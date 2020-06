Com treballar la confiança dels més petits

Com utilitzar un reforçament positiu per fer que els més petits aprofitin l'esport al màxim.

Intentar mantenir l'activitat dels més petits des de casa és tot un repte. En aquest article, una de les entrenadores de Nike Made to Play comparteix consells per mantenir la motivació dels més petits i fer que no deixin de moure's. Una pista: la clau és divertir-se.



Mantenir els més petits motivats i actius des de casa és tot un repte. Per això, l'equip de Made to Play de Nike ens mostra com fer que els més petits no deixin de moure's amb punts d'assessorament clau. Els nostres entrenadors tenen experiència, ja que han aconseguit que 17 milions de nens i nenes d'arreu del món mantinguin una vida activa. Aquesta setmana, Julia Winkler, entrenadora del programa de futbol juvenil Berlin Kickt, explica com millorar la confiança.