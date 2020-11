Com afecta l'exercici al sistema immunitari

Acostuma't a l'exercici de resistència

Tot allò que activi la circulació estimularà les cèl·lules beneficioses; a més, segons Nieman, "és ben fàcil". El professor recomana passejos diaris a un ritme més ràpid que el de mirar aparadors. Durant quanta estona? Per a Nieman, entre 30 i 75 minuts d'exercici de càrdio constant és ideal. Practicar el càrdio amb continuïtat no només té avantatges immediats per a la circulació, sinó que també enforteix el cor perquè la sang pugui bombejar amb normalitat.



Els avantatges són semblants als del running. Si vols augmentar el ritme, endavant. Només tingues en compte que si ho fas amb més intensitat o velocitat, podries perjudicar el sistema immunitari (aquí introduiríem de nou el concepte de l'impacte de l'exercici). Per exemple, l'any 1987, en un estudi històric es va descobrir que els corredors de maratons eren gairebé sis vegades més propensos a constipar-se, agafar la grip o tenir mal de gola una setmana després de la marató que les persones que no corrien.



Si t'entrenes per a una carrera de distància, assegura't de seguir un programa d'entrenament amb el qual a poc a poc i al llarg del temps puguis augmentar la distància i la velocitat (per exemple, 12 setmanes per a una mitja marató i 20 per a una marató, segons la teva condició física). Per a Nieman, les carreres virtuals són més segures perquè hi ha menys exposició als gèrmens. L'alimentació durant les carreres d'entrenament també és un factor important. Com que la glucosa (un tipus de sucre dels carbohidrats) és el nutrient més important per a les cèl·lules immunitàries, una ingesta adequada de carbohidrats abans, durant i després d'una activitat de resistència et manté saludable, segons Nieman. Encara que la durada de l'exercici sigui inferior a 75 minuts, les fonts naturals de sucre com la fruita i els cereals integrals, ja siguin abans o després de l'exercici, no et faran cap mal.