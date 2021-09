Com pots crear una mentalitat d'equip, segons l'entrenador Patrick Sang

Que si vaig sentir enveja que Bernard guanyés la medalla d'or? És clar que no. Emocionalment, vaig guanyar, perquè vaig sentir que jo també formava part de la seva victòria. A més, vaig enorgullir-me moltíssim de la meva fita personal, perquè sabia que ho havia donat tot. Et prometo que si et centres a alliberar tot el teu potencial, sentiràs la màxima satisfacció sigui quin sigui el resultat final.



Ara bé, no t'acontentis sempre amb qualsevol cosa. De vegades fa falta una mica "d'egoisme" per arribar lluny. Si sents que no et donen oportunitats suficients d'entrenar-te de manera individual, et recomano que parlis amb el teu entrenador.



Quan anava a la universitat vaig viure una experiència semblant a l'equip universitari de camp a través. L'entrenament del matí acabava just abans de la primera classe del dia, i això era massa tràfec per a nosaltres. Vam anar en equip a dir-li a l'entrenador que preferíem entrenar-nos de manera individual. Al principi no li va convèncer la idea, però li vam prometre que quan arribés el moment rendiríem al màxim. Finalment, amb molt de treball individual, el nostre equip va guanyar la resta d'equips.



Veus? Entrenar-te en equip t'ajuda a millorar a nivell individual, i entrenar-te de manera individual ajuda a millorar el rendiment del teu equip. Triïs l'estratègia que triïs a llarg termini, recorda sempre que la teva competència principal ets tu mateixa. I si guanyen els altres membres de l'equip, tindràs més motius encara per celebrar victòries.



Coach Sang