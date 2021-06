Com Jordin Canada i Jrue Holiday van lluitar per fer justícia mentre vivien en una bombolla

Quan es va decidir que les dues lligues es jugarien en bombolles, el bàsquet es va convertir en tot un referent mundial de la justícia social. Què en vau pensar els jugadors? Com vau decidir què havíeu de portar a les samarretes? I si us havíeu d'agenollar o no?

Jordin: Abans de decidir si volíem jugar la temporada que teníem per davant, el més important era comprometre'ns amb la campanya "Say Her Name". El fet d'agenollar-se o no depenia de cada equip. Les Seattle Storm no volíem ser a la pista quan sonés l'himne nacional. Quan sonava, marxàvem als vestuaris i tornàvem a la pista quan començava el partit. Durant tota la temporada, vam parlar sobre com podíem utilitzar les nostres veus per fer que la gent anés a votar. També volíem que el món fos conscient sobre el que estava passant al país mentre lluitàvem per una dona negra víctima de la violència policial.



Jrue: La comunicació entre els equips i els jugadors és essencial. Nosaltres ens vam agenollar com a senyal d'unió. Els dos equips ho vam fer. Volíem estar units en tot allò que fèiem. Algunes persones no van voler agenollar-se, però també ho vam fer per elles. No els hi teníem cap mena de rancor. Al contrari: es tractava d'estar units i, en situacions com aquesta, el motiu per tornar a la pista anava molt més enllà del bàsquet: ho fèiem per totes les persones que havien caigut per culpa d'altres persones. Volíem representar tot allò i que continués el debat. Volíem també que la gent fos conscient que la nostra cultura fa molt per aquest món i seguirà fent-ho.