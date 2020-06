Celebra les teves victòries

Mantén la motivació fent un canvi de perspectiva.

En qualsevol repte nou amb què t'enfrontis, tindràs inevitablement moments millors i pitjors. És important celebrar les victòries que vagis aconseguint per mantenir la positivitat al llarg de tot el recorregut. Ser optimista et motivarà molt més que no pas capficar-te pels teus errors.

Per exemple, imagina que t'has proposat menjar alguna verdura en cada àpat per augmentar la teva ingesta d'aquest tipus d'aliments. Normalment ho fas, però, pel motiu que sigui, arriba un dia en què les coses no surten com pensaves i no prens cap ració de verdures. T'ho pots mirar de dues maneres:

Moltes persones de seguida adopten una actitud pessimista: "No he aconseguit el meu objectiu. He fracassat. Això és massa difícil". Aquests pensaments tendeixen a derivar en un espiral de negativitat, que fa que la persona cregui que no pot aconseguir-ho i es rendeixi.