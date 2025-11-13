El millor equipament per conquerir els elements quan plou

El millor equipament per fer front als dies de pluja
Guia de compra
Si plou, que plogui: prepara el teu look i surt de casa! Des de roba d'abrigar fins a calçat: aquestes opcions a prova de pluja amb diferents nivells de protecció contra l'aigua t'ajudaran a mantenir la transpirabilitat.
Quan el cel s'encapota, tenir l'equipament per a la pluja adequat ho canvia tot. Hem preparat diverses propostes per a qui es nega que un ruixat li aigualeixi els plans: jaquetes per a la pluja, pantalons per a la pluja i calçat. Tant si t'estàs a la ciutat com si surts a explorar la natura, mantenir la transpirabilitat amb la roba adequada per a la pluja no implica renunciar a l'estil ni a la comoditat.
En aquesta guia de compra, destaquem ACG (All Conditions Gear) i NSW (Nike Sportswear). Per què? Els productes ACG estan dissenyats específicament per a l'aire lliure, així que de pluja en saben un niu. I de debò. I per a qui busca una opció més informal per al dia a dia, hem afegit alguns productes NSW ideals per a plugims inesperats. Tenim de tot: des d'una jaqueta ACG totalment impermeable, perfecta per fer senderisme, fins a uns pantalons de xandall repel·lents a l'aigua per moure's per la ciutat. Així portaràs l'equipament per a la pluja correcte per a cada ocasió.
Aquests imprescindibles per als dies passats per aigua ofereixen diversos nivells de protecció. Abans d'endinsar-nos en els detalls, t'hem preparat un breu resum per posar-t'ho més fàcil.
Resistent a l'aigua: el nostre nivell de protecció més lleuger, dissenyat per a pluges suaus. Aquests productes estan confeccionats amb un teixit Woven ajustat perquè puguin eixugar-se ràpidament en dies de pluja.
Repel·lent a l'aigua: el nostre nivell de protecció estàndard, dissenyat per a xàfecs intensos. Aquests productes tenen un acabat durador i repel·lent a l'aigua que t'ajuda a mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Impermeable: el nostre nivell més alt de protecció contra la pluja, dissenyat per a condicions meteorològiques extremes. Aquests productes incorporen tecnologies impermeables més avançades, com ara GORE-TEX, Storm-FIT ADV i Therma-FIT ADV. Per protegir-te bé de la pluja, et recomanem que compris calçat impermeable que mantingui els peus secs i abrigats.
Ara ja pots donar un cop d'ull a les nostres recomanacions. Cada producte és versàtil a la seva manera: plegable, transpirable o durador. Ara sí, que plogui!
ROBA D'ABRIGAR
La millor jaqueta impermeable per a la pluja: jaqueta Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV
Tothom necessita una jaqueta fiable per a la pluja. Per això, aquesta jaqueta per a la pluja impermeable i resistent al vent és la nostra opció principal per a les activitats a l'aire lliure. I el millor de tot? També és plegable! La seva protecció avançada contra els elements i els detalls ajustables et protegiran de les condicions més extremes. Per assegurar-nos que aquesta jaqueta realment podia resistir la pluja, el vent i la humitat, la vam posar a prova durant una expedició de 74 km per la selva tropical costa-riquenya. Conclusió? Aprovada!
- La tecnologia Nike Storm-FIT ADV combina un teixit impermeable i resistent al vent amb un disseny d'última generació i característiques avançades que t'ajuden a mantenir la comoditat quan plou a bots i barrals. Per això és una de les nostres millors jaquetes per a la pluja.
- Les costures totalment segellades, la cremallera frontal de doble sentit resistent a l'aigua i les solapes protectores de les butxaques laterals amb cremallera t'ofereixen tota la cobertura que necessites.
- El sistema de cordons elàstics a la cintura i la caputxa regulable et proporcionen protecció i transpirabilitat sigui quina sigui l'aventura.
- Aquesta jaqueta per a la pluja es pot plegar dins la seva butxaca interna del pit i transformar-se en una bossa amb una corretja ajustable i un compartiment petit per ficar-hi objectes menuts.
- Està confeccionada amb nylon lleuger, ideal per sortir a la muntanya quan comença a fer bon temps però encara plou, i es pot combinar fàcilment amb altres peces gràcies al seu ajust folgat.
