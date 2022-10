Com cal relaxar el sòl pelvià exactament durant l'embaràs i per què cal fer-ho

És habitual que els músculs del sòl pelvià es tensin durant l'embaràs. A mesura que l'úter es dilata, el sòl pelvià ho té més complicat per suportar l'augment de pes i això pot generar rigidesa als músculs d'aquesta zona, explica Ann Nwabuebo, doctora en fisioteràpia del sòl pelvià a Filadèlfia i fundadora de Body Connect Physical Therapy. Proulx afegeix que aquesta tensió pot sorgir si t'has passat fent exercicis per enfortir el sòl pelvià (sí, els de Kegel), o si et falta força al tors o als músculs rotatoris dels malucs (els que et permeten girar les cames), ja que el sòl pelvià ho ha de compensar.



L'estrès emocional, que és molt comú durant l'embaràs, també hi té a veure. "El sòl pelvià està connectat al sistema nerviós central i reacciona contraient-se quan tens por o estàs nerviosa", diu Proulx.



Per què cal preocupar-se? Segons Nwabuebo, un sòl pelvià tens no només pot provocar dolor durant l'embaràs, sinó també causar problemes evitables al part. Els músculs d'aquesta zona han de triplicar la seva longitud habitual perquè el nadó pugui sortir, explica Proulx. Nwabuebo afirma que si els músculs s'han contret i estan tensos, és com si el nadó fes força contra una porta tancada: el part durarà més. El teixit vaginal també pot esquinçar-se si els músculs no s'estiren i es dilaten amb facilitat. Els esquinçaments perineals solen produir-se per altres motius, però és recomanable intentar relaxar aquests músculs.