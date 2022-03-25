El millor equipament de golf Nike per a principiants

Els 10 elements Nike imprescindibles per al golf per a principiants
Guia de compra
Per provar un esport nou cal tenir molta paciència i també l'equipament adequat. Dona un cop d'ull als bàsics de golf de Nike per estar a punt per al teu primer dia al camp.
Per a les persones que s'inicien en el món del golf, una bona manera de començar és comprar o llogar un conjunt de pals i pilotes de golf (al capdavall, són elements necessaris per practicar aquest esport), però jugar a golf és molt més que això. Dona un cop d'ull a aquesta llista d'equipament essencial per a principiants de golf per aprofitar al màxim la propera ronda i mantenir la comoditat independentment del temps que faci.
10 elements imprescindibles de golf Nike per a principiants
1.Bossa de golf
Tant si vas amb un cotxe de golf com si camines pel camp, busca una bossa amb una corretja doble que s'adapti al cos per portar els pals amb comoditat. Aquest accessori ajuda a distribuir el pes dels pals perquè els duguis sense desequilibrar el cos. Les bosses amb butxaques resistents a l'aigua poden ser especialment útils si es pronostiquen pluges i permeten desar-hi tot tipus d'objectes, alhora que la capa resistent a la humitat evita que els pals es mullin.
2.Guant de golf
Els guants de golf et protegeixen les mans de possibles butllofes i ofereixen adherència per evitar que el pal et llisqui, així que és útil tenir-ne un si t'acostumen a suar les mans o si jugues quan fa calor i hi ha humitat. Els guants de golf Nike estan confeccionats amb pell suau i duradora i afavoreixen la transpirabilitat gràcies a les perforacions del revers de la mà.
3.Gorra o visera
Igual que en qualsevol altre esport o activitat a l'exterior, una gorra o una visera et protegirà del sol. En el golf, la llum directa del sol als ulls també pot dificultar el joc. Les gorres, les viseres i les gorres de pescador de golf Nike, a més de completar la teva col·lecció d'aquest esport, estan confeccionades amb materials que gestionen la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat. Tanmateix, t'anirà bé qualsevol gorra que tinguis a l'armari.
4.Ulleres de sol
Un altre accessori clau per reduir l'enlluernament i protegir-te del sol són unes bones ulleres de sol. Et servirà qualsevol model lleuger que se t'ajusti bé, i les que tenen lents polaritzades són encara millors a l'hora d'evitar que t'enlluerni el reflex de l'aigua o la neu.
5.Ampolla d'aigua
Si has de passar moltes hores al camp de golf, assegura't d'hidratar-te bé. Pots desar fàcilment una ampolla d'aigua reutilitzable en una de les butxaques de la bossa de golf. Busca una opció amb aïllament per mantenir la beguda fresca.
6.Sabatilles de golf
Si encara no has començat en el món del golf, recorda que durant gran part del joc hauràs d'estar dempeus i caminar. La longitud d'un camp de golf reglamentari de 18 forats va des dels 5 fins als 6,5 km. Les sabatilles de golf protegeixen els peus amb més amortiment, tracció i característiques impermeables per evitar que la pluja o la rosada et mullin.
7.Samarreta o polo de golf
Abans de posar-te en marxa, comprova si el camp de golf on vols jugar té algun codi de vestir especial. Els clubs de golf solen demanar que els homes portin una samarreta amb botons i coll de solapa i uns pantalons, i que les dones vagin amb una samarreta amb botons i coll de solapa i pantalons o faldilla. La roba de golf Nike està dissenyada per adaptar-se a les necessitats d'aquest esport, oferir comoditat i afavorir el rendiment. Evapora ràpidament la humitat i és transpirable i elàstica perquè puguis gaudir de llibertat de moviment en cada swing. Si vols afegir un toc contemporani a la samarreta clàssica amb coll de solapa, busca un model amb un coll en punta elegant.
8.Pantalons o faldilla de golf
En funció del temps que faci i dels requisits de cada camp, els homes poden portar uns pantalons llargs o curts de golf, mentre que les dones tenen aquestes dues opcions o poden portar també una faldilla. Comprova el codi de vestir i tria el model que t'ofereixi més comoditat i transpirabilitat durant tot el dia. Els productes Nike Dri-FIT gestionen la suor i l'allunyen de la pell. Si fa fresca, busca una part inferior amb tecnologia Nike Therma-FIT per mantenir l'escalfor. Et recomanem que tinguis diverses opcions per triar en funció de la samarreta de golf que portis i del temps que faci.
9.Cinturó
Un cinturó és un bon accessori (encara que sigui opcional) que pots tenir a mà, tant per completar el conjunt com per mantenir els pantalons a lloc durant els swings. Els cinturons de golf Nike estan fabricats amb un teixit elàstic i estan disponibles en diversos materials, tots dissenyats per afavorir la comoditat i la llibertat de moviment. Tots els models inclouen una sivella metàl·lica regulable per garantir un ajust personalitzable.
10.Jaqueta de golf
Si vols començar una rutina de golf regular, no deixis que el fred del matí ni les pluges t'impedeixin practicar aquest esport. Una jaqueta o una armilla aïllant o de teixit Fleece et protegirà contra les inclemències del temps perquè puguis centrar-te en el joc. Nike té diversos productes disponibles per a tot tipus de condicions meteorològiques, des de models de teixit Ripstop fins a abrics aïllants amb farciment de plomes i un acabat repel·lent a l'aigua. Els productes Nike Therma-FIT estan dissenyats específicament per retenir l'escalfor sense afegir gaire volum, de manera que puguis mantenir la calidesa sense haver de carregar una jaqueta pesada.
Preguntes freqüents
Quin equipament hauria de comprar algú que s'iniciï en el golf?
Comença amb un conjunt de 8 o 10 pals, unes 12 pilotes i una bossa de golf còmoda per portar-ho tot. També t'aniran bé unes sabatilles de golf còmodes i amb subjecció i roba de golf bàsica que mantingui la frescor i la calidesa i s'adigui amb el codi de vestir del camp on juguis. Si fa sol, posa't crema solar a les zones exposades i assegura't de beure aigua durant el partit.
Quants pals hauria de portar si soc principiant?
Pots començar amb uns 8 o 10 pals i comprar-ne més a mesura que adquireixis més pràctica. Si no vols gastar-te molts diners en un nou conjunt de pals, prova de llogar-ne o busca'n de segona mà, que et sortiran a un preu més econòmic.