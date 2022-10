4 canvis corporals sorprenents que es produeixen durant l'embaràs

Si de cop i volta descobreixes que tens desig de cogombrets i patates fregides, però et fa fàstic l'amanida de ruca que tant t'agradava, pot ser que el teu cos estigui intentant ajudar-te a aconseguir els nutrients que necessites. No està clar del tot per què passa, però els científics que van dur a terme una avaluació sistemàtica en tenen algunes idees. Primer, com que necessites sodi addicional per garantir la teva salut i la del teu nadó, pot ser que trobis alguns aliments insípids per animar-te a fer servir el saler. En segon lloc, el fàstic als aliments amargs pot ser una resposta de protecció per evitar que mengis barreges amb gustos massa forts que podrien ser tòxics per a tu i el nadó, encara que probablement no ho siguin. Evidentment, això només són teories, però són fascinants, no trobes?





Tot això t'hauria de reconfortar en aquells moments en què no et sents del tot bé durant l'embaràs i d'aferrar-te a la idea que el teu cos és una font de vida increïblement intel·ligent. Et mereixes una medalla d'or!