Entrenament i cicle menstrual: preguntes mai fetes

Puc adaptar l'entrenament al meu cicle menstrual si estic embarassada?

Quan estàs embarassada, les hormones deixen de seguir el cicle habitual i passen a un altre cicle de nou mesos. L'estrogen i la progesterona, unes hormones molt importants, augmenten constantment al llarg de l'embaràs, així que no hauràs de sincronitzar l'entrenament al teu cicle menstrual, però sí que t'anirà bé adaptar-lo segons el trimestre en què estiguis. Hi ha molts mites i opinions sobre l'embaràs, així que pot ser difícil saber quins exercicis són segurs durant aquest període. Tanmateix, cada embaràs és diferent, fins i tot per a la mateixa dona, així que escolta el cos per saber què pots fer i què no. Les carreres guiades per àudio t'acompanyen en cada etapa de l'embaràs. Descobreix-les a la Nike Run Club App.

Puc adaptar l'entrenament al meu cicle menstrual si tinc endometriosi o la síndrome de l'ovari poliquístic?

Fa dècades que l'endometriosi i la síndrome de l'ovari poliquístic es diagnostiquen incorrectament, però les dones cada cop tenen més ajuda per superar el dolor, el fluix intens i la irregularitat menstrual que comporten aquestes condicions. Nota: si aquests símptomes et sonen, no t'autodiagnostiquis i consulta un metge per obtenir un diagnòstic autèntic. Un període menstrual intens o irregular (o fins i tot inexistent) pot ser un símptoma de diverses coses i sempre és millor parlar-ne amb un professional de la salut.

Si t'han diagnosticat endometriosi, potser notaràs que fer esport alleuja els símptomes, ja que l'exercici millora la capacitat antiinflamatòria i antioxidant del cos. A més, també et pot ajudar a animar-te. Està demostrat que l'endometriosi pot augmentar el nivell de depressió i ansietat, així que sentir-te animada en l'aspecte mental és tan important com trobar-te bé físicament.

La millor manera de començar a adaptar l'entrenament al teu cicle és fer un seguiment de com et sents durant dos o tres mesos i apuntar com respon el cos als exercicis intensos. Així, sabràs quan ets capaç de fer entrenaments més durs i quins dies són millors per prendre-t'ho amb calma.

Puc adaptar l'entrenament al meu cicle menstrual si tinc la menopausa?

Depèn de si estàs en fase de perimenopausa (el cos segueix ovulant però comença a mostrar senyals que els ovaris produeixen menys estrogen) o de postmenopausa (el cos ha deixat d'ovular i ja no tens estrogen ni progesterona). En el primer cas, encara tens la regla, però potser et ve de manera més irregular i t'ha començat a canviar el tipus de sagnat. Tot i això, encara pots fer un seguiment del teu cicle menstrual i adaptar l'entrenament a les teves necessitats. Si tens un cicle més llarg, la fase fol·licular (amb un nivell baix d'hormones) s'allargarà, de manera que tindràs més oportunitats per fer exercici intens i de resistència.

Si estàs a la fase de postmenopausa (el punt en què fa 12 mesos que no et ve la regla), ja no et cal sincronitzar l'entrenament al teu cicle, ja que el cos ha deixat de produir nivells alts i fluctuants d'hormones. Tot i això, pots seguir fent un seguiment del teu estat d'ànim i el teu rendiment quan t'entrenis, cosa que t'ajudarà a saber com respon el teu cos i si necessites més dies de baixa intensitat entre entrenaments durs. Això sí, allarga els períodes de recuperació, ja que els músculs canvien amb la menopausa i ja no poden recuperar-se tan ràpid.

Puc adaptar l'entrenament al meu cicle menstrual si no soc una atleta professional?

I tant que sí. Si tens la regla, pots gaudir de tots els avantatges d'adaptar l'entrenament al teu cicle menstrual.