Entrenament intensiu de 7 minuts per a tota la família

Moviment
Última actualització: 20 de maig del 2020

de Nike Training

Entrenament de 7 minuts per a tota la família

Prova aquest entrenament familiar per mantenir l'energia.

Com que últimament passem molt de temps a casa, és important que els més petits s'estirin, es moguin i juguin, i no estiguin tot el dia davant de la pantalla. A continuació, trobaràs un entrenament ideal per a tota la família que pots provar de fer per mantenir l'energia dels més petits.

Després d'hores d'estudiar o mirar pantalles, els petits atletes necessiten moviment. A més, saben perfectament com jugar. Gaudeix d'aquest entrenament i moveu-vos junts.

Deixa les pantalles

Aquest entrenament de 7 minuts està pensat per relaxar el cos després d'hores de seure en un escriptori. Per això, si els més petits de casa han passat més estona de l'habitual davant de la pantalla, fes que s'activin i comenceu a entrenar.

Perquè tot sigui encara més divertit, desafia'ls per veure qui aguanta més l'equilibri durant l'exercici dels genolls al pit. Qui aguanti menys ha de fer una altra ronda! I qui guanyi proposa un altre exercici per a tota la família.

Descobreix més jocs i activitats perquè els més petits puguin mantenir una vida activa. Busca "For the Whole Family" (per a tota la família) a l'NTC App.

Prepara'ls per a aquest entrenament de 7 minuts per a tot el cos

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Prepara'ls per a aquest entrenament de 7 minuts per a tot el cos

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Publicat originalment el: 18 de maig del 2020