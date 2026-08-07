Descobreix la nostra Guia familiar per jugar
Comença a jugar
Els jocs són molt importants per portar un estil de vida actiu i saludable, tant per als adults com per als més petits. Tanmateix, a mesura que ens fem grans, moltes vegades les responsabilitats i els deures del dia a dia se'ns acumulen i ens impedeixen connectar amb la nostra infància i divertir-nos.
Als nens els agrada més fer esport i moure's quan han d'utilitzar la imaginació, així que, per comprendre els més petits, ha arribat el moment de redescobrir el nostre nen o nena interior. Dona un cop d'ull a la guia per jugar que hem creat amb l'Emma, experta de Playful Den, per ajudar-te a tu, la teva família i els teus amics a connectar amb la vostra part més divertida.
Què t'oferim:
- Una guia per jugar dissenyada per la nostra experta infantil que t'ajudarà a alliberar el veritable poder que té el joc en la teva rutina diària.
- Consells familiars d'experts dividits en quatres mòduls fàcils de seguir per ajudar-te a portar el teu joc a un nou nivell.
- La possibilitat de trobar tot el contingut a la Nike App perquè puguis fer-lo servir i accedir-hi fàcilment.
Què significa jugar
Volem que els pares i les mares sentin que són un model a seguir a l'hora de jugar i entenguin que dedicar temps als jocs quan els seus fills no hi són té un efecte positiu quan juguen amb els més petits.
Per què cadascú juga d'una manera
Entendre que a cada persona li agrada jugar d'una manera i que conèixer tant la teva personalitat com la dels teus fills pel que fa al joc t'ajudarà a guanyar confiança a l'hora d'animar-los i de trobar les activitats més adequades.
Jugar és una filosofia
Descobreix com adaptar l'actitud i l'entorn per incloure els jocs de manera més orgànica al teu dia a dia: des de deixar-se portar per l'espontaneïtat fins a provar noves formes de divertir-se.
No perdre el costum de jugar
Aprèn a consolidar alguns aprenentatges i accions per crear nous costums i formes de pensar que et permeten seguir jugant. Descobreix la cultura única de la teva família abans de compartir-la amb la resta del món.
T'hi apuntes?
Ajuda els petits a divertir-se amb l'esport i el moviment amb el nostre programa de jocs de la Nike App.