Com fer skateboard, per a principiants

Com començar a fer skateboard si ets adult
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Domina aquest esport complicat (i divertit) amb aquests consells bàsics d'un entrenador de skateboard.
L'skateboard és un esport que requereix habilitat, coordinació i equilibri, però també és increïblement divertit i estimulant, i val la pena aprendre'l, fins i tot a l'edat adulta, diu Joe Eberling, fundador de la US Skateboard Education Association (USSEA) i entrenador certificat per aquesta institució.
Eberling explica que l'skateboard té una corba d'aprenentatge semblant a la de qualsevol altre esport. "L'edat no suposa una barrera. Les capacitats físiques que s'utilitzen per fer skateboard (estar dempeus, mantenir l'equilibri i impulsar-se amb el terra) són les mateixes que les d'esports com ara el patinatge sobre gel i el patinatge sobre rodes, i hi ha adults de totes les edats que aprenen aquests esports".
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Eberling diu que, malgrat que la millor manera d'aprendre a anar amb skateboard correctament és amb l'ajuda d'un entrenador certificat o d'un professional de l'skateboard, els atletes també poden aprendre les nocions bàsiques pel seu compte, sempre que disposin de l'equipament adequat i que puguin patinar allà on volen. És important recordar que hi ha llocs on està prohibit patinar en determinades zones, així que cal comprovar què diuen les lleis abans de llançar-se.
Encara que al principi segurament no aniràs volant per l'aire amb la taula, és important que portis equipament protector adequat abans de començar: un casc, genolleres, colzeres i canelleres. Segueix llegint per obtenir més informació sobre com començar a fer skateboard i quin és el millor equipament que pots comprar per aprendre'n.
Com anar amb skateboard: domina quatre moviments bàsics
Si el parc de skateboard encara t'intimida, Eberling recomana començar en un parc infantil amb algun tipus de superfície de goma (a prop d'una zona amb gespa). Segons explica, els principiants poden començar a moure's per la gespa i després continuar a la superfície de goma del parc infantil.
"La superfície de goma és llisa i fa que vagis a poc a poc. D'aquesta manera, la taula no se t'escaparà i les caigudes seran menys doloroses que si caus sobre el ciment".
Eberling diu que, un cop dominis els principis bàsics (agafar impuls, avançar, parar i baixar) sobre la superfície de goma, ja pots passar a superfícies de ciment o asfalt. L'ideal, doncs, és escollir un parc que tingui tots tres tipus de superfícies.
1.Aprèn a pujar i baixar de la taula.
Segons Eberling, abans de començar a moure's amb la taula, cal saber com pujar-hi i com baixar-ne. No et desanimis: potser necessites mitja sessió o una sessió sencera (o més d'una) dedicada a dominar aquests moviments bàsics. Ves a la gespa i segueix aquest tutorial:
- Peu de davant: posa un peu a la part de davant de la taula, de manera que cobreixi dos dels cargols i deixi visibles els altres dos. Eberling explica que aquest és el punt ideal per trobar l'equilibri. Després, doblega els genolls i aixeca l'altre peu a uns tres centímetres del terra. El peu hauria d'estar paral·lel a la taula. Torna a posar el peu a terra. "Practica aquest moviment fins que agafis seguretat", recomana Eberling. "Mira quanta estona pots mantenir l'equilibri amb aquest peu".
- Peu de darrere: quan ja puguis mantenir l'equilibri amb seguretat amb el peu de davant, prova-ho amb el de darrere. Mentre mantens l'equilibri amb el peu de davant, col·loca l'altre peu a la part de darrere de la taula, o lleugerament darrere dels eixos o "trucks" (les peces en forma de T que hi ha la superfície inferior de la taula). El peu de davant ha d'apuntar cap endavant i el de darrere es girarà cap al costat de manera natural. Deixa descansar el peu de darrere sobre la taula durant uns segons, mantenint la major part del pes sobre el peu de davant. Després, aixeca el peu de darrere a poc a poc i torna'l a posar a terra.
- Aprèn a girar: en aquest punt, el peu de darrere hauria d'estar situat de costat a la taula i el peu de davant hauria d'adoptar una posició similar. Aixeca lleugerament el taló del peu de davant i gira el peu (mantenint el contacte amb la taula) fins que estigui de costat i quedi paral·lel a l'altre peu. "Notaràs com si estiguessis fregant la zona del metatars amb el recobriment de paper de vidre de la taula", explica Eberling.
L'expert indica que aquest pot ser un moviment difícil d'aprendre, però com que és la base de tots els moviments de skateboard, és important dedicar-hi un temps considerable. "És probable que acabis caient sobre la gespa mentre practiques", diu.
2.Experimenta amb l'altre peu a davant.
"De la mateixa manera que a l'hora d'escriure o de jugar a tennis hi ha persones dretanes i persones esquerranes, quan anem amb skateboard també tindrem un peu dominant", diu Eberling. "La millor manera d'esbrinar quin peu prefereixes és provar els moviments (esmentats al primer pas) amb tots dos peus. Al final, fer-los amb un dels dos peus et resultarà més instintiu".
