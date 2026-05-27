Com han de quedar les botes de futbol Nike? Una taula de talles i una guia de selecció
Guia de compra
Segueix aquests consells per assegurar-te que les teves botes de futbol estan ben ajustades. A més, descobreix les millors botes de futbol Nike segons les teves preferències d'ajust i el teu estil de joc.
En un partit de futbol, els jugadors han de canviar de direcció i passar d'estar en una posició fixa a esprintar en segons.
Les millors botes de futbol són còmodes i cenyides, i poden facilitar aquestes accions. Fins i tot poden arribar a millorar la precisió dels atletes al camp. Continua llegint per descobrir les botes de futbol amb el millor ajust per elevar la teva forma de jugar al terreny de joc.
Punts clau
- Les talles de les botes de futbol Nike solen coincidir amb les talles de sabatilles habituals.
- Els jugadors d'elit de vegades trien mitja talla menys per a un toc de la pilota amb més sensibilitat. Això pot ser incòmode al principi.
- Les persones que juguen a futbol per passar l'estona o en condició d'amateur normalment no tenen per què triar una talla més petita.
- Emprova't sempre les botes amb els mateixos mitjons que portes durant els partits.
- Les botes de futbol Nike estan confeccionades amb material sintètic que requereix poc període d'adaptació, o fins i tot no en requereix cap.
- Les botes Mercurial tenen un ajust anatòmic i estret. Les Tiempo i les Phantom ofereixen un ajust més natural i ampli.
Com s'haurien d'ajustar les botes de futbol?
En general, l'ajust d'unes botes de futbol es correspon amb la talla de sabates habitual. Ara bé, alguns atletes (especialment de nivell d'elit) prefereixen portar unes botes que quedin més cenyides que, per exemple, unes sabatilles de running.
Això és perquè els atletes d'elit tendeixen a preferir un toc de la pilota amb més sensibilitat. Per tant, poden triar mitja talla o una talla menys de la que porten normalment. Tingues en compte que això pot ser incòmode al principi. D'altra banda, els jugadors aficionats no tenen per què triar una talla més petita. De fet, haurien d'escollir una talla que els sembli còmoda.
Les botes de futbol Nike estan fabricades, principalment, amb material sintètic flexible i suau que proporciona espai per estirar els peus. A més, estan dissenyades perquè te les puguis posar còmodament des del primer moment, de manera que no és necessari un període d'adaptació llarg.
En general, la recomanació és triar un ajust que sigui còmode en el moment que et provis el model en comptes d'intentar esbrinar com et quedarà d'aquí a uns mesos. Quan t'emprovis unes botes noves, posa't els mitjons que portaràs per jugar. En general, unes botes de futbol amb un bon ajust no haurien de moure's al taló.
Com difereix l'ajust de les botes de futbol Nike segons la línia?
Hi ha tres línies de botes de futbol Nike. T'expliquem com hauria de ser l'ajust de cadascuna:
- Mercurial: ajust anatòmic; dissenyades per oferir un perfil cenyit i estret que minimitzi l'espai entre els peus i la pilota; ideals per a jugadors amb peus més estrets o per a les persones que prefereixen un ajust cenyit; recomanem demanar mitja talla més per a peus més amples.
- Phantom: ajust natural; un perfil d'ajust més generós que s'adapta a una gamma més àmplia de formes de peu; estan confeccionades amb material Gripknit que s'adapta al peu amb el temps.
- Tiempo: ajust natural; la part superior de pell sintètica s'adapta al peu i ofereix l'ajust més còmode de les tres línies; adequades per a atletes amb els peus més amples.
Hauries de triar una talla menys per a les botes de futbol?
Els jugadors d'elit a vegades trien mitja talla o una talla menys per gaudir d'una sensació més propera a la pilota. D'altra banda, les persones que juguen a futbol per passar l'estona normalment no tenen per què triar una talla més petita. Les parts superiors sintètiques, com el TECHLEATHER de les Tiempo Maestro, estan dissenyades per estirar-se i ser còmodes des del primer moment, però no s'estiren en excés com sol passar amb les pells naturals.
