Com es pot dormir a demanda

1. Espera el moment adequat.

Anar al llit aviat per poder aprofitar el son després d'unes quantes nits sense dormir, en realitat, pot ser contraproduent. "Podries acabar en una espiral de privació de son negativa amb pensaments del tipus 'Per què no puc dormir?', mentre que si haguessis aguantat fins una mica més tard, la necessitat del cos de descansar hagués aparegut de manera natural", diu Gupta. En definitiva, la fatiga no és el mateix que la somnolència, i és millor esperar que aparegui la segona abans d'arrossegar-te fins al llit. No tens clar si estàs en aquest punt? El teu cos t'ho dirà (parpelles pesades, badalles sense parar), i no a l'inrevés.



2. Apaga la ment hiperactiva.

L'excitació (la dels pensaments que ens preocupen, no la del tipus sexual) pot impedir que t'adormis ràpidament. Gupta recomana un "amortidor de preocupacions", o escriure allò que et preocupa abans d'anar a dormir o quan de sobte un pensament angoixós et remogui fins que finalment, t'adormis. D'aquesta manera, pots aparcar-ho i tenir una cosa, o tota una llista de coses, menys en què pensar.



3. Porta alguna cosa familiar als llocs desconeguts."Els viatges, fins i tot a casa dels pares, poden causar interrupcions inicials del son, o el que els investigadors anomenen 'efecte de primera nit', perquè estàs en un entorn que no és el teu. A la llarga, el cos s'hauria d'adaptar al canvi, però per fer que adormir-te sigui més fàcil des del principi, emporta't el teu coixí o uns quants articles personals de la teva habitació, com una foto (una real; mirar les fotos al telèfon no compta)", diu Gupta. "Desfer la maleta adequadament en lloc de deixar-la feta també et pot ajudar a fer-te teu l'espai", comenta, "et trobaràs més a gust i, per tant, podràs adormir-te més ràpidament".



4. Estira't i relaxa't.

"El son no és com un entrenament o la nutrició convencionals: com més t'obliguis a adormir-te, menys probable és que ho aconsegueixis", diu Gupta. Intentar no adormir-te mentre et repeteixes que ho has de fer o mires un punt fix al sostre, pot ajudar-te a dormir. Aquesta anomenada "intenció paradoxal" es pot explicar pel fet que el son és passiu. Si no intentes fer-ho, és més probable que ho aconsegueixis.



Aquests consells et poden ajudar a tenir millors nits, però no serà d'un dia per l'altre. Gupta recomana practicar-los cada nit durant unes quantes setmanes per notar una diferència significativa. Qui sap? Potser et converteixes en l'enveja dels teus amics i familiars.