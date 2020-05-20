Celebra les teves victòries
Consells i nutrició
Amb Betina Gozo
Mantén la motivació fent un canvi de perspectiva.
En qualsevol repte nou amb què t'enfrontis, tindràs inevitablement moments millors i pitjors. És important celebrar les victòries que vagis aconseguint per mantenir la positivitat al llarg de tot el recorregut. Ser optimista et motivarà molt més que no pas capficar-te pels teus errors.
Per exemple, imagina que t'has proposat menjar alguna verdura en cada àpat per augmentar la teva ingesta d'aquest tipus d'aliments. Normalment ho fas, però, pel motiu que sigui, arriba un dia en què les coses no surten com pensaves i no prens cap ració de verdures. T'ho pots mirar de dues maneres:
Moltes persones de seguida adopten una actitud pessimista: "No he aconseguit el meu objectiu. He fracassat. Això és massa difícil". Aquests pensaments tendeixen a derivar en un espiral de negativitat, que fa que la persona cregui que no pot aconseguir-ho i es rendeixi.
"És important celebrar les victòries que vagis aconseguint per mantenir la positivitat al llarg de tot el recorregut".
Betina Gozo
Una manera millor de gestionar un dia imperfecte és centrar-te en allò que has aconseguit: "Ahir vaig menjar verdura en tots els àpats, i demà hi tornaré", o bé "Quatre dies menjant verdura en cada àpat és molt millor que les amanides esporàdiques que em prenia abans".
Canvia la teva perspectiva per centrar-te en les victòries i no en els errors.
També és molt recomanable recompensar-te pels objectius que vagis assolint per sentir que celebres el teu esforç. Et proposem algunes idees:
- Cuida't
Pren-te un bany relaxant o dedica una estona a meditar.
- Compra
Compra alguna cosa que et motivi per seguir endavant en el teu objectiu de mantenir una vida sana, ja sigui un nou parell de sabatilles o un bol bonic per a l'amanida.
- Escriu un diari
Apunta totes les fites el que aconsegueixis en un diari. A mi, veure-ho escrit fa que m'aturi i m'adoni de tot el que m'he esforçat per aconseguir alguna cosa.
La propera vegada que la teva ment comenci a produir pensaments negatius sobre el que no has fet, canvia de perspectiva i alegra't de tot el que has aconseguit. A més, la propera vegada que assoleixis un objectiu, atura't i felicita't per la teva victòria.