La millor jaqueta repel·lent a l'aigua amb aïllament: jaqueta Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV
En poques paraules: regula la temperatura, repel·leix l'aigua i és ideal per mantenir la calidesa. Ho pot fer tot. Per posar a prova les seves funcionalitats, ens la vam endur a una sortida en canoa i per la muntanya per un parc nacional a l'oest de Texas (EUA). Nits fredes al desert? Cap problema, ho tens cobert. I quan no necessitis la calidesa amb aïllament, pots plegar-la i desar-la a la butxaca interior.
- La tecnologia Nike Therma-FIT ADV combina un teixit que regula l'escalfor del cos amb característiques avançades que mantenen la calidesa quan fa fred.
- L'exterior repel·lent a l'aigua ofereix una protecció addicional contra la pluja.
- L'aïllament PrimaLoft® t'ajuda a fer front a les temperatures més fredes.
- Gràcies al disseny plegable i al mosquetó ACG, podràs fixar fàcilment la jaqueta per a la pluja a la motxilla de senderisme.
- La cremallera bidireccional i el sistema de cordons elàstics a la cintura permeten personalitzar-ne l'ajust.
La millor jaqueta embuatada repel·lent a l'aigua per a dona: jaqueta embuatada de plomes oversized Nike Sportswear Swoosh Series Therma-FIT
Aquesta jaqueta embuatada t'ofereix el millor de dos mons: estil i comoditat. Està dissenyada amb un aïllament de plomes superior i un teixit repel·lent a l'aigua, per la qual cosa és l'opció més càlida de la col·lecció Swoosh Series. Els punys folrats amb teixit Fleece i els cordons elàstics i regulables a la caputxa i la vora t'ajuden a protegir-te contra els elements.
- L'aïllament màxim amb tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa mal temps.
- Teixit repel·lent a l'aigua per evitar la humitat de la pluja lleugera.
- L'ajust oversized ofereix molt d'espai per combinar-la amb altres peces.
La millor jaqueta embuatada repel·lent a l'aigua per a home: jaqueta embuatada Nike Sportswear Club Therma-FIT
Una peça bàsica per al dia a dia orientada al rendiment. Aquesta jaqueta embuatada combina un aïllament de densitat mitjana amb tecnologia repel·lent a l'aigua per ajudar-te a mantenir la calidesa i la transpirabilitat durant els dies de pluja. Gràcies al seu ajust folgat, es pot combinar fàcilment amb capes base o dessuadores.
- La tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa fred.
- El farciment de plomes de densitat mitjana t'ofereix una calidesa prèmium.
- El teixit Ripstop durador té un acabat repel·lent a l'aigua que t'ajuda a mantenir la transpirabilitat quan plou, cosa que el fa ideal per a activitats a l'aire lliure.
PANTALONS
Els millors pantalons impermeables per a la pluja: pantalons Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV
Aquests pantalons ultralleugers per a la pluja són perfectes per a qualsevol ocasió. Proporcionen una cobertura impermeable lleugera, perfecta per a les aventures de senderisme. I quan la pluja s'escampi, els pots comprimir a la butxaca posterior per carregar-los fàcilment.
- La tecnologia Nike Storm-FIT ADV combina un teixit impermeable i resistent al vent amb un disseny avançat i característiques que mantenen la comoditat en les condicions més adverses.
- La capa exterior de nylon lleuger té les costures segellades per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat.
- Les obertures amb cremallera als turmells fan que siguin fàcils de posar i de treure amb les sabatilles posades.
Els millors pantalons repel·lents a l'aigua amb aïllament: pantalons Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV
Aquests pantalons lleugers estan equipats amb les últimes innovacions i són perfectes per a qualsevol ocasió. Els vam portar durant una sortida de diversos dies en canoa i per la muntanya per un parc nacional a l'oest de Texas (EUA). Els pantalons, amb un disseny repel·lent a l'aigua i que regula l'escalfor, van resistir sense problemes les nits gèlides del desert. I quan no necessitis la calidesa amb aïllament, pots plegar els pantalons i desar-los fàcilment a la butxaca interior.
- La tecnologia Nike Therma-FIT ADV combina un teixit que regula l'escalfor del cos amb característiques avançades que mantenen la calidesa quan fa fred.
