Per què l'NBA va prohibir les Nike Air Jordan 1?
Les Air Jordan 1 negres i vermelles (i les Airship que va portar abans) no complien la norma d'uniformitat de l'equipació de la lliga. Les sabatilles havien de ser majoritàriament blanques i combinar amb les dels altres jugadors. Les Jordan eren massa atrevides i diferents.
Quin model es va prohibir realment?
Tècnicament, les Nike Airship negres i vermelles, un model previ a les Air Jordan amb un aspecte similar, van ser les que van encendre la ira de la lliga durant la pretemporada del 1984. Però amb el llançament del 1985, Nike va abraçar el mite i va esborrar fronteres, i les AJ1 van quedar consagrades com les sabatilles "prohibides" per excel·lència.