Tot el que has de saber sobre els termes de puntuacions de golf

Tot el que has de saber sobre la puntuació al golf
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Els entrenadors de golf t'expliquen amb detall què és una "bona" puntuació de golf, els termes més importants i el seu significat.
En certs aspectes, la puntuació al golf és senzilla: cada vegada que colpeges la bola, compta com a cop. El nombre total de cops que necessites per ficar la bola al forat és la teva puntuació per al forat en qüestió.
Per exemple, si et calen cinc cops per ficar la bola a un forat, la teva puntuació per a aquest forat serà 5. El nombre de cops totals per a tota la volta serà la teva puntuació de la volta. Si fas 100 cops per als 18 forats, la teva puntuació serà 100. Com més baixa sigui la puntuació, millor.
Tanmateix, la puntuació del golf va més enllà de la simple suma de cops.
Què vol dir "par" en el golf?
Si et fixes en una taula de classificacions de golf, la puntuació et deixarà de semblar tan clara. És possible que vegis nombres positius o negatius al costat del nom de cada jugador o jugadora. És a dir, la seva puntuació pot ser +3, -4, -1 o algun altre nombre. Fins i tot, pot haver-hi una "E".
Tota aquesta informació està relacionada amb el terme "par", que és el nombre de cops estàndard per a cada forat d'un camp i per a tota la volta. Per exemple, el primer forat d'un camp pot tenir un par de 4, cosa que indica que, per aconseguir la puntuació par, has de ficar la bola amb quatre cops. Si ho aconsegueixes amb tres cops, tindries "un sota par" o -1. De manera que una puntuació negativa és bona.
Segons Jon Whithaus, entrenador en cap associat de golf femení a la Universitat Duke (EUA), la terminologia de golf de vegades pot fer que l'esport resulti frustrant o confús per als principiants. Segueix llegint per descobrir les explicacions de Whithaus i d'altres entrenadors de golf sobre els nombres i els termes de la puntuació, així com consells per entendre-la si ets principiant.
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Par i més enllà: lèxic de puntuació que has de conèixer
El terme "par" s'ha fet servir al món de la puntuació del golf des del 1911, segons l'Associació de Golfistes Professionals (PGA). Es refereix al nombre estàndard de cops per a un forat, però està pensat per als experts.
L'Associació de Golf dels Estats Units (USGA) defineix "par" com "la puntuació que es preveu que aconsegueixi un jugador expert". Així que, si ets principiant, provar d'obtenir la puntuació par pot ser la fórmula perfecta per frustrar-te.
Cada forat té diferents pars, que normalment depenen de la distància del recorregut fins al forat. L'USGA recomana que els forats de fins a 240 metres per a homes i 200 metres per a dones es considerin de par 3. Els forats d'entre 220 m i 450 m per a homes, o d'entre 180 m i 380 m per a dones, serien de par 4. Per últim, els forats d'entre 410 m i 650 m per a homes, o d'entre 340 m i 550 m per a dones, són de par 5.
En diferents recorreguts, trobaràs una combinació diferent de forats de par 3, 4 i 5. En un camp, per exemple, el quart forat pot ser de par 4 i, en un altre camp, el quart forat pot ser més curt i tenir un par 3.
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A més de la puntuació par de cada forat, cada camp té una puntuació par total, que equival als pars de tots els forats. Aquest és el significat dels nombres positius i negatius a les taules de classificacions: si un atleta té un -1, vol dir que va un cop per sota el par total, és a dir, amb un cop d'avantatge. Si té una puntuació de +4, vol dir que va quatre cops per sobre el par, és a dir, que n'ha fet quatre de més. Si la puntuació és una E, aleshores el jugador ha igualat el nombre de cops del par.
Les puntuacions per sobre o per sota el par en un forat tenen noms diferents.
1.Un cop sota par: birdie
Quan un golfista fa tres cops en un par 4, dos cops en un par 3 o quatre cops en un par 5, tenen un sota par en aquest forat. Això s'anomena "birdie".
2.Dos sota par: eagle
Aquesta puntuació menys habitual porta el nom d'una au més gran: l'àguila. Si un jugador completa un forat par 4 amb dos cops o un par 5 amb tres, fa un eagle. Ficar la pilota en un par 3 amb un sol cop tècnicament també és un eagle, tot i que això normalment s'anomena "forat en un", un resultat que t'expliquem més endavant.
3.Tres cops sota par: albatros
Aquest resultat és excepcionalment inusual. El tres sota par és una puntuació que només s'ha aconseguit quatre vegades en un forat des de principi de 2022. Gairebé sempre es tracta d'un par 5 que s'ha completat amb dos cops.
"Em molesta que als EUA es refereixin a això com a 'doble eagle'", comenta Jake Amos, entrenador en cap de golf masculí a la Universitat Estatal de Tennessee Est, que indica que el terme correcte és "albatros".
