Entre bastidors: el procés de creació de les equipacions d'atletisme Elite Nike per a dona
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Per crear les equipacions d'atletisme Elite calen entre tres i quatre anys, des de la fase d'investigació fins al llançament.
Crear uniformes d'atletisme d'elit per a les federacions que Nike patrocina a París no és gens fàcil. Fa molts anys que l'equip de disseny està planificant aquest esdeveniment, per la qual cosa ha seguit un procés de diverses fases que combina comentaris d'atletes, dades i recerca en el món de l'esport.
Tot i que la major part d'aficionats i aficionades només veu el producte final, la innovació entre bastidors és contínua. L'objectiu és garantir que les equipacions d'atletisme Nike integrin les tecnologies més recents, s'adaptin a les preferències personals de cada atleta d'elit i que ofereixin la màxima funcionalitat i capacitat de rendiment, sobretot pel que fa a les equipacions per a dona, que s'han d'adaptar a les seves necessitats.
La runner de llarga distància Keira D'Amato va explicar la seva història amb Nike al mitjà Citius Mag, que està especialitzat en atletisme: "Nike segueix un procés col·laboratiu de debò amb les atletes amb qui treballa. Ens passem anys fent proves i donant el nostre punt de vista. No és com anar a una reunió i assenyalar el primer que ens agrada. Nike ens proporciona els uniformes, ens els enduem a casa i els posem a prova fent-los servir tal com faríem normalment. Després, emplenem qüestionaris per explicar què ens han semblat. Estic molt orgullosa d'aquesta col·lecció perquè l'han dissenyat per a nosaltres, tenint en compte els nostres comentaris, tant directes com indirectes".
A continuació t'expliquem el procés de creació dels uniformes d'atletisme Nike, des dels esborranys dels primers dissenys fins a les proves amb atletes, per a l'esdeveniment esportiu més important d'aquest estiu.
Creació per a atletes: la base són les dades
La col·lecció de roba esportiva 2024 és el conjunt d'equipacions d'atletisme Nike que s'ha basat més en dades. Les equipacions representen la unió del disseny computacional Nike NXT i la recerca en l'àmbit de l'esport, cosa que dona lloc a una precisió increïble en la confecció de les peces. L'equip de Nike va estudiar els cossos d'atletes en un laboratori de ciència de l'esport amb dades obtingudes per captura de moviments en 4D. L'objectiu era analitzar el moviment, les zones de calor i suor i obtenir més dades per calcular on cal oferir més transpirabilitat i elasticitat a les peces i, d'aquesta manera, aconseguir l'ajust i la llibertat de moviments ideals.
Els uniformes incorporen Dri-FIT ADV, un conjunt de tecnologies innovadores que està format per microfibres d'alt rendiment i un teixit de polièster que gestiona la suor. La finalitat és mantenir la transpirabilitat i la comoditat dels atletes mentre competeixen.
Un cop l'equip de disseny de Nike va haver recopilat totes les dades que necessitava, va començar a crear una sèrie de dissenys per a atletes de diverses disciplines, tenint en compte diferents talles i tipus de cos, així com uniformes especialitzats per a tots els gèneres.
Pel que fa als uniformes d'atletisme per a dona, l'equip de disseny va reestructurar els sostenidors incorporats perquè les atletes poguessin portar uns altres sostenidors Swoosh per sota de l'uniforme. El resultat és una combinació de peces de roba que funciona a la perfecció. Les peces per a home ofereixen més varietat i inclouen dissenys basats en la definició corporal i les especificacions necessàries per a cada disciplina.
La innovació és fonamental en un esport tan dinàmic i divers com l'atletisme. Un bon exemple són les noves part superiors Nike per a proves de llançament, que tenen un ajust més ample i estan confeccionades amb un material més lleuger que el de l'equipació anterior. La versió per a dona d'aquestes peces també té obertures a la part posterior de les espatlles per afavorir la mobilitat i la llibertat de moviment. Com que la prioritat dels dissenyadors és la versatilitat, hem llançat una nova malla sencera per a dona amb una part inferior curta. A més, també hem afegit uns leotards que es poden portar amb pantalons curts per sobre si així ho prefereixen les atletes.
Segons Janett Nichol, vicepresidenta d'innovació de productes de roba Nike, s'han tingut en compte les necessitats de persones de tots els gèneres i de tota mena de tipus de cos, mides i capacitats. "Per exemple, en el món de l'atletisme, els i les atletes de marató, salt de llargada i llançament de pes necessiten roba amb unes propietats de rendiment diferents. Les dades tenen un gran efecte en la nostra manera de crear dissenys nous i diferents. Els comentaris d'atletes, a més de proporcionar informació per innovar en matèria de rendiment, també ens serveixen per a definir l'estètica de les equipacions".