Eberling destaca que, en la cultura de l'skateboard, patinar amb el peu esquerre davant s'anomena "regular" i fer-ho amb el dret s'anomena "goofy".
3.Aprèn a agafar impuls i a avançar.
Per començar a moure't (és a dir, a impulsar-te cap endavant amb el peu de darrere mentre mantens el peu de davant sobre la taula), pots continuar a la gespa o anar a una superfície de goma. T'expliquem com pots començar:
- Posa el peu de davant sobre la taula amb la punta cap endavant, de manera que cobreixi dos dels cargols i deixi visibles els altres dos. De moment, el peu de darrere s'ha de mantenir a terra.
- Doblegant lleugerament els genolls, recolza el pes sobre el metatars del peu de darrere i impulsa't amb el terra fins que la taula comenci a avançar. Arrossega el peu de darrere per terra fins que la taula s'aturi.
- Repeteix els passos 1 i 2, però aquest cop gira sobre el peu de davant mentre avances, de manera que tots dos peus estiguin de costat, paral·lels l'un amb l'altre. Quan vulguis parar, desfés aquesta postura de manera que el peu de darrere miri cap endavant i arrossega'l per terra.
"Després d'uns quants intents, podràs posar el peu de darrere a la taula, girar i avançar sense haver d'agafar impuls", afirma Eberling.
4.Domina el càrving
El càrving consisteix a inclinar la taula per fer que els eixos pivotin i facin girar la taula, explica Eberling. Per practicar aquest moviment necessitaràs un espai obert i pla (com una pista de tennis o de bàsquet) on puguis agafar velocitat abans d'inclinar-te, girar o canviar de direcció. T'expliquem com fer-ho:
- Després de pujar a la taula, fes girar el peu de davant, de manera que els dos peus estiguin de costat, paral·lels l'un amb l'altre. Llisca durant uns segons i després recolza el pes sobre la punta dels peus per fer que la taula giri en el sentit de les agulles del rellotge (moviment conegut com a "backside").
- Amb els peus en una posició semblant i els genolls doblegats, recolza la major part del pes sobre els talons per ajudar la taula a girar en sentit contrari a les agulles del rellotge (moviment conegut com a "frontside").
- Continua alternant el pes sobre la punta dels peus o sobre els talons, amb els genolls doblegats i els músculs del tors activats per mantenir l'equilibri. La taula hauria de moure's seguint una línia amb una lleugera forma d'essa.
- Per parar, desfés la postura i arrossega el peu de darrere suaument per terra.
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Cinc productes bàsics que necessita qualsevol principiant de skateboard
Eberling diu que, per a la teva primera sessió de skateboard necessitaràs cinc coses: una taula de skateboard, un casc, canelleres, genolleres i colzeres. A continuació t'ho expliquem en detall:
- Taula de skateboard: tot i que pots aprendre a fer skateboard amb una taula estàndard de 76 centímetres del tipus "popsicle stick", amb rodes petites i dures, Eberling recomana començar amb una taula de tipus "cruiser" o "longboard", que fa entre 80 i 90 centímetres de llargada i té unes rodes d'entre 60 i 70 mil·límetres de diàmetre. El fet de tenir una plataforma més gran et donarà més estabilitat i és menys probable que les rodes grans i suaus s'aturin de cop en passar per sobre d'esquerdes petites del paviment o sobre trossos de grava. Segons Eberling, és habitual que les botigues de skateboard vulguin vendre taules del tipus "popsicle stick", perquè són populars per fer trucs. No obstant això, el millor per a un principiant és agafar una taula més llarga.
- Casc: "Tria un casc que estigui dissenyat per a esports d'acció", recomana Eberling. "Els cascos amb flux d'aire elevat no ofereixen protecció per a la part posterior del cap i no s'haurien d'utilitzar (per fer skateboard)". Eberling també explica que la USSEA sol recomanar els models de casc amb tecnologia MIPS (per les sigles en anglès de "sistema de protecció contra impactes multidireccionals"). Si bé no hi ha estudis específics sobre el fet de fer skateboard amb cascos amb la tecnologia MIPS, altres estudis que n'han observat el rendiment en cascos de bicicleta han descobert que els cascos amb MIPS absorbeixen l'impacte de manera més efectiva i protegeixen millor el cap que altres tipus de cascos.
- Colzeres i genolleres: pel que fa a aquestes dues peces, Eberling diu que és important que tinguin una placa de plàstic que protegeixi les articulacions del genoll i del colze. Haurien de quedar cenyides (però no tant com per restringir el moviment), i les plaques de plàstic haurien de ser força grans. "Busca colzeres i genolleres grans i voluminoses, i que estiguin dissenyades per protegir-te si caus", suggereix l'expert.
- Canelleres: "Quan caiem, instintivament posem les mans al davant", explica Eberling. Les canelleres poden proporcionar una capa de seguretat per evitar rascades als palmells de les mans. Eberling recomana les canelleres que tenen una capa de plàstic semblant a la de les genolleres i les colzeres per protegir les mans i els canells de col·lisions fortes.
Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada de l'American Council on Exercise.