Fes que les nits siguin més eficients

Consells i nutrició
Última actualització: 1 de juny del 2020

Amb Joe Holder

Fes que les nits siguin més eficients

Com pots assegurar les hores de son que necessites cada nit.

La majoria de gent segueix un horari en el seu dia a dia regit per allò que s'anomena la llei de Parkinson: és a dir, el temps que tardes a fer una tasca s'expandeix fins a omplir tot el temps que tens per fer-la.

Això vol dir que les activitats del dia (ja sigui la feina o la llista de coses pendents) es poden allargar fins al vespre i, abans d'adonar-te'n, te'n vas a dormir molt més tard del que tenies pensat. Això passa encara més quan, pel fet d'estar a casa, la separació entre la feina i el lleure es desdibuixa.

Per això, et recomano establir una hora per anar a dormir. Tenir una hora fixa en què has de començar a preparar-te per anar al llit crea un límit estricte, i això afavoreix una sensació d'urgència que t'impulsa a actuar. D'aquesta manera, no t'endarreriràs tant amb activitats irrellevants i allargaràs menys els altres projectes.

"Tenir una hora límit fixa per acabar el dia fa que siguis més productiu, que et concentris més i que creïs estratègies millors".

Joe Holder

Per exemple, si has d'enviar un correu electrònic per a la feina i tens tota la nit per fer-ho, potser t'hi estaràs tot el vespre, i mentrestant et distrauràs molt, com ara jugant amb el telèfon o mirant la tele.

Tanmateix, quan tens un horari estricte per anar a dormir, calcules el temps de manera més estratègica, així que descobreixes que pots fer el mateix amb una quantitat de temps limitada que quan tenies tota la nit.

Recomano anar a dormir a les 22:00 o a les 23:00 com a màxim. Pensa en l'hora que t'has de llevar i compta el temps enrere per assegurar-te un mínim de sis hores de son efectiu cada nit (és a dir, sense comptar el temps de rentar-te les dents o relaxar-te).

Evidentment, de tant en tant també pots deixar aquest horari i fer una excepció si tens un dia complicat, sempre que intentis mantenir l'hora d'anar a dormir de manera regular.

"Estableix una hora per anar a dormir, i intenta ser al llit a aquesta hora cada dia durant una setmana".

Joe Holder

Descobriràs que planifiques millor els vespres i començaràs el dia havent descansat bé.

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Publicat originalment el: 18 de maig del 2020