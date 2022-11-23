Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: La inspiració Behind the Design

Air Jordan 1 Chicago: la inspiració darrere del disseny
Llançament del producte
Analitzem com els dissenyadors de Jordan han actualitzat les AJ1 originals del 1985 per crear les noves Air Jordan 1 Chicago.
Què has de saber
- Les Air Jordan 1 2022 Chicago (també conegudes com a "Lost and Found") estan disponibles a partir del 19 de novembre de 2022.
- El preu de venda és 180 $ per a adults i estaran disponibles en talles per a tota la família. Continua llegint per a més informació.
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Què has de saber
- Les Air Jordan 1 2022 Chicago (també conegudes com a "Lost and Found") estan disponibles a partir del 19 de novembre de 2022.
- El preu de venda és 180 $ per a adults i estaran disponibles en talles per a tota la família. Continua llegint per a més informació.
- Mantén-te al dia sobre notícies i novetats a l'SNKRS App.
Ja ho saps gairebé tot de les Air Jordan 1. Són el model que ha definit la cultura de les sabatilles.
Ara bé, les Air Jordan 1 no estaven destinades a ser un clàssic intemporal.
No hi havia grans esperances posades en el model quan va debutar el 1985. De fet, molta gent va criticar amb duresa la decisió de Nike de signar un contracte de sabatilles multimilionari amb Michael Jordan abans que jugués cap partit, així com la idea que un rookie acceptés l'oferta d'una empresa que fins aleshores només era coneguda per confeccionar sabatilles de running.
Jordan va capgirar tota aquesta narrativa a la pista en aconseguir el premi al Rookie de l'Any el 1985 amb una mitjana de 28,2 punts, 6,5 rebots i 5,9 assistències per partit amb les Air Jordan 1 als peus. L'ascens meteòric de Jordan va impulsar la popularitat de les Air Jordan 1, que van esgotar-se a tot el país i van convertir-se en un model imprescindible per als aficionats del bàsquet.
Presentem les Air Jordan 1 Chicago
Les AJ1 Chicago s'inspiren en la combinació de colors original de les Air Jordan 1 de perfil alt, que van debutar l'any 1985. Les sabatilles evoquen una època en què les capses de sabatilles es perdien als magatzems d'inventari i, en alguns casos, es trobaven anys després.
Abans que hi hagués els sistemes d'inventari sofisticats d'avui dia, calia bolígraf i paper per fer un seguiment dels productes. Els errors humans eren inevitables i, en conseqüència, moltes capses de sabatilles acabaven amb etiquetes que no coincidien amb el model que contenien.
Les AJ1 Chicago recorden aquesta època i s'inspiren en com serien les Air Jordan 1 originals del 1985 si s'haguessin trobat moltes dècades després en un magatzem ple de pols.
Segons l'equip de disseny de Jordan, l'objectiu era crear una mena de càpsula del temps per a la nova generació de consumidors. Avui dia, les sabatilles no es compren com es feia als anys 80. Aquestes AJ1 pretenen representar les sensacions d'aquella dècada i, per això, presenten un look vintage que imagina com serien les sabatilles dels anys 80 si es traguessin per primer cop de la capsa avui.
Un disseny únic en homenatge als objectes perduts
L'equip de Jordan Brand responsable del desenvolupament de les AJ1 Chicago s'ha obsessionat amb tots els detalls del disseny d'aquestes sabatilles per recuperar històries nostàlgiques. Els dissenyadors de Jordan han estudiat múltiples parells de les AJ1 originals en diverses condicions de desgast per conèixer els ets i els uts del look. Després d'aquesta recerca, van descobrir que, tot i que les sabatilles no estaven desgastades, els materials no havien sobreviscut al pas del temps per haver estat anys dins d'una capsa.
La inspiració
Finalment, l'equip va centrar-se en diversos detalls clau del disseny de les Chicago per explicar la història de les AJ1. La següent imatge mostra les Chicago actualitzades del 2022 (amunt) al costat d'unes Air Jordan 1 del 1985 (avall) per fer destacar la font d'inspiració del model.
