Per què el ciclisme és bo per millorar el mal de genolls

Soles rígides

Tacs (dos o tres)

Un patró minimalista (no són sabatilles per caminar)

Subjecció al pont

La bicicleta és la clau del ciclisme, però també ho és la resta de l'equipament associat a aquest entrenament, com ara sabatilles i roba que no dificultin l'aerodinàmica mentre segueixes la ruta.Tot i que pots fer ciclisme amb qualsevol parell de sabatilles, si en fas sovint per alleujar el mal de genolls, és millor que en tinguis unes de dissenyades per al ciclisme. Busca característiques com ara:

Les sabatilles de ciclisme tenen diferents tipus de tancament, així que pots triar el que et vagi millor per als peus. Pots escollir entre botons, cordons, vetes o fins i tot sivelles.



La roba específica per al ciclisme, com les malles per a home i les malles per a dona, també et poden oferir més comoditat quan vagis en bicicleta, a més de donar-te més visibilitat a la carretera. Busca roba amb:

Un teixit elàstic que afavoreixi la llibertat de moviment i que es mantingui a lloc

Propietats de capil·larització de la suor que redueixin el fregament

Impermeabilitat i resistència al vent si en necessites allà on vagis

Un teixit transpirable que s'assequi ràpidament, com el Nike Dri-FIT

La majoria de roba de ciclisme s'adapta al cos per afavorir l'aerodinàmica. Et recomanem que busquis roba amb pedaços reflectors per tenir més seguretat quan vagis en bicicleta a la nit.



Quan et compris equipament, hi ha una peça de la qual t'hauries de recordar per sobre de les altres: el casc. Troba'n un que et vagi bé i que tingui un disseny que t'agradi. L'equipament que portis pot ser elegant i oferir-te protecció contra possibles lesions al mateix temps.