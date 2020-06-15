5 consells per fixar un hàbit saludable
Consells i nutrició
amb Nike Training
Com establir objectius realistes per canviar els teus hàbits.
Crear hàbits nous i saludables és difícil. Al cap i a la fi, si entrenar-se a les 6 del matí cada dia i dedicar el diumenge a preparar els dinars de la setmana fos senzill, tothom tindria una salut física i alimentària formidable. No obstant això, hi ha maneres d'aconseguir els nostres objectius i fer que es quedin al llarg termini. Aquí tens cinc canvis senzills que et poden ajudar a assolir canvis positius.
01. El canvi: pensa en petit.
Per què funciona: un dels principals motius pels quals no assolim els nostres objectius és que normalment intentem adoptar diversos canvis molt importants de cop, redissenyant completament les nostres dietes, els nostres entrenaments i les nostres rutines diàries. En aquests casos, les nostres bones intencions s'esvaniran després d'uns quants dies. En comptes d'això, comença amb un canvi petit que puguis assumir. Per exemple, intenta incorporar una verdura a cada àpat (fins i tot per esmorzar) o menjar de manera més conscient per saber millor quan tens l'estómac ple i quan estàs menjant només per buidar el plat.
"Quan hagis millorat la teva consciència i dominat un conjunt d'habilitats, podràs aprofitar el que has après i aplicar-ho per assolir el teu proper objectiu."
Dr. John Berardi, fundador de Precision Nutrition
"Els clients normalment se senten incòmodes amb la simplicitat d'aquest enfocament i creuen que han de fer més coses per obtenir resultats", explica el Dr. John Berardi, fundador de Precision Nutrition i membre del Nike Performance Council. Però canviar els hàbits un per un és la clau de l'èxit. "Potser encara menjaràs pizza, però ho faràs d'una forma pausada i conscient. Quan hagis millorat la teva consciència i dominat un conjunt d'habilitats, podràs aprofitar el que has après i aplicar-ho per assolir el teu proper objectiu."
02. El canvi: organitza els entrenaments.
Per què funciona: la millor manera de fixar un nou hàbit és afegir-lo al calendari. És més, escriu exactament el que vols assolir i fes que sigui una cita recurrent (per exemple, córrer 1,5 km cada tarda de la setmana). La predictibilitat t'ajuda a dominar el temps i a acostumar-te al nou hàbit. També envia un missatge als teus companys de feina, als teus amics, a la teva parella i als fills: aquest és un canvi que és aquí per quedar-se. Si tot va bé, respectaran la teva decisió i t'ajudaran a assolir els teus objectius.
03. El canvi: adhereix els hàbits nous als que ja tens.
Per què funciona: pensa en tots els hàbits que fas sense adonar-te'n cada dia (tant els saludables com els que no ho són): rentar-te les dents, comprovar els missatges o picar algun snack, per exemple. Ara, imagina si cada cop que fessis una d'aquestes activitats, incorporessis una acció que estiguis intentant convertir en un hàbit. Per exemple, cada cop que mires l'Instagram, fes 10 esquats. O mentre veus la televisió a la nit, un exercici amb el rodet d'escuma. Adherir un hàbit nou a un altre que ja tens et proporciona un recordatori automàtic i regular, i és una manera demostrada d'augmentar les possibilitats que els teus objectius s'assentin al llarg termini.
04. El canvi: concentra't en el procés, no en el resultat.
Per què funciona: obsessionar-te en un resultat et pot atabalar i, per això, és fàcil frustrar-se i abandonar. En lloc d'això, concentra't en un procés que et faci sentir-te orgullós passi el que passi. "Imagina que vols assolir la teva millor marca de temps en una cursa de 10 km. En comptes de concentrar-se en el temps, demano als meus clients que pensin en el procés que els ajudarà a assolir aquest objectiu i que està dins de les seves possibilitats: per exemple, entrenar-se quatre cops per setmana, seguir un pla nutricional i fer els exercicis de recuperació i mobilitat necessaris", explica la Nike Master Trainer Joslyn Thompson-Rule. "Pots assentar la base per assolir l'èxit sempre que et doni resultats visibles." Si et concentres en el procés en comptes del resultat, l'objectiu final es converteix en una sèrie de passos més senzills que t'ajudaran a aconseguir la marca que vols.
"Pots assentar la base per assolir l'èxit sempre que et doni resultats visibles."
Joslyn Thompson-Rule, Nike Master Trainer
05. El canvi: deixa passar els errors
Per què funciona: sempre que facis un canvi en el teu estil de vida, hauràs de passar per moments difícils i faràs errors. Al cap i a la fi, tots som humans! Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike, recomana fer servir el mantra "I què, ara què?" que utilitza amb els atletes professionals que entrena. Consisteix a dir el següent: "I què si he menjat un plat gegant de patates fregides per dinar? Ara què soparé?" o "I què si m'he perdut l'entrenament d'aquest matí? Ara què faré demà al matí?"
"La mentalitat 'I què, ara què?' és una manera de reencarrilar-se perquè un àpat poc saludable no es repeteixi al llarg de tot el dia, o perquè una setmana en què no t'entrenis no es converteixi en un mes sencer", explica Flaherty. "Et permet superar un fracàs en lloc de capficar-t'hi, i t'ensenya que tens capacitat de control per canviar el futur". També t'ajuda a alliberar-te de la pressió que provoca el desig de perfecció, evita que caiguis en un cercle viciós i augmenta les possibilitats de reencarrilar-te més aviat.
Recorda que els hàbits a llarg termini estan basats en la constància, no en la perfecció. Prova d'aplicar aquestes estratègies per assolir els teus nous hàbits saludables i incorpora la mentalitat "I què, ara en què?" a la teva vida per plantar cara als alts i baixos del camí. Segur que pots!