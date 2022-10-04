Els tres millors pantalons curts de cintura alta de running Nike

Guia de compra

Gaudeix de seguretat i comoditat durant la teva propera carrera amb aquests pantalons curts de cintura alta de running Nike.

Última actualització: 4 d’octubre del 2022
3 min. de lectura
Els tres millors pantalons curts de running Nike de cintura alta per a dona

Les millors peces de running ofereixen l'equilibri perfecte entre la comoditat i la funcionalitat, i els pantalons curts de running no en són una excepció. Els pantalons curts de running ideals ajuden a evitar el fregament, gestionen la suor i ofereixen un ajust segur.

Els pantalons curts de running de cintura alta presenten un interior del camal més llarg que els tradicionals, i la cintura està dissenyada perquè quedi a l'alçada del melic o més amunt. Per a alguns runners, l'ajust de cintura alta proporciona més comoditat i protecció durant les carreres. Si vols saber-ne més, dona un cop d'ull als millors pantalons curts de cintura alta de running Nike.

Contingut relacionat: Els millors pantalons curts de running Nike per a dona

Els millors pantalons curts de cintura alta de running Nike

  1. 1.Per a més versatilitat: pantalons curts d'entrenament Nike Flex Essential 2-in-1 per a dona

    Els tres millors pantalons curts de running Nike de cintura alta per a dona

    Els pantalons curts de running d'ajust ample proporcionen ventilació i llibertat de moviment, mentre que els pantalons curts de compressió d'ajust cenyit aporten fermesa i seguretat. El disseny 2 en 1 t'ofereix les dues coses: una capa exterior ampla de teixit Woven amb una capa base elàstica integrada a sota.

    Característiques principals:

    • Part inferior cenyida antifregament amb una capa ampla a sobre.
    • Butxaques interiors per desar-hi objectes bàsics, amb una butxaca prou gran per guardar-hi el telèfon.
    • Teixit que gestiona la suor.

    Contingut relacionat: El millor equipament de running Nike amb disseny reflector

  2. 2.Per a un ajust ample i transpirable: pantalons curts de running de 8 cm Nike Eclipse per a dona

    Els tres millors pantalons curts de running Nike de cintura alta per a dona

    Aquests pantalons curts s'han confeccionat amb un teixit Nike Flex que es mou amb el teu cos i la tecnologia Nike Dri-FIT de gestió de la suor que manté la transpirabilitat. Estan dissenyats perquè gairebé no els notis mentre corres. A més, estan disponibles en gairebé una dotzena de colors i destacaran a la carretera.

    Característiques principals:

    • Cintura alta i ampla amb material elàstic per a més subjecció.
    • Butxaca lateral amb cremallera prou gran per desar-hi el telèfon.
    • Butxaca interior a la part posterior central per desar-hi objectes petits.

  3. 3.Per a un ajust compressiu: pantalons curts de cintura alta de 18 cm Nike Pro 365 per a dona

    Els tres millors pantalons curts de running Nike de cintura alta per a dona

    És difícil que aquests pantalons curts d'ajust compressiu i cenyit s'apugin o s'arruguin, fins i tot amb les cames en constant moviment. Posa-te'ls per córrer distàncies llargues, fer classes d'intervals d'alta intensitat, sortir amb bicicleta, fer entrenaments de força o per a qualsevol altra activitat que impliqui molt moviment. La cintura ferma i elàstica evita que els pantalons rellisquin cap avall.

    Característiques principals:

    • Teixit elàstic amb tecnologia Nike Dri-FIT que gestiona la suor.
    • Disseny de cintura superalta.
    • Ajust cenyit.

Text: Julia Sullivan

Publicat originalment el: 4 d’octubre del 2022

Històries relacionades

  • Els millors pantalons curts de running per a dona, de Nike

    Guia de compra

    Els millors pantalons curts de running Nike per a dona

  • Pantalons curts de running amb butxaca per al telèfon: per què són tan pràctics

    Guia de compra

    Per què els pantalons de running han de tenir una butxaca per al telèfon?

  • Com triar la roba i les sabatilles adequades per al dia de la cursa

    Guia de compra

    Com pots escollir la roba i les sabatilles adequades per al dia de la cursa

  • Com pots calcular la teva talla de sostenidors esportius Nike

    Guia de compra

    Com pots mesurar-te per saber la teva talla de sostenidors esportius Nike

  • Com pots triar els sostenidors esportius

    Guia de compra

    Com pots triar els sostenidors esportius adequats