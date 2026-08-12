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Dona Blau Parts superiors

(113)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top de tub cenyit - Dona
Supervendes
Nike Sportswear
Top de tub cenyit - Dona
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
37,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Samarreta de tirants de running - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Aero-FIT
Samarreta de tirants de running - Dona
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de tirants cenyida amb canalé - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de tirants cenyida amb canalé - Dona
29,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Classic
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike One
Nike One Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike One
Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
39,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta Dri-FIT - Dona
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
47,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
NikeCourt Advantage
Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
59,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Jaqueta de cremallera completa Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Jaqueta de cremallera completa Dri-FIT - Dona
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Novetats
Nike Tempo
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Per a dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Per a dona
34,99 €
Nike Universa
Nike Universa Part superior de màniga curta de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Part superior de màniga curta de malla - Dona
74,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dessuadora amb cremallera d'un quart - Dona
Nike Sportswear
Dessuadora amb cremallera d'un quart - Dona
79,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
NikeCourt Court Collection
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
69,99 €
Nike Victory
Nike Victory Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
49,99 €
Nike Sportswear Chill Lace
Nike Sportswear Chill Lace Samarreta extragran de punt - Dona
Nike Sportswear Chill Lace
Samarreta extragran de punt - Dona
54,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Samarreta entallada de disseny cropped - Dona
Nike Sportswear Chill Knit
Samarreta entallada de disseny cropped - Dona
34,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta de tirants de disseny cropped Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta de tirants de disseny cropped Dri-FIT - Dona
39,99 €
Jordan
Jordan Samarreta de coll rodó amb elements gràfics Brasil - Dona
Jordan
Samarreta de coll rodó amb elements gràfics Brasil - Dona
44,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
Supervendes
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
69,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Golden State Warriors Icon Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de tirants i disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de tirants i disseny cropped Dri-FIT - Dona
37,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta amb cremallera completa d'entrenament - Dona
Supervendes
Nike Pro Seamless
Samarreta amb cremallera completa d'entrenament - Dona
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Part superior d'una màniga Dri-FIT - Dona
Nike Zenvy
Part superior d'una màniga Dri-FIT - Dona
69,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
84,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
89,99 €
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Part superior entallada de màniga llarga amb caputxa Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Part superior entallada de màniga llarga amb caputxa Dri-FIT - Dona
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior de màniga llarga setinada oversized - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior de màniga llarga setinada oversized - Dona
69,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Samarreta de tirants de tennis - Dona
Novetats
NikeCourt Slam
Samarreta de tirants de tennis - Dona
79,99 €
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Primera equipació Match de la selecció de França 2026
Primera equipació Match de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Match de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Dona
159,99 €
Anglaterra Energy
Anglaterra Energy Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
Supervendes
Anglaterra Energy
Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
74,99 €
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Nike SB
Nike SB Samarreta de skateboard de malla d'estil futbol americà
Nike SB
Samarreta de skateboard de malla d'estil futbol americà
64,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026
Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026 Samarreta de futbol Replica Nike ACG Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026
Samarreta de futbol Replica Nike ACG Dri-FIT - Dona
99,99 €
Segona equipació Match de la selecció del Brasil 2026
Segona equipació Match de la selecció del Brasil 2026 Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Match de la selecció del Brasil 2026
Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Dona
159,99 €
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
99,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Part superior de màniga curta de running - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Aero-FIT
Part superior de màniga curta de running - Dona
69,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Samarreta extragran - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear Classic
Samarreta extragran - Dona
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Jordan
Jordan Samarreta - Dona
Jordan
Samarreta - Dona
39,99 €
París Saint-Germain Segona Equipació
París Saint-Germain Segona Equipació Part superior de futbol Nike Dri-FIT per a abans del partit - Dona
Materials reciclats
París Saint-Germain Segona Equipació
Part superior de futbol Nike Dri-FIT per a abans del partit - Dona
69,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
29,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Samarreta girlfriend - Dona
Jordan Essentials
Samarreta girlfriend - Dona
34,99 €
Nike Golf Club
Nike Golf Club Polo de golf de màniga curta Dri-FIT UV - Dona
Materials reciclats
Nike Golf Club
Polo de golf de màniga curta Dri-FIT UV - Dona
74,99 €
Atlètic de Madrid
Atlètic de Madrid Samarreta de futbol Nike - Dona
Atlètic de Madrid
Samarreta de futbol Nike - Dona
29,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Part superior de màniga curta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Chelsea FC Strike
Part superior de màniga curta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
54,99 €
París Saint-Germain
París Saint-Germain Samarreta de futbol Nike - Dona
París Saint-Germain
Samarreta de futbol Nike - Dona
34,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Samarreta
Nike Club Rules
Samarreta
44,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Samarreta - Dona
Nike Sportswear Club Essentials
Samarreta - Dona
24,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Nike One Relaxed
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Tercera equipació Stadium Inter de Milà 2025/26
Tercera equipació Stadium Inter de Milà 2025/26 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Tercera equipació Stadium Inter de Milà 2025/26
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Dona
99,99 €
Tercera equipació Strike Chelsea FC
Tercera equipació Strike Chelsea FC Part superior de futbol de coll rodó i teixit Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Dona
Materials reciclats
Tercera equipació Strike Chelsea FC
Part superior de futbol de coll rodó i teixit Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Dona
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT UV - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT UV - Dona
69,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
NikeCourt Advantage
Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
59,99 €
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026 Samarreta de futbol de màniga curta Replica Nike Dri-FIT - Dona
Producte esgotat
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026
Samarreta de futbol de màniga curta Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Anglaterra Strike
Anglaterra Strike Part superior de màniga curta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Anglaterra Strike
Part superior de màniga curta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
54,99 €
ACG Vault
ACG Vault Part superior de màniga llarga Dri-FIT
Materials reciclats
ACG Vault
Part superior de màniga llarga Dri-FIT
89,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Samarreta de running Dri-FIT ADV - Dona
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta
Nike Sportswear
Samarreta
34,99 €
FFF
FFF Samarreta de futbol Nike - Dona
FFF
Samarreta de futbol Nike - Dona
29,99 €
Primera equipació Match París Saint-Germain 2026/27
Primera equipació Match París Saint-Germain 2026/27 Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Dona
Materials reciclats
Primera equipació Match París Saint-Germain 2026/27
Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Dona
159,99 €
Primera equipació Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipació Match Chelsea FC 2026/27 Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Match Chelsea FC 2026/27
Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Dona
159,99 €
Inter de Milà Strike
Inter de Milà Strike Part superior de futbol amb coll rodó de teixit Knit Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Inter de Milà Strike
Part superior de futbol amb coll rodó de teixit Knit Nike Dri-FIT - Dona
74,99 €
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2026/27
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Segona equipació Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
Segona equipació Stadium Tottenham Hotspur 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
99,99 €