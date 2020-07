Com fer una dominació correctament

Com i per què cal fer el moviment correctament per obtenir uns resultats òptims.

La Nike Master Trainer Flor Beckmann t'explica per què has d'afegir la dominació perfecta a la teva rutina d'entrenament, i t'ensenya com cal fer-la. Segueix els seus consells per començar a gaudir dels resultats.



Potser les dominacions et semblen un moviment que es fa per presumir (se t'acut alguna demostració de força més evident? Oi que no?). Tanmateix, les dominacions tenen la fama que tenen per una raó: són un exercici increïblement difícil i efectiu amb el qual es treballa tota la part superior del cos millor que amb qualsevol altre exercici de pes corporal.



En aquest article, la Nike Master Trainer Flor Beckmann explica els avantatges de les dominacions i dona instruccions pas a pas per fer-ne i demostrar la teva força, tant si és la primera vegada que en fas una com si ja en portes centenars.