Un consell sobre les talles per a dona i nen/a
Per a les mateixes botes, la talla de dona equivalent d'EUA és el talla d'home d'EUA + 1,5. Quan compris botes de futbol per a nen/a, et recomanem un ajust una mica més ample per adaptar-se al creixement dels infants. Les millors botes de futbol per a nen/a han de prioritzar la comoditat i encaixar amb el seu estil de joc i la superfície. Hi ha versions per a nen/a de les Nike Mercurial, les Phantom i les Tiempo.
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Quines botes de futbol Nike hauries de portar?
Totes les botes de futbol Nike s'han dissenyat per a qualsevol posició al terreny de joc. No hi ha un model que sigui millor per a defensors o per a rematadors.
Més aviat, els tres models icònics de botes de futbol Nike (les Nike Mercurial, les Nike Phantom i les Nike Tiempo) s'han dissenyat per a un estil de joc determinat, i cadascun té els seus avantatges i característiques especials. A continuació tens un resum:
1. Nike Mercurial
Característiques clau: disseny ultralleuger; tracció agressiva per a una acceleració òptima; ajust cenyit.
Ideals per a: atletes que prioritzen els moviments explosius i ràpids amb la pilota o sense i que prefereixen un ajust estret als laterals de les botes.
2. Nike Phantom
Característiques clau: la part superior té una adherència semblant a la de la goma per ajudar a controlar la pilota i es pot notar al tacte; la placa Cyclone360 ajuda a reduir la tensió rotacional en pivotar; els cordons descentrats ajuden a fer passades i xuts amb precisió.
Ideal per a: atletes que valoren la precisió a l'hora de fer passades i marcar gols.
3. Nike Tiempo
Característiques clau: pell sintètica suau i amortiment especial per a la màxima comoditat.
Ideal per a: atletes que valoren la comoditat d'un ajust òptim.
Amb quina freqüència hauria de canviar les botes de futbol?
La vida útil d'unes botes de futbol depèn de moltes coses, com ara la freqüència d'ús. Les botes de futbol Nike estan pensades per ser resistents i duradores. S'han dissenyat per durar almenys una temporada, tot i que segurament et duraran més temps si en tens cura com cal.
Una manera d'assegurar-te que cuides bé les teves botes és fer-les servir només per al terreny per al qual van ser dissenyades.
Consell: tingues un parell de xancletes o de sabatilles sense cordons a mà per canviar-te abans de sortir del camp.
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Quan hauries de canviar les botes de futbol?
Hi ha senyals clau que poden indicar que és el moment d'invertir en un parell nou de sabatilles de futbol. Per exemple:
- Deslaminació, que és quan les dues capes de la sola exterior, que normalment estan enganxades, comencen a separar-se.
- Sola exterior amb tacs desgastats.
- Zona del turmell amb forats o pedaços, especialment si les botes són de perfil alt.
Preguntes més freqüents
Les botes de futbol han d'oferir un ajust cenyit o folgat?
Aquesta decisió depèn molt de les preferències personals. Alguns jugadors (sobretot els atletes d'elit) prefereixen que les botes els quedin ajustades i poden triar mitja talla o una talla menys per gaudir d'un toc de la pilota amb més sensibilitat. Les persones que juguen a futbol per passar l'estona o en condició d'amateur no tenen per què triar una talla més petita. Tanmateix, és millor triar una talla que et sembli còmoda per al teu estil de joc.
Quines botes de futbol Nike tenen l'ajust més ampli?
Si tens els peus amples, et recomanem les Nike Phantom o les Tiempo, ja que totes dues proporcionen una sensació natural i més àmplia. Les Nike Mercurial tenen un ajust més cenyit que pot ser incòmode per a les persones amb els peus més amples.
És necessari portar les botes de futbol Nike durant un temps perquè s'adaptin al peu?
Les botes de futbol Nike estan confeccionades amb materials sintètics, que s'estiren una mica amb el temps. A més, estan dissenyades perquè te les puguis posar còmodament des del primer moment, de manera que no és necessari un període d'adaptació llarg.
Quant de temps duren les botes de futbol Nike?
Si bé les botes de futbol Nike estan pensades per durar almenys una temporada, aquest període pot ser diferent segons la persona, en funció de la freqüència amb què les faci servir. Et recomanem que les canviïs quan vegis que els tacs de la sola exterior estan desgastats, si la zona del turmell té forats o danys, o quan les dues capes de la sola exterior de les botes se separen.