Una entrevista amb Madison Keys i Sloane Stephens

Sloane: Vaig créixer jugant a tennis en un club i la primera vegada va ser increïble. Tenia un entrenador fantàstic i era d'allò més divertit. Ara sempre dic que gràcies a aquella experiència continuo amb aquest esport. M'ho passava molt bé i volia repetir. Volia tornar-hi per veure en Francisco i les meves amigues i passar-m'ho bé. Crec que la primera experiència que els nens i les nenes tenen en qualsevol àmbit els provoca un efecte molt a llarg termini. Si en el teu primer contacte amb el tennis tens un entrenador desagradable i no t'ho passes bé, segurament no hi tornaràs a jugar mai més.



El tennis ha estat molt important a la meva vida. He viatjat, he conegut gent i he fet coses increïbles. Per això, volia regalar aquesta experiència a nens i nenes que, en altres circumstàncies, mai no s'haurien plantejat jugar. És evident que aquest no és un esport gaire divers i el fet de poder donar raquetes a aquells infants que, d'altra manera, no en tindrien, va ser el motiu principal pel qual vaig crear la fundació. Volia que els nens i les nenes que eren com jo i m'admiraven se sentissin capaços de jugar a tennis. Encara que no siguis professional i només juguis a l'equip de l'institut, el tennis és un esport per a tota la vida. Si t'hi fixes, als clubs sènior sempre hi ha gent d'entre 85 i 90 anys jugant-hi. És increïble. És un esport per a sempre i t'aporta moltes coses. Volia transmetre-ho a una altra generació, sobretot a nens i nenes de diferents classes i orígens que no haurien pensat mai que podrien jugar-hi.



Madison: Vaig crear aquesta fundació perquè abans ja havia treballat amb una altra, Fearlessly Girl, que fomentava la confiança en una mateixa i les qualitats de lideratge per a noies de secundària i de batxillerat. Vaig visitar un parell d'instituts, vaig conèixer les noies i vam parlar. Em va encantar. Volia anar una mica més enllà i no centrar-me només en les noies de secundària i de batxillerat, perquè també hi havia dones de la meva edat i més grans que em deien que els agradaven molt els meus missatges, però que elles també els necessitaven. A més, volia que fos un espai accessible per a altres atletes amb ganes de formar part d'una fundació. Al cap i a la fi, crear una fundació és un procés llarg. Volia comptar amb diverses persones per poder donar a conèixer el que estàvem fent. Em va agradar la idea de Kindness Wins, perquè és molt general i pots col·laborar-hi de moltes formes diferents. Va ser la millor manera d'ajudar una mica el món.