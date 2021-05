Els creatius adolescents que canvien la música i la passarel·la

Deba, per què vas decidir obrir-te pas en el sector creatiu i com ha estat l'experiència com a dona de l'Orient Mitjà?



Deba: Un dels principals motius pels quals vaig iniciar aquest camí és que, quan era més jove, no veia cap persona kurda ni de l'Orient Mitjà online que treballés com a model. Això no ho pensava pas només jo: moltes amigues meves tampoc no s'hi veien representades. Ens desanimava moltíssim perquè érem noies joves i les dones que suposadament ens havien de servir de model eren rosses amb els ulls blaus: l'ideal de bellesa típic occidental, que no existeix en la vida real. És un concepte absurd que no té mica de sentit.



El sector ha de fer lloc a altres tipus de bellesa. Per sort, s'està tornant més divers, però només de manera superficial, quant a les models i als càstings. El pas següent és veure fins on podem arribar en l'àmbit de la producció. L'ambient darrere de l'escenari segueix sent predominantment blanc. No avançarem si l'únic que fem és contractar un grup de 12 models negres, mentre tot l'equip de producció està format per persones de raça blanca. Una representació realista no pot ser només de cara a la galeria. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats.



Quina acollida ha tingut la vostra obra i com ha canviat les percepcions de la gent sobre els vostres sectors, la música i la moda?



Tom: En el meu cas, ho compararia amb les panses. Hi ha persones a qui entusiasme i d'altres a qui no agraden gens. Algunes persones em diuen que com pot ser música això que faig i que la música d'ara no pot competir amb la d'abans i, en canvi, també em comenten que soc un geni i que les meves cançons són totalment innovadores. Crec que la meva música no s'assembla a res que ja existeixi. Hi ha gent que pensa que això és bo i d'altres que creuen que és negatiu; tot depèn de la persona amb qui parlis. El cervell funciona d'aquesta manera. M'agrada parlar sobre la meva música i saber què en pensen els altres, perquè vull que cadascú decideixi què representa per a ells.



Deba: He rebut comentaris de tota mena. Això sí, moltes noies joves em donen les gràcies pel que faig i són el motiu pel qual vull impulsar un canvi.



Tom: És veritat, a la Deba li encanta això. Sempre em diu que, quan era més jove, somiava amb més representació de dones com ella, amb cabells voluminosos i celles més gruixudes. De tant en tant m'ensenya comentaris o missatges de noies de les quals es reien per tenir les celles gruixudes i que ara senten que es poden acceptar com són. És increïble el que ha fet la Deba per a algunes persones.



Deba: Si puc aconseguir que almenys una noia se senti bé amb el seu físic, em dono per satisfeta. I no ho dic només per com soc físicament sinó per les meves arrels. Sovint em deien coses tan horribles com terrorista, goril·la o Chewbacca. Això em feia sentir molt malament, i tot perquè tenia més pèls als braços o coses per l'estil. Per això vull que les noies d'avui dia s'acceptin tal com són i se sentin més fortes.