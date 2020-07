5 consells per fixar un hàbit saludable

05. El canvi: deixa passar els errors



Per què funciona: sempre que facis un canvi en el teu estil de vida, hauràs de passar per moments difícils i faràs errors. Al cap i a la fi, tots som humans! Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike, recomana fer servir el mantra "I què, ara què?" que utilitza amb els atletes professionals que entrena. Consisteix a dir el següent: "I què si he menjat un plat gegant de patates fregides per dinar? Ara què soparé?" o "I què si m'he perdut l'entrenament d'aquest matí? Ara què faré demà al matí?"



"La mentalitat 'I què, ara què?' és una manera de reencarrilar-se perquè un àpat poc saludable no es repeteixi al llarg de tot el dia, o perquè una setmana en què no t'entrenis no es converteixi en un mes sencer", explica Flaherty. "Et permet superar un fracàs en lloc de capficar-t'hi, i t'ensenya que tens capacitat de control per canviar el futur". També t'ajuda a alliberar-te de la pressió que provoca el desig de perfecció, evita que caiguis en un cercle viciós i augmenta les possibilitats de reencarrilar-te més aviat.



Recorda que els hàbits a llarg termini estan basats en la constància, no en la perfecció. Prova d'aplicar aquestes estratègies per assolir els teus nous hàbits saludables i incorpora la mentalitat "I què, ara en què?" a la teva vida per plantar cara als alts i baixos del camí. Segur que pots!