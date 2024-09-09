Nike Trail anuncia el llançament de les Wildhorse 10 i les Kiger 10

Descobreix les Nike Wildhorse 10 i les Kiger 10 anticipadament
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Les sabatilles clàssiques de trail running no paren de millorar.
- L'any 2014, Nike va llançar les primeres sabatilles de trail running, entre les quals hi havia les Kiger i les Wildhorse. Si bé les Kiger eren més lleugeres i estaven dissenyades per a curses a la natura de menys de 50 km, les Wildhorse eren més robustes i estaven preparades per a tot, des de carreres curtes per entrenar-se fins a ultramaratons.
- Des de llavors, Nike ha treballat per perfeccionar tots dos models, i l'abril del 2025 en llançarà la desena versió a tot el món.
- Les Nike Kiger 10 inclouran una sola exterior Vibram Megagrip per primera vegada, que oferirà més tracció i durabilitat. També tindran una protecció contra les roques a l'avantpeu i una escuma Chuslon 3.0 a l'entresola.
- Les Nike ReactX Wildhorse 10 tindran una sola 3 mil·límetres més alta que la de la versió anterior, protecció contra les roques a l'avantpeu i una puntera més protegida. Gràcies a l'escuma Nike ReactX, aquestes sabatilles pesaran 35 grams menys que les seves predecessores.
Les persones amants del trail running no deixen mai de millorar, i Nike tampoc. L'any 2014, l'empresa va començar a vendre sabatilles de trail running, com ara les Kiger i les Wildhorse. Les primeres, lleugeres i minimalistes, estaven creades per a curses de menys de 50 km, mentre que les Wildhorse eren més robustes i tenien més tracció, amortiment i subjecció, i servien tant per a curses de 5 km com per a ultramaratons. Al llarg dels anys, Nike ha llançat diferents versions dels dos models i n'ha anat perfeccionant constantment el disseny. L'abril del 2025, l'empresa revelarà les últimes versions, les Nike Kiger 10 i les Nike ReactX Wildhorse 10.
Les Nike Kiger 10 tenen una sola exterior gruixuda i adherent perfeccionada a les zones de gran desgast. També inclouen protecció contra roques a l'avantpeu i escuma Cushlon 3.0 a l'entresola per augmentar l'amortiment i la subjecció. "Si vols unes sabatilles ràpides de perfil baix que serveixin per a tot tipus de terrenys i per a curses de fins a 50 km, aquestes són ideals per a tu", explica l'atleta de Nike Trail Bailey Kowalczyk, que va motivar la creació de les Kiger. "Són ràpides, estan fetes amb precisió i ofereixen estabilitat per a tot, des de superfícies planes fins a terrenys tècnics i costeruts".
En canvi, les Nike ReactX Wildhorse 10 estan dissenyades per superar les superfícies naturals més difícils i les pujades més pronunciades. La nova versió millorada presenta una sola exterior All-Terrain Compound amb protecció a la puntera i contra les roques. Tot i que la sola és 3 mil·límetres més alta que la de la versió anterior i té elements perfeccionats, les sabatilles pesen 35 grams menys que les seves predecessores, ja que s'ha substituït l'escuma Nike React per escuma Nike ReactX, que és més lleugera i reactiva. "Les Wildhorse són pràctiques i resistents i et permeten fer quilòmetres en qualsevol terreny o condició meteorològica. Faré la pròxima cursa de 300 km amb les Wildhorse", anuncia Sally McRae, corredora d'ultramaratons que ha motivat Nike per crear aquestes sabatilles.
No hi ha cap dubte que Nike continuarà intentant escalar per assolir la perfecció. "Una de les coses que sempre m'ha agradat de Nike Trail és que totes les persones relacionades amb la marca pensen constantment en com es poden millorar els productes", comenta McRae. "Sempre intenten innovar, estar a l'avantguarda i adaptar-se a les necessitats de la comunitat d'atletes". La innovació definitiva.