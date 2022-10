Tot el que has de saber sobre els termes de puntuacions de golf

Si et fixes en una taula de classificacions de golf, la puntuació et deixarà de semblar tan clara. És possible que vegis nombres positius o negatius al costat del nom de cada jugador o jugadora. És a dir, la seva puntuació pot ser +3, -4, -1 o algun altre nombre. Fins i tot, pot haver-hi una "E".

Tota aquesta informació està relacionada amb el terme "par", que és el nombre de cops estàndard per a cada forat d'un camp i per a tota la volta. Per exemple, el primer forat d'un camp pot tenir un par de 4, cosa que indica que, per aconseguir la puntuació par, has de ficar la bola amb quatre cops. Si ho aconsegueixes amb tres cops, tindries "un sota par" o -1. De manera que una puntuació negativa és bona.

Segons Jon Whithaus, entrenador en cap associat de golf femení a la Universitat Duke (EUA), la terminologia de golf de vegades pot fer que l'esport resulti frustrant o confús per als principiants. Segueix llegint per descobrir les explicacions de Whithaus i d'altres entrenadors de golf sobre els nombres i els termes de la puntuació, així com consells per entendre-la si ets principiant.

Contingut relacionat: Els 10 elements imprescindibles de golf Nike per a principiants