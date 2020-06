Fes que les nits siguin més eficients

Per exemple, si has d'enviar un correu electrònic per a la feina i tens tota la nit per fer-ho, potser t'hi estaràs tot el vespre, i mentrestant et distrauràs molt, com ara jugant amb el telèfon o mirant la tele.



Tanmateix, quan tens un horari estricte per anar a dormir, calcules el temps de manera més estratègica, així que descobreixes que pots fer el mateix amb una quantitat de temps limitada que quan tenies tota la nit.



Recomano anar a dormir a les 22:00 o a les 23:00 com a màxim. Pensa en l'hora que t'has de llevar i compta el temps enrere per assegurar-te un mínim de sis hores de son efectiu cada nit (és a dir, sense comptar el temps de rentar-te les dents o relaxar-te).



Evidentment, de tant en tant també pots deixar aquest horari i fer una excepció si tens un dia complicat, sempre que intentis mantenir l'hora d'anar a dormir de manera regular.