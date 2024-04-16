Tres beneficis de la xocolata negra per a la salut, segons una nutricionista
Nutrició
Aquí tens tres raons més per gaudir del cacau.
La xocolata té un gust intens, antioxidants i molta història.
Els estudis suggereixen que els maies van ser les primeres persones a conrear l'arbre del cacau, que és d'on ve la xocolata. De fet, la versió original de la beguda, que només incloïa cacau, aigua calenta i espècies, es coneixia com "la beguda dels déus".
Als segles XVI i XVII, es van proclamar les propietats medicinals del cacau com a expectorant, diürètic, antidepressiu i afrodisíac. Aquestes afirmacions no s'allunyen massa de molts dels beneficis que avui dia s'atribueixen al cacau. Ara bé, abans d'endinsar-nos més en els beneficis de la xocolata negra per a la salut, cal pensar en la xocolata com un terme molt ampli que inclou, per exemple, la xocolata amb llet i la xocolata negra.
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Com es fa la xocolata?
El cacau ve de l'arbre "Theobroma cacao". Quan les llavors de cacau es rosteixen a altes temperatures, es converteixen en els grans de cacau que coneixem. Aquests grans es molen per fer una pols fina que, després, es mescla amb altres ingredients per atenuar-ne el gust amarg natural. Alguns d'aquests ingredients són el sucre i la llet, per exemple, i el resultat és xocolata amb llet i xocolata negra de diversos percentatges.
Quins són alguns dels beneficis de la xocolata negra per a la salut?
Les propietats nutritives de la xocolata venen de l'ingredient principal: el cacau. Quan el cacau té un processament mínim, és ric en minerals com el potassi, el zinc i el magnesi. També té flavonoides, unes substàncies químiques produïdes normalment per les plantes que tenen efectes beneficiosos per a la salut i grans propietats antioxidants.
Tanmateix, és important fixar-te en la classe de xocolata negra que compres. Per exemple, un article de revisió publicat en una edició del 2017 de la revista Frontiers in Nutrition va descobrir que la majoria d'investigacions que defensaven els beneficis de la xocolata negra s'havien fet amb versions que contenien fins a un 80 % de cacau. Perquè te'n facis una idea, la xocolata negra conté entre un 50 i un 95 % de sòlids de cacau.
A continuació et presentem els tres beneficis principals de la xocolata negra per a la salut.
Tres beneficis de la xocolata negra per a la salut
1.Pot millorar la salut cardiovascular.
Menjar xocolata negra pot tenir diferents efectes positius en la salut cardiovascular. El fet és que la xocolata amb percentatges alts de cacau pot afectar positivament la salut del cor perquè disminueix la pressió sanguínia, cosa que millora el funcionament dels vasos sanguinis i potser fins i tot el perfil lipídic (és a dir, els nivells de colesterol i triglicèrids).
En una prova de control aleatori del 2019, un grup de persones adultes joves sanes que van menjar xocolata negra amb un 90 % de cacau cada dia durant 30 dies van millorar la seva pressió sanguínia en comparació amb els participants que van menjar xocolata amb menys concentració de cacau. Consell professional: tenir uns valors de pressió sanguínia normals és imprescindible per tenir bona salut. Una pressió sanguínia alta pot perjudicar la salut perquè es danyen els vasos sanguinis i el cor ha d'esforçar-se més per bategar.
Pel que fa als nivells lipídics, en una metaanàlisi publicada el 2011 a la revista The European Journal of Clinical Nutrition, es va descobrir que el consum habitual de xocolata negra disminueix els nivells de colesterol LDL, o les lipoproteïnes de densitat baixa. L'LDL és una mena de colesterol que es coneix popularment com a "colesterol dolent". Si els nivells d'LDL són més alts del normal, el risc de patir una malaltia cardiovascular o un infart també és més alt.
2.Pot millorar l'estat d'ànim.
Si mai t'ha vingut de gust menjar una mica de xocolata quan necessitaves sentir-te millor, has de saber que hi ha més gent com tu. Tot i que el sabor dolç i la textura exquisida d'aquesta llaminadura pot ser la raó principal per la qual et sents millor després de menjar-te-la, també hi ha evidències científiques reals que expliquen per què la xocolata negra millora l'estat d'ànim.
Per exemple, en un assaig de control aleatori publicat el 2022 a la Journal of Nutritional Biochemistry, es va estudiar l'efecte de la xocolata negra en l'estat d'ànim en persones adultes sanes d'entre 20 i 30 anys. En aquest estudi, els participants havien de menjar 30 grams de xocolata negra del 85 % o bé del 70 % cada dia durant tres setmanes. El grup de control no va consumir gens de xocolata negra.
Per situar-nos, 30 grams de xocolata són equivalents a un terç d'una rajola de xocolata negra de mida estàndard. L'equip de l'estudi va descobrir que les persones que van menjar xocolata del 85 % van experimentar una disminució significativa dels sentiments de sofriment emocional en comparació amb les que van menjar xocolata negra del 70 % i el grup de control. Una possible explicació d'aquest resultat són els efectes positius de la xocolata negra del 85 % en el microbioma de l'intestí.
El cacau, a més de tenir la capacitat de fomentar la salut i la diversitat del microbioma, pot ser beneficiós per a l'estat d'ànim perquè és una font rica en polifenols, una substància que es troba de manera natural a les plantes. Els polifenols tenen propietats antioxidants que poden afectar l'estat d'ànim disminuint la inflamació, la qual es creu que contribueix a la depressió.
Un gran estudi epidemiològic, publicat el 2018 a la revista Molecules, va suggerir que les persones amb una dieta molt rica en polifenols tenen menys símptomes de depressió. Una possible raó és que el consum de xocolata negra disminueix els nivells de cortisol. La reducció dels nivells d'aquesta hormona de l'estrès pot, alhora, ajudar a alleujar els símptomes de l'ansietat i la depressió.
3.Pot afavorir l'equilibri dels nivells de sucre en sang.
Sembla contradictori suggerir que pots millorar el control del sucre en sang menjant xocolata, però la idea és aquesta. Amb tot i això, abans d'anar corrents a la botiga a comprar xocolata en nom de la salut, recorda que la majoria de les rajoles de xocolata tenen molt de sucre i molts pocs polifenols. Així que aquestes rajoles no t'ajudaran a regular el sucre en sang.
Els estudis sobre el paper de la xocolata negra en l'equilibri del sucre en sang, però, no són concloents. De manera que cal investigar-ho més. Tanmateix, sembla que els polifenols de la xocolata negra poden millorar la sensibilitat a la insulina. Com a mínim, si et preocupa el teu nivell de sucre en sang, optar per la xocolata negra segurament no tindrà cap efecte negatiu en els nivells d'insulina, en comparació amb una xocolata amb un percentatge de cacau més petit.
Per entendre'ns, tenir nivells d'insulina alts molt sovint pot fer que les cèl·lules desenvolupin resistència a la insulina, és a dir, que ja no podran absorbir glucosa de la sang. La resistència a la insulina pot provocar diferents malalties cròniques, de manera que controlar els nivells d'insulina és important per tenir bona salut.
Conclusió
En definitiva, gaudir de la xocolata en qualsevol format pot formar part d'una dieta equilibrada i nutritiva. Optar per la xocolata negra, preferiblement amb almenys un 80 % de cacau, pot ser beneficiós per a la salut. Recorda que seguir una dieta que inclogui fruita, verdures, proteïnes, greixos saludables i fibra, fer exercici i tenir bons hàbits de son són requisits essencials per viure molts anys.
Text: Sydney Greene, titular d'un màster, nutricionista i dietista col·legiada.