Fes que les nits siguin més eficients
Consells i nutrició
Amb Joe Holder
Com pots assegurar les hores de son que necessites cada nit.
La majoria de gent segueix un horari en el seu dia a dia regit per allò que s'anomena la llei de Parkinson: és a dir, el temps que tardes a fer una tasca s'expandeix fins a omplir tot el temps que tens per fer-la.
Això vol dir que les activitats del dia (ja sigui la feina o la llista de coses pendents) es poden allargar fins al vespre i, abans d'adonar-te'n, te'n vas a dormir molt més tard del que tenies pensat. Això passa encara més quan, pel fet d'estar a casa, la separació entre la feina i el lleure es desdibuixa.
Per això, et recomano establir una hora per anar a dormir. Tenir una hora fixa en què has de començar a preparar-te per anar al llit crea un límit estricte, i això afavoreix una sensació d'urgència que t'impulsa a actuar. D'aquesta manera, no t'endarreriràs tant amb activitats irrellevants i allargaràs menys els altres projectes.
"Tenir una hora límit fixa per acabar el dia fa que siguis més productiu, que et concentris més i que creïs estratègies millors".
Joe Holder
Per exemple, si has d'enviar un correu electrònic per a la feina i tens tota la nit per fer-ho, potser t'hi estaràs tot el vespre, i mentrestant et distrauràs molt, com ara jugant amb el telèfon o mirant la tele.
Tanmateix, quan tens un horari estricte per anar a dormir, calcules el temps de manera més estratègica, així que descobreixes que pots fer el mateix amb una quantitat de temps limitada que quan tenies tota la nit.
Recomano anar a dormir a les 22:00 o a les 23:00 com a màxim. Pensa en l'hora que t'has de llevar i compta el temps enrere per assegurar-te un mínim de sis hores de son efectiu cada nit (és a dir, sense comptar el temps de rentar-te les dents o relaxar-te).
Evidentment, de tant en tant també pots deixar aquest horari i fer una excepció si tens un dia complicat, sempre que intentis mantenir l'hora d'anar a dormir de manera regular.
"Estableix una hora per anar a dormir, i intenta ser al llit a aquesta hora cada dia durant una setmana".
Joe Holder
Descobriràs que planifiques millor els vespres i començaràs el dia havent descansat bé.