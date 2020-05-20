Com treballar la confiança dels més petits
Moviment
de Nike Training
Com utilitzar un reforçament positiu per fer que els més petits aprofitin l'esport al màxim.
Intentar mantenir l'activitat dels més petits des de casa és tot un repte. En aquest article, una de les entrenadores de Nike Made to Play comparteix consells per mantenir la motivació dels més petits i fer que no deixin de moure's. Una pista: la clau és divertir-se.
Mantenir els més petits motivats i actius des de casa és tot un repte. Per això, l'equip de Made to Play de Nike ens mostra com fer que els més petits no deixin de moure's amb punts d'assessorament clau. Els nostres entrenadors tenen experiència, ja que han aconseguit que 17 milions de nens i nenes d'arreu del món mantinguin una vida activa. Aquesta setmana, Julia Winkler, entrenadora del programa de futbol juvenil Berlin Kickt, explica com millorar la confiança.
La confiança és crucial
"No hem d'oblidar mai que el més importat és passar-ho bé", afirma Julia, que, després d'una lesió, va deixar el futbol semiprofessional i va descobrir que li encantava fer d'entrenadora. Ara ajuda els més petits a mantenir-se actius i a entrenar-se en família. Amb això ens recorda que hem de "mantenir una actitud positiva i passar-ho bé plegats".
Animar els teus fills i fer que se sentin campions pot influir molt positivament en la seva confiança. Julia explica que "els nens i nenes que practiquen esport amb els seus pares milloren el seu orgull i la seva percepció d'ells mateixos". Sabem que ja els animes com ningú, però pel que fa a l'esport, hem d'animar-los i felicitar-los encara més, i fins i tot celebrar de manera especial les seves fites.
"Els nens i nenes que practiquen esport amb els seus pares milloren el seu orgull i la seva percepció d'ells mateixos".
Julia Winkler, entrenadora, Berlin Kickt
Establir objectius
Quan els més petits veuen un progrés, també guanyen confiança. Julia afirma que: "hem de dedicar temps a parlar amb ells i establir objectius a curt i a llarg termini per a cada setmana. A més, penjar a la nevera aquests objectius és genial, ja que permet tenir-los a la vista". També anima els nens amb qui treballa a controlar els seus entrenaments. "Hem d'estar oberts a les idees que tinguin sobre l'esport i crear un ritual per practicar esport regularment. Començar cada dia a la mateixa hora i crear hàbits sòlids els fa sentir més segurs".
No et perdis més consells de Made to Play a l'NTC App.
Establir objectius
Quan els més petits veuen un progrés, també guanyen confiança. Julia afirma que: "hem de dedicar temps a parlar amb ells i establir objectius a curt i a llarg termini per a cada setmana. A més, penjar a la nevera aquests objectius és genial, ja que permet tenir-los a la vista". També anima els nens amb qui treballa a controlar els seus entrenaments. "Hem d'estar oberts a les idees que tinguin sobre l'esport i crear un ritual per practicar esport regularment. Començar cada dia a la mateixa hora i crear hàbits sòlids els fa sentir més segurs".
No et perdis més consells de Made to Play a l'NTC App.