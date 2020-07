El poder d'una playlist plena d'energia

Com pots fer servir la música per preparar el cos i la ment per entrenar-te.

La música és un gran motivador i de vegades és un interruptor màgic que permet activar la ment de seguida. En aquest article, la Nike Master Trainer Kirsty Godso dona alguns consells per trobar els millors temes per mantenir la motivació i t'indica on en pots buscar més.



Fa temps que l'exercici va lligat a la música, així que no et sorprendrà saber que és útil escoltar les teves cançons energètiques preferides quan t'entrenes.



Tanmateix, a mi també m'agrada escoltar música per motivar-me fins i tot abans de començar l'entrenament. Si estic cansada o de mal humor o, senzillament, no em ve de gust fer exercici, uns pocs minuts de música que m'animi em poden canviar el dia.



Poso una mica de hip-hop clàssic i, de cop i volta, desapareixen el mal humor o l'apatia. Llavors estic a punt per enfrontar-me amb el que vingui.