La gamma cromàtica per a les equipacions de competició que es portaran a París s'anomena Metaprism, i amplifica els tons tradicionals de cada federació a través de vibracions de color basades en la llum i el moviment. Totes les equipacions inclouen els tons de cada país i mantenen el look clàssic de les federacions, però també porten la paleta de colors més enllà.
Els uniformes per a les fases preliminars i les semifinals inclouen parts superiors de colors llisos, però les equipacions per a les finals tenen un estampat per tota la peça. És el primer cop que Nike crea un disseny especial per a les finals. L'equip de disseny computacional ha fet servir la visualització de dades per desenvolupar un concepte únic conegut com a "emotion of motion" (l'emoció del moviment).
En una jugada revolucionària, l'equip va transformar les captures de moviment d'un runner de llarga distància al Nike Sports Research Lab en un camp de partícules en canvi constant amb codis de colors. La visualització d'aquesta idea s'ha traslladat directament al motiu gràfic "emotion of motion". Encara que hi ha moltíssimes proves d'atletisme diferents, totes tenen un denominador comú: el moviment. Per això, les equipacions reten homenatge a les fites esportives més importants.
El resultat són gairebé 50 dissenys, d'entre els quals els i les atletes poden triar-ne un total de 12.
Creació amb atletes: els comentaris d'atletes són fonamentals
Nike creu que rebre comentaris d'atletes constantment és clau per crear uniformes que vagin bé. Segons Sarah Gardner, directora de línia de productes de roba global de Nike, els i les atletes han estat implicats en el procés de creació d'uniformes des del començament fins al final. De fet, Gardner afirma que la inspiració darrere de l'uniforme d'atletisme del 2024 va començar el 2021, quan Nike va demanar a atletes de les proves olímpiques dels EUA que donessin el seu punt de vista sobre el disseny de l'any anterior. "La informació inicial que vam recopilar llavors ens va permetre iniciar la tasca de disseny, però al llarg del procés no hem parat de recollir més dades i reunir-nos amb atletes".
Gardner comenta, per exemple, que les persones que feien proves de llançament volien parts superiors més lleugeres de materials més favorables per al rendiment. Tant els homes com les dones van dir que volien parts inferiors entallades que els permetessin moure's amb total llibertat sense cridar gaire l'atenció. "Moltes dones ens han comentat la importància de tenir moltes opcions per triar-ne una el dia de la competició i de poder combinar-les amb uns sostenidors o altres parts de l'uniforme a voluntat. Tots aquests comentaris i molts més s'han integrat en aquests nous uniformes".
Un cop l'equip de disseny va tenir preparats els prototips, Nike va demanar als i les atletes que els provessin i donessin la seva opinió pel que fa a qüestions com ara el pes del material i la comoditat. Aquestes respostes tenien un paper fonamental en el procés de recopilació de comentaris, i Nike les va tenir en compte per crear el disseny final.
Gràcies a la col·laboració amb atletes, Nike ha redissenyat els bodis per a dona i les parts superiors per a llançadores, alhora que també ha confeccionat un bodi alternatiu amb un look més modest. L'equip va renovar el disseny del bodi per a dona amb més protecció al pit, sota els braços i a l'esquena que l'uniforme anterior. També va afegir un nou material al folre dels reforços de les peces per a home i dona per oferir més protecció a la part frontal del cos. Ara, entre els productes d'escalfament hi ha noves peces que es poden combinar amb altres. El material dels pantalons i la jaqueta per a la pluja s'ha canviat per un teixit Woven elàstic i impermeable que s'adapta millor al cos.
La corredora de tanques Anna Cockrell, que va competir a Tòquio el 2021, va dir que aquell uniforme per a la competició era "molt bonic", però que trobava que era massa cenyit i no era tan adaptable com hauria volgut. Nike ha tingut en compte aquest comentari per a les equipacions del 2024. "L'uniforme d'aquest any ha millorat moltíssim en termes de flexibilitat i llibertat de moviment", confirma Cockrell.
També ha dit que, personalment, li encanten els malucs alts de la malla sencera d'un dels uniformes d'atletisme per a dona. "Vaig ser una de les persones que va demanar això quan vam provar els uniformes".
Creació per a atletes i amb atletes: participació en proves abans de competir
Cada atleta que supera els requisits per unir-se a l'equip olímpic dels EUA ha d'emplenar un formulari amb la talla i els models d'uniforme que prefereix. També tenen l'opció de veure les peces i emprovar-se-les totes.
Llavors, els uniformes s'envien per avançat a cada atleta perquè pugui fer-los servir als entrenaments i provar diferents peces per trobar les que s'adeqüin més a les seves preferències.
Ara bé, la innovació no s'aturarà a París. Gardner confirma que ja estan parlant amb atletes per rebre els primers comentaris sobre l'uniforme, cosa que ajudarà l'equip de disseny a esbrinar en què s'haurà de centrar a l'hora d'actualitzar els uniformes per a la competició de Los Angeles del 2028.
Text: Korin Miller