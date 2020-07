Mantén els més petits en moviment i entreneu en família

Posa a tota la família en moviment amb aquests consells per gaudir junts.

Uniu-vos, famílies! Tenim l'entrenament perfecte perquè us divertiu tots i practiqueu exercici. Incorpora diferents velocitats per activar el cor i els músculs, i els més petits acabaran contents i ben relaxats.



No hi ha res més important que mantenir activa a tota la família. Sovint estem sobrepassats amb els estudis o la feina, però moure'ns tots junts és una forma divertida de millorar les dinàmiques familiars. Uniu-vos i prepareu-vos per la desfilada d'activació. Pot ser al jardí o a la catifa de la sala d'estar. Sigui on sigui, prepareu-vos per fer exercici.