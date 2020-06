Millora la manera de fer planxes amb avantbraços per aconseguir millors resultats

Quan pots fer dominacions

Fer planxes amb avantbraços abans de qualsevol rutina és una pràctica perfecta per activar el tors i preparar el cos per entrenar-te de manera més eficient i segura. També pots acabar un entrenament amb unes sèries d'aquest moviment per posar-te a prova i intentar aguantar cada planxa durant una mica més de temps que l'anterior. Les planxes amb avantbraços també poden servir com un descans actiu durant un circuit d'entrenament d'alta intensitat o per treballar els abdominals durant una rutina de força. Per començar, centra't en la postura i no en la durada, aguanta la planxa fins que no puguis mantenir la forma correcta. Això pot ser durant 20 o 60 segons. Sigui com sigui, fes 3 sèries i descansa o estira't a terra cap per amunt per fer un exercici alternatiu, com ara un pont de glutis, entre una planxa i l'altra.