- L'aïllament PrimaLoft® t'ajuda a fer front a les temperatures més fredes.
- L'acabat repel·lent a l'aigua t'ajuda a mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Gràcies al disseny plegable i al mosquetó ACG, podràs fixar fàcilment els pantalons a la bossa.
- Els cordons elàstics al turmell i la cintura regulable et permeten personalitzar-ne l'ajust.
Els millors pantalons repel·lents a l'aigua per a dona: pantalons de teixit Woven Nike Sportswear Windrunner
Aquests pantalons de xandall de cintura alta, dissenyats per al dia a dia, t'ofereixen un look esportiu clàssic. El teixit de tafetà repel·lent a l'aigua t'ajuda a mantenir la transpirabilitat quan cauen ruixats sobtats.
- El teixit de tafetà és transpirable, lleuger i suau.
- La cintura elàstica amb cordó t'ofereix un ajust personalitzable.
- L'ajust relaxat fa sensació d'espai i llibertat.
Els millors pantalons repel·lents a l'aigua per a home: pantalons entallats Nike Tech Woven
Aquests pantalons de xandall conserven l'ajust clàssic dels pantalons jogger i incorporen funcionalitats per al mal temps. Estan confeccionats amb teixit Woven de nylon arrugat, protecció UV i un acabat repel·lent a l'aigua, que els fa ideals tant si plou com si fa sol.
- L'acabat repel·lent a l'aigua evita que et mullis en condicions humides.
- El disseny entallat és més ample a la part posterior i les cuixes, i té una vora elàstica al turmell per oferir un acabat impecable.
- La cintura elàstica amb cordó t'ofereix un ajust personalitzable.
SABATILLES
Les millors sabatilles impermeables de trail running: Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Les Juniper Trail 2 són ideals per al trail running i el senderisme lleuger, gràcies a la seva tracció adherent i l'entresola suau amb amortiment. El GORE-TEX impermeable t'ajuda a mantenir els dits dels peus secs quan hi ha bassals i aiguaneu.
- L'acabat GORE-TEX impermeable manté els peus secs i fa d'aquestes sabatilles l'opció ideal per als dies de pluja.
- La zona del turmell d'escuma jaspiada manté la calidesa i evita que la brutícia i l'aigua es fiquin a les sabatilles.
- Els cables s'integren amb els cordons per proporcionar un ajust segur mentre la funda interior envolta la part mitjana del peu per oferir un ajust com el d'un mitjó.
- El patró de la sola exterior amb tacs de goma proporciona tracció tant en les pujades com en les baixades. Ofereix una adherència òptima als camins i una transició més suau per carretera.
Les millors sabatilles impermeables per al dia a dia: Nike Dunk Low GORE-TEX
Aquestes sabatilles per al mal temps estan dissenyades per a la ciutat i la pluja. Combinen pell prèmium amb GORE-TEX impermeable per mantenir la pluja a ratlla. Com totes les Dunk, tenen un enconxat suau per oferir una comoditat duradora i revolucionària.
- L'acabat impermeable GORE-TEX ajuda a aïllar els peus de la pluja perquè es mantinguin secs quan el temps no acompanya.
- L'entresola d'escuma ofereix un amortiment lleuger.
- La sola exterior de goma amb el punt de gir clàssic proporciona durabilitat, tracció i un look tradicional.
Les millors sabatilles resistents a l'aigua per al dia a dia: Nike P-6000 Premium CORDURA®
Les P-6000 beuen dels models Pegasus anteriors i recuperen l'estil de running de principis dels 2000 per donar-li una nova dimensió. Aquesta versió s'ha actualitzat amb teixit CORDURA® resistent a l'aigua per oferir més durabilitat. A més, l'amortiment d'escuma de les sabatilles proporciona una trepitjada còmoda inspirada en les pistes d'atletisme.
- El teixit CORDURA® resistent a l'abrasió és un escut tot terreny que et garanteix el màxim rendiment.
- La part superior combina pell, ant i el teixit CORDURA® per crear un look per capes durador.
- La sola interior amb amortiment ofereix comoditat sota el peu.
- La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.
Amb Nike tindràs tota la protecció que necessites per gaudir d'activitats a l'aire lliure fins i tot els dies passats per aigua. Visita Nike.com per consultar la roba per a la pluja disponible.