Com fer skateboard, per a principiants

L'skateboard és un esport que requereix habilitat, coordinació i equilibri, però també és increïblement divertit i estimulant, i val la pena aprendre'l, fins i tot a l'edat adulta, diu Joe Eberling, fundador de la US Skateboard Education Association (USSEA) i entrenador certificat per aquesta institució.

Eberling explica que l'skateboard té una corba d'aprenentatge semblant a la de qualsevol altre esport. "L'edat no suposa una barrera. Les capacitats físiques que s'utilitzen per fer skateboard (estar dempeus, mantenir l'equilibri i impulsar-se amb el terra) són les mateixes que les d'esports com ara el patinatge sobre gel i el patinatge sobre rodes, i hi ha adults de totes les edats que aprenen aquests esports".

Eberling diu que, malgrat que la millor manera d'aprendre a anar amb skateboard correctament és amb l'ajuda d'un entrenador certificat o d'un professional de l'skateboard, els atletes també poden aprendre les nocions bàsiques pel seu compte, sempre que disposin de l'equipament adequat i que puguin patinar allà on volen. És important recordar que hi ha llocs on està prohibit patinar en determinades zones, així que cal comprovar què diuen les lleis abans de llançar-se.

Encara que al principi segurament no aniràs volant per l'aire amb la taula, és important que portis equipament protector adequat abans de començar: un casc, genolleres, colzeres i canelleres. Segueix llegint per obtenir més informació sobre com començar a fer skateboard i quin és el millor equipament que pots comprar per aprendre'n.