Com afecta el canvi climàtic l'esport, segons una atleta i un expert

Podcast Trained: La cursa per aconseguir un món més verd
Consells
El biòleg M. Sanjayan i la runner de marató Joan Benoit Samuelson expliquen el passat, el present i el futur de l'impacte climàtic al món de l'esport.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Què tenen en comú un dels millors biòlegs de la conservació i una maratoniana llegendària? La seva passió pel medi ambient. En aquest episodi, la presentadora Jaclyn Byrer reuneix dues perspectives úniques per explicar la història d'un sol objectiu: preservar el planeta perquè puguem seguir-ne gaudint. Primer, el científic M. Sanjayan, CEO de Conservation International, descriu l'estat actual del clima. També indica per què el canvi ambiental afecta tots els atletes, independentment de l'esport que facin i d'on s'entrenin; explica l'impacte que té el que mengem i dona unes recomanacions senzilles per aconseguir un futur millor. A continuació, l'atleta veterana de Nike Joan Benoit Samuelson explica com el fet de córrer durant dècades l'ha obligat a adaptar-se a la mala qualitat de l'aire i a condicions meteorològiques irregulars, i com això l'ha animat a unir-se a iniciatives locals pel clima. Tant l'un com l'altra expressen un punt de vista esperançador, aposten per la vida a l'aire lliure i expliquen com tothom pot contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
"Què seria de nosaltres sense l'entorn que estimem i de què depenem per sortir de casa i fer exercici lliurement?".
Joan Benoit Samuelson
Runner de Nike i activista pel medi ambient
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