Mantén els més petits en moviment i entreneu en família

Desfilada d'activació
Moviment
de Nike Training
Posa a tota la família en moviment amb aquests consells per gaudir junts.
Uniu-vos, famílies! Tenim l'entrenament perfecte perquè us divertiu tots i practiqueu exercici. Incorpora diferents velocitats per activar el cor i els músculs, i els més petits acabaran contents i ben relaxats.
No hi ha res més important que mantenir activa a tota la família. Sovint estem sobrepassats amb els estudis o la feina, però moure'ns tots junts és una forma divertida de millorar les dinàmiques familiars. Uniu-vos i prepareu-vos per la desfilada d'activació. Pot ser al jardí o a la catifa de la sala d'estar. Sigui on sigui, prepareu-vos per fer exercici.
Fem-ho interessant
L'entrenament de desfilada d'activació es basa en moure tot el cos aixecant bé els genolls i portant els colzes cap enrere, així que us proposem desfilar per tota la casa a mesura que feu exercici. Esquiveu els mobles i canteu la vostra cançó preferida alhora que intenteu no xocar entre vosaltres. Guanyarà qui ho faci millor sense parar de cantar fins al final. I el premi pot ser triar l'activitat en família del vespre. Esteu preparats?
Som-hi!