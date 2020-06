Canvia el teu diàleg intern

"Imagina't que després d'un partit o un rendiment dolent, el teu diàleg intern és negatiu i et porta a una voràgine de vergonya, criticisme i autoodi", comenta. Passa el mateix quan no aconsegueixes qualsevol altre objectiu, com ara quan et saltes un entrenament o quan menges alguna cosa i te n'acabes penedint. Si et dius a tu mateix que no ho fas bé i que no ho aconseguiràs mai, no et motivaràs per millorar. El diàleg negatiu et fa sentir tan malament amb tu mateix que no vols intentar-ho de nou, de manera que t'allunya encara més dels teus objectius.



En la seva recerca, Duckworth ha descobert una estratègia de dos parts per aconseguir un diàleg intern positiu que t'ajudarà a reconduir la situació. La primera part és l'acceptació conscient: sense jutjar-te ni culpar-te, accepta la imperfecció (per exemple, dir que ahir no vas entrenar-te perquè et vas adormir). La segona part és l'autocompassió. Per a aquest pas, Duckworth dona un consell: "Pensa en el que la teva mare, el teu millor amic o qualsevol persona que t'estima diria sobre el teu error". El seu to seria "compassiu, afectuós, positiu i comprensiu" sense treure responsabilitat. També ha d'incloure indicacions sobre "què podem aprendre de l'error i com podem millorar en el futur". Després, intenta dir-t'ho a tu mateix. Pot ser una cosa semblant a: "Em frustra haver-me saltat l'entrenament d'ahir, però només ha estat una vegada i he estat perseguint els meus objectius correctament. Demà posaré el despertador 10 minuts abans per tenir temps d'entrenar-me si posposo l'alarma un cop". Aquesta és una persona resilient que recuperarà el ritme ràpidament.