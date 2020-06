Entrenament de 7 minuts per a tota la família

Deixa les pantalles

Aquest entrenament de 7 minuts està pensat per relaxar el cos després d'hores de seure en un escriptori. Per això, si els més petits de casa han passat més estona de l'habitual davant de la pantalla, fes que s'activin i comenceu a entrenar.



Perquè tot sigui encara més divertit, desafia'ls per veure qui aguanta més l'equilibri durant l'exercici dels genolls al pit. Qui aguanti menys ha de fer una altra ronda! I qui guanyi proposa un altre exercici per a tota la família.



Descobreix més jocs i activitats perquè els més petits puguin mantenir una vida activa. Busca "For the Whole Family" (per a tota la família) a l'NTC App.