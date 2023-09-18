Les cinc millors idees de regal Nike per a l'amic invisible

Dona un cop d'ull als millors regals Nike per a l'amic invisible
Guia de compra
Una ampolla d'aigua, una gorra, una targeta de regal… En aquesta guia trobaràs coses útils per a tothom.
Si durant aquestes festes participes en alguna celebració de l'amic invisible, segurament deus buscar alguna idea de regal que agradi als teus amics, familiars o companys de feina. La part divertida (i complicada) de triar regals per a l'amic invisible és que potser no saps què li agrada a la persona que t'ha tocat, ja que és possible que no la coneguis gaire.
Els millors regals per a l'amic invisible són aquells que poden agradar a la gran majoria de persones. Com millor sigui el regal, més admiració generarà entre la persona a qui li toqui i la resta del grup. En aquesta guia, trobaràs idees de regals memorables per a tots els gèneres que deixaran tothom bocabadat durant la celebració.
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Les millors idees de regals Nike per a l'amic invisible
1. Minimotxilla o ronyonera
Una minimotxilla o ronyonera Nike és ideal perquè la persona que rebi el teu regal pugui transportar objectes bàsics tot marcant estil. Pel que fa a les minimotxilles, tria un disseny senzill en blanc i negre que pugui agradar gairebé a tothom. Després, opta per un logotip Nike Swoosh clàssic o Nike Futura Script per representar la marca.
Si creus que a la persona li anirà millor una ronyonera, Nike en té de diferents estils i mides. Algunes estan dissenyades per fer esport (com ara carreres d'entrenament de llarga distància o senderisme), mentre que d'altres són més adequades per al dia a dia o per complementar un look per a un festival de música.
2. Ampolla d'aigua reutilitzable
Una ampolla d'aigua reutilitzable és un regal petit i senzill que es farà servir amb freqüència. Pots triar una ampolla robusta d'acer inoxidable que aguanti els desplaçaments diaris de la persona en qüestió i mantingui l'aigua freda durant tot el dia.
Nike també té ampolles d'aigua amb una palleta incorporada i un botó desplaçable per obrir-les amb només una mà, una opció ideal per entrenar-se a casa, caminar a la cinta de córrer o fer una sessió de ciclisme de sala. Busca una ampolla que no tingui BPA i que es pugui ficar al rentaplats per facilitar-ne la neteja i el manteniment.
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3. Accessoris per al fred
Si al lloc on vius fa fred, Nike t'ofereix moltes opcions fantàstiques de regals dissenyats per a l'hivern. Tria entre una àmplia varietat de guants (des de models amb folre de teixit Fleece fins a dissenys amb puntes dels dits compatibles amb les pantalles tàctils), així com bufandes que envolten el coll i models amb logotips Swoosh. També pots optar per uns mitjons d'estil tie-dye amb amortiment que ofereixen diversió i funcionalitat. Si no n'hi ha prou amb uns mitjons, tria un paquet que en tingui tres o sis parells.
I si vols fer un regal supercòmode, Nike té una manta de teixit Fleece de pèl artificial que segur que li encantarà a la persona que t'hagi tocat.
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4. Gorra sense visera Nike
Un altre regal ideal per a l'amic invisible que s'adapta a diversos estils és una gorra de punt. Les gorres de punt Nike estan disponibles en una varietat de colors ideals per a tots els gustos, com per exemple el blanc i el negre, el gris jaspiat, el daurat, el Chocolate o el Moss Green. Les gorres poden ser una bona opció per fer un regal a l'amic invisible amb pressupost limitat.
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5. Targeta de regal Nike
Si vols fer un regal pràctic d'últim moment que li agradi segur, opta per una targeta de regal Nike. Tot i que no sigui una idea gaire única ni personal, deixarà que la persona pugui triar un producte que realment vulgui. Aquesta opció permet comprar des de sabatilles fins a roba o accessoris d'entrenament, així que segur que qui la rebi trobarà alguna cosa que li encantarà. La targeta de regal és un encert segur per a un amic invisible, sobretot perquè pots seleccionar l'interval de preus que vulguis.
Text: Emilia Benton