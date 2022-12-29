El millor equipament de ciclisme Nike per al fred
Guia de compra
Equipa't per a la teva propera sortida amb roba aïllant i transpirable i accessoris Nike per a ciclisme.
Si vas amb bicicleta a l'exterior quan fa fred, hauràs de preparar-te abans de posar-te en marxa, sobretot pel que fa a la roba, per poder moure't amb seguretat.
Quan et vesteixis per anar amb bicicleta quan faci fred, hauràs de combinar teixits aïllants, transpirables i que estiguin dissenyats per protegir el cos de les inclemències del temps. Nike ofereix roba esportiva dissenyada perquè els ciclistes puguin continuar pedalejant independentment del temps que faci, des de leggings fins a jaquetes impermeables.
En aquesta guia resumida trobaràs el millor equipament de ciclisme Nike per al fred.
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El millor equipament de ciclisme Nike per al fred
1. Leggings Nike Therma-FIT
Quan el cos s'esforça amb la bicicleta, va agafant calor. La tecnologia Nike Therma-FIT reté aquesta escalfor, per la qual cosa aquests leggings són una opció fantàstica per mantenir la calidesa quan fa fresca. Trobaràs leggings Nike Therma-FIT en models de cintura alta i mitjana i en diversos dissenys; per exemple, n'hi ha alguns amb panells laterals de malla per ajudar a evacuar la suor.
2. Capes base superiors
Una capa base compressiva que retingui l'escalfor pot ser una peça especialment útil si t'enfrontes a un fred intens. Les parts superiors Nike envolten el cos i gestionen la suor, i es poden portar còmodament soles o sota altres peces. Hi ha capes base Nike Dri-FIT de diversos tipus diferents, com ara samarretes de màniga llarga, crop tops i molts més.
3. Paravents per al fred
Els ciclistes sovint s'han d'enfrontar amb el vent, fins i tot els dies de bon temps, però si fa fred, les ràfegues d'aire poden ser gairebé doloroses si no t'has vestit amb la roba adequada. La solució és un paravent d'alta qualitat.
Les jaquetes Windrunner, per exemple, tenen una coberta lleugera i repel·lent a l'aigua que manté a ratlla el vent i la pluja. A més, molts paravents també són fàcils de plegar i desar.
4. Jaquetes per a la pluja
No deixis que la pluja t'impedeixi sortir de casa. Moltes jaquetes per a la pluja Nike estan fabricades amb un teixit resistent i repel·lent a l'aigua i inclouen característiques de disseny com ara caputxes de protecció completa i butxaques amb cremallera per mantenir-te a tu i els teus objectes secs.
5. Dessuadores amb caputxa i sense
Si vols anar amb bicicleta quan fa un fred hivernal, agafa una dessuadora amb caputxa o sense dissenyada per al rendiment esportiu. Els dissenys amb mitja cremallera o cremallera d'un quart fan que la peça sigui fàcil de posar i de treure quan el cos s'escalfi, i altres característiques, com ara els panells de malla i la tecnologia Nike Dri-FIT, eviten que la suor s'acumuli.
6. Guants i mitenes
Quan vas amb bicicleta i fa fred, els dits de sobre el manillar són vulnerables a les ràfegues de vent. Cobreix i protegeix els dits del vent hivernal amb un parell de guants o mitenes d'alt rendiment Nike. Busca'n uns que estiguin fets amb teixit que gestioni la suor i una textura adherent per assegurar que les mans no llisquen del manillar.
7. Protectors i braçals
Els protectors i els braçals poden oferir una mica més de cobertura i aïllament al cos. Els protectors i els braçals Nike estan dissenyats amb una tecnologia de compressió especial, i tenen fibres de nylon i elastà per oferir un ajust ferm i cenyit.
Text: Julia Sullivan