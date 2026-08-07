Exercici durant la regla. Preguntes mai fetes

Els efectes de la natació, del ioga i d'exercitar-te en excés durant la regla
Et donem la benvinguda a "Preguntes mai fetes", una secció en què trobaràs les respostes a tot el que sempre has volgut saber sobre l'adaptació de l'entrenament al teu cicle menstrual.
Hi ha moltes preguntes sobre el que pots o no pots fer quan tens la regla i sobre com els pares i les mares poden ajudar les seves filles quan tenen aquestes preguntes. A continuació et donem les respostes.
1) Puc fer postures invertides de ioga quan tinc la regla?
2) Puc nedar quan tinc la regla?
3) Puc fer exercici quan tinc la regla?
1. Puc fer postures invertides de ioga quan tinc la regla?
Van bé les postures d'inversió amb la regla? Aquesta és una gran pregunta en el món del ioga que aclarirem a continuació. Les inversions són les postures en les quals l'úter està totalment cap per avall, com la vertical de cap, la postura de l'espelma, la postura de l'arada i la postura de la roda. Passem a l'acció!
Què pots i què no pots fer?
Potser has sentit com l'instructor o la instructora de ioga deia en una classe: "Feu la postura del nen si teniu la regla". Això és perquè moltes persones del món del ioga pensen que fer postures invertides durant aquests dies altera el cicle natural, ja que la menstruació es considera part de l'apana ("apana" és la forma en què flueix l'energia del cos quan es mou cap avall) i és una forma natural de purificar-lo.
Llavors, he d'evitar aquestes postures? Des del punt de vista fisiològic no passa res si les fas. No hi ha evidències que demostrin que no pots fer-les quan tens la regla. La sang menstrual s'allibera amb les contraccions de l'úter i, per tant, aquestes postures no interrompen el flux ni en canvien la direcció.
No obstant això, et recomanem que et prenguis aquestes sessions amb calma. Com sempre, fes el que el cos et demani. Els cicles menstruals varien en funció de la persona o, fins i tot, del mes i, per tant, no hi ha una resposta universal per a tothom pel que fa a la pregunta de si es poden o no fer postures invertides. Algunes persones es poden marejar i, com a conseqüència, no sentir-se bé fent-ne. Si no ho tens clar, modifica-les o no les facis. Passa més temps en la postura del nen. No passa res si no fas inversions durant alguns dies al mes.
2. Puc nedar quan tinc la regla?
Sí, la resposta és afirmativa. No et passarà res si nedes. A continuació veurem per què.
El temor és real
Sabem que la idea de ficar-te a la piscina quan tens la regla pot fer por, sobretot si la tens forta i et fa por tacar. Però no cal que deixis de nedar en piscines, llacs ni oceans. Has de saber que pots nedar amb tranquil·litat perquè si taques, la sang es diluirà ràpidament o la neutralitzaran els productes químics de les piscines i no passarà res. La regla no ha d'impedir-te fer natació i, de fet, la sensació de no notar el pes del cos i d'estirar-te mentre nedes t'ajudarà a alleujar els dolors menstruals.
Els productes d'higiene adients
Tampons, copes menstruals, calcetes menstruals o compreses: triïs el que triïs, el que vols sempre és sentir seguretat i saber que t'aniran bé quan nedis. Si fas servir tampons, el nostre consell és que optis per uns que tinguin una capacitat d'absorció alta, perquè l'aigua de la piscina farà que no absorbeixin tanta sang de la regla. A més, te'ls hauries de canviar quan acabis de nedar.
Si prefereixes la copa menstrual, renta-la i torna-te-la a posar abans d'entrar a la piscina. Les copes van igual de bé que els tampons i s'haurien de mantenir a lloc mentre nedes. Si t'agraden més les calcetes menstruals, la bona notícia és que hi ha marques que tenen dissenys per portar-les a sota del banyador. Finalment, si prefereixes les compreses, és millor que provis un altre producte, ja que no estan pensades per portar a l'aigua.
3. Puc deixar de tenir la regla si faig massa exercici?
Potser coneixes el cas d'algú que ha deixat de tenir la regla per fer massa exercici. Però, per què?
Quan la regla desapareix
Pensar que la regla desapareix només per fer massa exercici és un error. Si t'alimentes prou bé perquè el teu cos pugui aguantar la intensitat dels entrenaments, és menys probable que tinguis un cicle irregular. Bàsicament, és més una qüestió d'irregularitat entre l'energia que utilitzes i la que consumeixes.
La freqüència i la quantitat de flux de la menstruació poden donar-te algunes pistes sobre què li passa al cos. Si t'entrenes amb molta intensitat i els cicles menstruals que tens solen ser irregulars o s'interrompen, és possible que el teu cos no obtingui tota l'energia que necessita.
Si no menges prou o passes massa temps sense menjar després d'entrenar-te, el teu equilibri energètic es pot desajustar. Això pot fer que les neurones s'apaguin i deixin d'enviar senyals per produir les hormones que fan que el teu sistema reproductiu funcioni i, per tant, el cicle menstrual s'alteri i es produeixi l'amenorrea (que la regla desaparegui durant tres cicles consecutius). Potser això et sona de les classes de biologia.
Alimenta't com cal
Menja de forma regular i no et saltis cap àpat. Consumir aliments naturals és la millor manera d'obtenir energia. Els fruits secs, les llavors, els batuts (amb proteïnes i greixos saludables), les barretes de civada, els plàtans, l'hummus i les verdures són snacks perfectes. Menja el que més t'agradi, però recorda que el cos necessita recuperar energia després d'entrenar-te.