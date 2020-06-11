El poder d'una playlist plena d'energia

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Moviment
de Kirsty Godso
de Kirsty Godso
Com pots fer servir la música per preparar el cos i la ment per entrenar-te.
La música és un gran motivador i de vegades és un interruptor màgic que permet activar la ment de seguida. En aquest article, la Nike Master Trainer Kirsty Godso dona alguns consells per trobar els millors temes per mantenir la motivació i t'indica on en pots buscar més.
Fa temps que l'exercici va lligat a la música, així que no et sorprendrà saber que és útil escoltar les teves cançons energètiques preferides quan t'entrenes.
Tanmateix, a mi també m'agrada escoltar música per motivar-me fins i tot abans de començar l'entrenament. Si estic cansada o de mal humor o, senzillament, no em ve de gust fer exercici, uns pocs minuts de música que m'animi em poden canviar el dia.
Poso una mica de hip-hop clàssic i, de cop i volta, desapareixen el mal humor o l'apatia. Llavors estic a punt per enfrontar-me amb el que vingui.
Com pots fer servir la música per preparar el cos i la ment per entrenar-te.
La música és un gran motivador i de vegades és un interruptor màgic que permet activar la ment de seguida. En aquest article, la Nike Master Trainer Kirsty Godso dona alguns consells per trobar els millors temes per mantenir la motivació i t'indica on en pots buscar més.
Fa temps que l'exercici va lligat a la música, així que no et sorprendrà saber que és útil escoltar les teves cançons energètiques preferides quan t'entrenes.
Tanmateix, a mi també m'agrada escoltar música per motivar-me fins i tot abans de començar l'entrenament. Si estic cansada o de mal humor o, senzillament, no em ve de gust fer exercici, uns pocs minuts de música que m'animi em poden canviar el dia.
Poso una mica de hip-hop clàssic i, de cop i volta, desapareixen el mal humor o l'apatia. Llavors estic a punt per enfrontar-me amb el que vingui.
Miro constantment les novetats. Tinc amics que són discjòqueis i em mantenen al dia sobre els nous temes. Potser és per això que, quan penjo un vídeo en què surto fent exercici a les xarxes socials, la meitat dels comentaris sempre són de gent que em pregunta per la cançó.
Part de la meva feina consisteix a transmetre energia i a motivar els meus clients per fer esport, i que la música animada m'ajuda a revitalitzar-me.
Miro constantment les novetats. Tinc amics que són discjòqueis i em mantenen al dia sobre els nous temes. Potser és per això que, quan penjo un vídeo en què surto fent exercici a les xarxes socials, la meitat dels comentaris sempre són de gent que em pregunta per la cançó.
Part de la meva feina consisteix a transmetre energia i a motivar els meus clients per fer esport, i que la música animada m'ajuda a revitalitzar-me.