Una anàlisi primmirada
La combinació de colors Chicago del 2022 presenta moltes característiques clau de les AJ1 originals.
Logotip Swoosh gran
Zona dels turmells
Un dels senyals que indicaven l'edat en els parells d'AJ1 originals que vam analitzar era la zona del turmell, que es trobava desgastada i clivellada. El material de pell negre que envoltava la zona del turmell s'assecava i es tallava amb el pas del temps i acostumava a caure amb l'ús.
La zona del turmell de les noves Chicago imita aquesta estètica envellida i recorda els col·leccionistes que han de tenir cura mentre manipulen models originals del 1985.
Entresola
Igual que la zona del turmell, la sola exterior còncava de goma de les AJ1 originals es desgastava i agafava un to groguenc clar. Les Chicago també reten homenatge a aquest look.
Segons l'equip de disseny de Jordan Brand, les sabatilles es clivellen, es tornen groguenques i es pigmenten quan passen anys dins de la capsa i no es mantenen correctament. Amb les AJ1 Chicago, l'objectiu era fer palès aquest look envellit de manera subtil i afegir tactilitat a la sola.
Pell envellida
La pell és una material natural que requereix manteniment continu. Sol assecar-se i mostrar senyals d'edat si es conserva durant molt de temps en un magatzem sense la cura adequada. Les Chicago representen aquesta secor, sobretot a la zona de la puntera i els panells laterals. Tanmateix, l'efecte és purament estètic.
Els dissenyadors de Jordan Brand han enregistrat les condicions de la pell de diversos parells d'AJ1 vintage. Després d'observar com l'oli de la pell acabava sortint i creava diversos efectes visuals, han recreat el look amb materials prèmium que duraran més temps per als consumidors d'avui dia.
Capsa i tapa originals
En homenatge a la condició d'objecte perdut de la combinació de colors original, les Chicago s'actualitzen amb una capsa i una tapa que no coincideixen, la qual cosa representa aquelles sabatilles que van perdre's entre caixes a magatzems i soterranis.
Els dissenyadors han afegit detalls addicionals per dins i fora de la capsa que imiten les promocions que se'n feien en aquella època. Segons l'equip de disseny de Jordan, qualsevol persona que hagi crescut en aquella època en reconeixerà els detalls, mentre que els nous aficionats podran experimentar què s'hi sentia.
Un exemple és el rebut vintage que s'inclou en cada parell a la manera de les factures que arribaven a les mans dels col·leccionistes després d'adquirir capses de sabatilles romanents de l'estoc. El rebut evoca la manera com es compraven sabatilles abans de l'arribada de l'Internet.
La mateixa història
A causa de les múltiples opcions de disseny úniques, no hi ha dos parells iguals d'AJ1 actualitzades. Les diferències en cada sabatilla, tot i que són subtils, reforcen l'estètica retro d'aquesta combinació de colors.
Els dissenyadors de Jordan volien que les Air Jordan 1 Chicago tinguessin una narrativa, una connexió i un toc diferenciador. Volien que expliquessin una història que, segurament, molts consumidors no coneixen pas. L'objectiu final de Jordan Brand és que tothom, tant les noves generacions com els aficionats amb més edat, conegui la història que amaguen aquestes sabatilles.
Preguntes freqüents
Quina és la data de llançament de les Air Jordan 1 Chicago?
Les sabatilles estaran disponibles a partir del 19 de novembre de 2022, en talles per a tota la família.
Quan costaran les Air Jordan 1 Chicago?
Les AJ1 Chicago per a adults tindran un preu de 180 $. Els preus poden variar en funció del país.
Estaran disponibles en talles per a tota la família amb els preus següents:
- Adult: 180 $
- Nen/a: 140 $
- Nen/a petit/a: 85 $
- Infant: 70 $
- Nadó: 50 $
Les Air Jordan 1 Chicago són unes sabatilles de bàsquet?
Igual que tots els models Jordan, les Air Jordan 1 Chicago (també conegudes com a "Lost and Found") van dissenyar-se originalment com a sabatilles de bàsquet. S'inspiren en les Air Jordan 1 del 1985 i presenten una tecnologia i un amortiment retro.