Com la memòria muscular accelera el progrés

L'equip de Moberg ha analitzat els músculs dels participants després d'un període d'entrenament de 10 setmanes i després de l'entrenament final cinc mesos més tard. A la cama entrenada han descobert el següent: nivells més alts de marcadors genètics i de proteïna, que es creu que estan relacionats amb el creixement i la salut musculars, així com amb la resistència, la qual cosa explica la força de la cama.



Segons Moberg, en aquest sentit, sembla que el sistema nerviós i els músculs treballen en conjunt. El cervell reté les capacitats motrius i els músculs s'encarreguen dels canvis estructurals que permeten recuperar la força perduda més ràpid.



Això no vol dir que hagis d'oblidar-te de les manuelles. Tot i que és veritat que els efectes de la manca d'exercici es poden apreciar només unes setmanes després d'interrompre l'activitat física, aquests efectes varien en funció del tipus d'activitat i del nivell de condició física abans de deixar d'entrenar-se. Molta gent perd una mica de capacitat aeròbica després d'una setmana, afirma Milton, mentre que la pèrdua de força física triga més temps en mostrar-se i afecta de manera diferent a cada persona. Tant si perds la condició física en una setmana com si la perds en cinc mesos, la certesa, segons Milton, és la següent: "Si t'has entrenat en el passat, és molt probable que no hagis perdut tots els beneficis. Segurament estiguis en un punt intermedi entre la teva condició física òptima i el teu punt de partida". Per tant, podria ser pitjor.



Aquest descobriment no t'ha de fer anar a totes quan tornis a recuperar la teva rutina d'entrenament. Fes-te un favor i abaixa una mica el ritme durant les primeres sessions o setmanes respecte al nivell que tenies quan ho vas deixar. "Fins i tot les persones amb millor condició física han de reprendre els entrenaments a un nivell més baix. Això sí, poden apujar el ritme més ràpid que una spersona que s'ha entrenat menys", diu Milton. No és una bona idea començar de nou per tornar a deixar-ho per culpa d'una lesió o una sobrecàrrega.



Encara que un exercici no t'agradi gaire o no et surti bé després d'una llarga pausa (com ara les tombarelles), és motivador saber que és gairebé impossible tornar a la línia de sortida després de mesos o, fins i tot, anys. Potser arribaràs al nivell desitjat més ràpidament que la primera vegada. Si ho aconsegueixes, dona les gràcies al teu cervell i als teus músculs.