4.Un cop sobre par: bogey
Aquesta paraula, igual que el golf, ve d'Escòcia. Originalment, "bogey" i "par" es feien servir indistintament, segons explica la PGA. No va ser fins a mitjans del segle XX que es va començar a utilitzar amb el sentit d'"un sobre par".
Fer dos sobre par en un forat és un "doble bogey", i tres sobre par, un "triple bogey".
5.Completar qualsevol forat amb un cop: forat en un
Aquesta puntuació també es coneix com a "ace" (as) en anglès. Per a molts golfistes, fer un forat en un seria una fita irrepetible que té més probabilitats d'ocórrer en un par 3.
El repte és no emocionar-te en excés pel forat en un per no perjudicar la resta de la volta, diu Mike Small, entrenador en cap de golf masculí a la Universitat d'Illinois i exjugador professional del circuit de la PGA.
"Jo vaig fer un forat en un al circuit de la PGA i va ser increïble. Crec que vaig fer un birdie al següent forat, però després vaig fer un doble bogey, així que vaig perdre tot l'avantatge", comenta. És a dir, que el +2 del doble bogey va contrarestar el -2 del forat en un.
Què és una "bona" puntuació de golf?
En funció del camp, els golfistes professionals tendeixen a aconseguir la puntuació par o a millorar-la perquè fan molts birdies.
Tanmateix, tingues present que el par és la puntuació que es preveu per als experts. Si ets principiant, els entrenadors recomanen que t'oblidis del par i, fins i tot, de la puntuació total quan juguis.
Pensa en "guanyar" cada forat, no en la puntuació total
"Si comparem una volta de golf amb altres esports, es tracta ben bé d'una temporada", diu Whithaus. El seu consell és veure una volta de golf com una temporada de futbol amb 18 partits, un per cada forat. "Enfronta't a l'oponent en aquest partit, o forat, i després continua amb el següent".
Whithaus treballa amb els jugadors per determinar com és la seva "victòria" a cada forat en funció de les seves habilitats. Després, fa que intentin aconseguir aquesta puntuació determinada per guanyar cada forat.
"Per a un principiant, potser un doble bogey o un resultat millor serà una victòria i un triple bogey o una puntuació pitjor serà una derrota", explica. Pensar en els forats d'aquesta manera implica no preocupar-te pel par i simplement centrar-te a obtenir la teva puntuació objectiu.
"Amb aquesta perspectiva, deixes de pensar en maneres complicades d'aconseguir tres o quatre cops", afirma. "Si hi ha un estany o una riera, no cal que intentis superar aquests obstacles amb un sol cop llarg, sinó que pots fer tres o quatre cops".
Tenir com a referent una puntuació realista per a cada forat pot ajudar-te amb l'aspecte més important del golf per als principiants, segons Small: fer que sigui divertit.
"Des d'un punt de vista lúdic, la gent dona massa importància als punts perquè és competitiva", diu l'expert. "Si jugues amb l'esperança d'obtenir una bona puntuació i de divertir-te alhora, jugaràs millor que si només et preocupes pels punts".
Com pots aconseguir la teva puntuació per guanyar cada forat
Si la teva puntuació ideal és de sis en un par 4, cal que planifiquis cadascun dels cops. Posem per cas que fas un drive per ficar la bola al carrer i després proves de colpejar-la cap a una altra part del recorregut del forat. En lloc de pensar en cops perfectes i exactes per aconseguir els sis punts, Amos suggereix simplificar la manera de visualitzar el teu objectiu.
"Cal pensar a col·locar la bola en una zona concreta. Per exemple, si la pilota arriba a una zona determinada fora del lloc de sortida, aleshores podràs colpejar-la cap a la pròxima zona a la qual necessites arribar per obtenir la teva puntuació".
En lloc de definir un punt exacte on fer arribar la bola, el consell d'aquest expert és intentar dirigir-la cap a una àrea gran més general. Si ets a un forat amb un carrer que es corba cap a l'esquerra, al voltant d'uns arbres, el pitjor lloc en què pot acabar la pilota en el primer cop és justament als arbres. Si aconsegueixes no ficar-hi la bola, tot i que encara et quedarà bastanta distància per recórrer, el següent cop serà més fàcil que si haguessis intentat fer un cop perfecte i haguessis acabat a la zona amb vegetació.
"D'això es tracta el golf, d'intentar facilitar el següent cop el màxim possible", comenta Small.
Cada jugador i jugadora té diferents punts forts, i triar cops que s'adeqüin a les seves habilitats farà que els següents siguin més fàcils. El consell de Small és fer cops en què utilitzis les teves fortaleses o preparar els que demostrin la teva capacitat. Si has de fer un cop més difícil, intenta aprofitar-lo perquè el següent jugui a favor teu.
Text: Greg Presto