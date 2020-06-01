Canvia el teu diàleg intern

Millora la teva resiliència amb el teu diàleg intern
Consells i nutrició
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Com convertir-te en el teu millor aliat.
No, no ets només tu: tothom té un diàleg intern, que és el que et dius a tu mateix mentalment. Perfeccionar el que diu aquesta veueta és clau, perquè "el tipus de diàleg intern adequat pot desenvolupar la seguretat en un mateix, mentre que un diàleg erroni la pot destrossar". Això explica Angela Duckworth, una professora de la Universitat de Pennsilvània autora del llibre "Grit: The Power and Passion of Perseverance" (Resiliència: El poder i la passió per perseverar). A continuació t'expliquem com treballar en la manera de parlar amb tu mateix pot millorar la teva resiliència i ajudar-te a superar qualsevol repte.
"Les persones amb un gran rendiment i amb un de baix tenen un diàleg intern constant, la diferència està en el contingut".
Angela Duckworth
"Imagina't que després d'un partit o un rendiment dolent, el teu diàleg intern és negatiu i et porta a una voràgine de vergonya, criticisme i autoodi", comenta. Passa el mateix quan no aconsegueixes qualsevol altre objectiu, com ara quan et saltes un entrenament o quan menges alguna cosa i te n'acabes penedint. Si et dius a tu mateix que no ho fas bé i que no ho aconseguiràs mai, no et motivaràs per millorar. El diàleg negatiu et fa sentir tan malament amb tu mateix que no vols intentar-ho de nou, de manera que t'allunya encara més dels teus objectius.
En la seva recerca, Duckworth ha descobert una estratègia de dos parts per aconseguir un diàleg intern positiu que t'ajudarà a reconduir la situació. La primera part és l'acceptació conscient: sense jutjar-te ni culpar-te, accepta la imperfecció (per exemple, dir que ahir no vas entrenar-te perquè et vas adormir). La segona part és l'autocompassió. Per a aquest pas, Duckworth dona un consell: "Pensa en el que la teva mare, el teu millor amic o qualsevol persona que t'estima diria sobre el teu error". El seu to seria "compassiu, afectuós, positiu i comprensiu" sense treure responsabilitat. També ha d'incloure indicacions sobre "què podem aprendre de l'error i com podem millorar en el futur". Després, intenta dir-t'ho a tu mateix. Pot ser una cosa semblant a: "Em frustra haver-me saltat l'entrenament d'ahir, però només ha estat una vegada i he estat perseguint els meus objectius correctament. Demà posaré el despertador 10 minuts abans per tenir temps d'entrenar-me si posposo l'alarma un cop". Aquesta és una persona resilient que recuperarà el ritme ràpidament.
Fins i tot els atletes professionals com la corredora de llarga distància Shalane Flanagan, que va guanyar la marató de Nova York del 2017 i la plata als Jocs del 2008, de vegades es veuen atrapats a l'espiral de diàleg intern negatiu. En els entrenaments realment durs, quan està cansada i tot el cos li fa mal, Flanagan de vegades nota com es decanta pel diàleg negatiu: "No soc prou bona, no tinc prou talent o no treballo prou", admet. Però, com que coneix el seu diàleg, veu els senyals i pren la decisió conscient de canviar el to mentalment.
"Considero la meva ment com un múscul que s'ha d'entrenar".
Shalane Flanagan
"No em surt de manera natural, però és llavors quan trio ser optimista", diu. "Em dic: 'Shalane, és el moment de treballar més dur i confiar en el dolor de l'entrenament'. El que diferencia el gra de la palla, inclús amb els atletes d'elit, és la seva actitud i la manera psicològica d'enfrontar-se a l'adversitat. Considero la meva ment com un múscul que s'ha d'entrenar".
Canviar el teu diàleg intern no és com un interruptor que puguis polsar de cop i volta. És un treball en progrés que es va fent més ràpid i natural amb la pràctica. Aviat, utilitzaràs el poder interior per animar-te i veuràs com t'ajuda a aconseguir qualsevol objectiu.
Et reptem a millorar el teu diàleg intern per impulsar-te cap endavant. Tingues present aquest petit canvi per afegir un lema positiu al teu pròxim entrenament.
Converteix-ho en un hàbit: el més difícil d'un entrenament és anar-hi al lloc. Així que, abans de començar l'entrenament a l'NTC, intenta dir-te mentalment un lema positiu, com ara: "Ja he fet el més difícil". Celebra aquesta automotivació i haver cregut en tu mateix. Quan l'entrenament es compliqui, torna a repetir el lema: "Ja he fet el més difícil". Millorarà la teva seguretat, et motivarà per superar la situació i t'ajudarà a terminar amb energia.