Com afecta el canvi climàtic l'esport, segons una atleta i un expert

Què tenen en comú un dels millors biòlegs de la conservació i una maratoniana llegendària? La seva passió pel medi ambient. En aquest episodi, la presentadora Jaclyn Byrer reuneix dues perspectives úniques per explicar la història d'un sol objectiu: preservar el planeta perquè puguem seguir-ne gaudint. Primer, el científic M. Sanjayan, CEO de Conservation International, descriu l'estat actual del clima. També indica per què el canvi ambiental afecta tots els atletes, independentment de l'esport que facin i d'on s'entrenin; explica l'impacte que té el que mengem i dona unes recomanacions senzilles per aconseguir un futur millor. A continuació, l'atleta veterana de Nike Joan Benoit Samuelson explica com el fet de córrer durant dècades l'ha obligat a adaptar-se a la mala qualitat de l'aire i a condicions meteorològiques irregulars, i com això l'ha animat a unir-se a iniciatives locals pel clima. Tant l'un com l'altra expressen un punt de vista esperançador, aposten per la vida a l'aire lliure i expliquen com tothom pot contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.