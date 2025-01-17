Tres beneficis potencials de portar ulleres amb filtre de llum blava
Activitat
Un equip mèdic explica com et poden ajudar les ulleres protectores a evitar la fatiga visual.
Al món en què vivim és impossible evitar les pantalles, així que la llum blava forma part del nostre dia a dia. No obstant això, l'exposició excessiva a aquest tipus de llum pot causar molèsties oculars, com ara sequedat, distorsió temporal de la visió o sensibilitat a la llum. El 2022, el Vision Council dels EUA va publicar els resultats d'una enquesta en què el 80 % dels participants va afirmar que patia algun símptoma de fatiga visual, una afecció contra la qual poden ser útils les ulleres amb filtre de llum blava.
Aquestes ulleres estan dissenyades específicament per reduir l'exposició a aquest tipus de llum i prevenir els símptomes de la fatiga visual associats amb l'ús de pantalles digitals.
Què és la llum blava?
Els dispositius digitals com ara els telèfons intel·ligents, les tauletes, els portàtils i els televisors emeten llum blava, igual que els llums fluorescents, les bombetes fluorescents compactes i els llums LED. No obstant això, segons l'Acadèmia Americana d'Oftalmologia, la font principal de llum blava és el sol.
El doctor Brian Boxer Wachler, oftalmòleg i cirurgià ocular al Cedars-Sinai Medical Center a Los Angeles (EUA), explica que la llum blava, que també es coneix com a llum visible d'alta energia, forma part de l'espectre de llum visible. Et recordes dels colors de l'arc de Sant Martí? Són el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'anyil i el violeta. Tal com explica Wachler, tots aquests colors formen part de l'espectre de llum visible, és a dir, que són les seccions de l'espectre electromagnètic que pot captar l'ull humà.
A mesura que s'amplia l'espectre de llum visible, les longituds d'ona se separen i canvien de dimensió, cosa que es tradueix en els diferents colors. Tatevik Movsisyan, oftalmòloga i professora associada que treballa a l'Ohio State University College of Optometry, explica que la part de l'espectre de llum blava té una longitud d'ona curta, que va entre els 400 i els 500 nanòmetres.
La llum blava és perjudicial per a la salut ocular?
En principi no, però sí que afecta els ulls i, possiblement, la salut en general.
"Els estudis en animals han demostrat que aquestes longituds d'ona curtes són tòxiques per a la retina o la part posterior de l'ull. Tanmateix, fins ara no hi ha cap prova que indiqui que la llum blava causa aquesta mena de dany a les retines humanes", afirma Movsisyan.
Tot i que encara s'està investigant aquest tema, un article de revisió del 2022 va descobrir que la llum blava artificial no tenia un impacte significatiu en la visió ni en la salut ocular. L'Associació Americana d'Oftalmologia també diu que les últimes proves no demostren cap relació entre la llum blava i els danys en la retina humana o la degeneració macular causada per l'envelliment.
De fet, l'exposició a la llum blava pot tenir alguns beneficis. Un article de revisió sistemàtica de l'any 2022 va descobrir que els atletes que s'exposaven a la llum blava van experimentar alguns beneficis, com ara una millora del rendiment cognitiu, així com un augment en la sensació d'alerta i en el temps de reacció.
Llum blava i interrupcions del son
Un ús excessiu de la pantalla abans d'anar a dormir pot afectar la qualitat del son. "La llum blava dels dispositius electrònics no perjudica els ulls, però pot afectar el son perquè altera la secreció de melatonina", comenta Boxer Wachler.
La melatonina és una hormona que produeix el cervell com a resposta a la foscor per afavorir la sensació de somnolència. També afavoreix els temps del rellotge biològic intern (ritme circadiari), tal com expliquen els Instituts Nacionals de la Salut dels EUA. L'oftalmòloga Jennifer Tsai explica que la llum blava que prové dels dispositius digitals pot alterar el ritme circadiari natural i fer que el cos pensi que encara és de dia. Això dificulta la capacitat d'adormir-te i, en conseqüència, redueix la qualitat del son. Per descomptat, els patrons del son són diferents per a les persones que treballen de nit.
Un article de revisió publicat l'any 2019 a la revista Chronobiology International, que examinava la relació entre l'exposició a la llum i el ritme circadiari, va indicar que amb dues hores d'exposició a la llum blava al vespre n'hi ha prou per suprimir la melatonina. A més, un article de revisió de medicina esportiva de l'any 2022 de la revista Frontiers in Pshysiology va descobrir que la llum blava pot afectar tant la qualitat com la durada del son.
Beneficis de les ulleres de llum blava
Ara que hi ha més tasques quotidianes vinculades a l'àmbit digital, cada cop seràs més susceptible de patir símptomes relacionats amb l'ús excessiu de pantalles. T'expliquem com et poden ajudar les ulleres amb filtre de llum blava a combatre la fatiga visual i a desconnectar.
1.Poden millorar la qualitat del son
Una de les millors coses que pots fer abans d'anar a dormir és apagar les pantalles. No obstant això, les ulleres amb filtre de llum blava et permeten utilitzar pantalles abans de dormir sense sacrificar la qualitat del son. Segons Boxer Wachler, els estudis han demostrat que les ulleres amb filtre de llum blava poden ajudar a millorar el son.
Un article de revisió publicat el 2021 a Chronobiolgy International suggeria que les ulleres amb filtre de llum blava reduïen la latència del son (el temps que tardes a adormir-te) entre persones amb patologies del son, trastorns d'horari o horaris de feina canviants.
2.Poden reduir la sensibilitat a la llum
Tsai explica que la llum blava artificial que prové dels dispositius electrònics pot provocar mal de cap, problemes de concentració o sensibilitat dels ulls a la llum.
"Normalment, portem ulleres de sol en exteriors per reduir aquest efecte, ja que el sol també emet llum blava", comenta. "Ara bé, en interiors, els ulls també estan exposats a la llum blava de les pantalles, que augmenta la sensibilitat a la llum".
Tanmateix, és possible que les ulleres de llum blava no solucionin la fatiga visual causada pels dispositius digitals. Segons un assaig aleatoritzat publicat el 2021 a l'American Journal of Ophthalmology, no sembla que les ulleres amb filtre de llum blava ajudin a prevenir ni a millorar els símptomes de fatiga ocular després d'haver fet servir ordinadors durant dues hores.
"De vegades, la gent pensa que la llum blava és la causa de la fatiga ocular i la síndrome visual informàtica, però no és així", diu Boxer Wachler. "El que provoca aquestes afeccions és el temps excessiu que passem utilitzant dispositius electrònics, perquè centrar la vista en alguna cosa de massa a prop durant períodes de temps llargs fa que els ulls parpellegin un 30 % menys del normal".
Per tant, tot i que la llum blava no és l'única causa darrere de la fatiga ocular digital, els bloquejadors de llum blava poden ajudar a reduir els símptomes relacionats amb la sensibilitat a la llum.
3.Poden reduir els símptomes de la sequedat ocular
Com que passar hores mirant una pantalla pot reduir la quantitat de vegades que parpellegem, Tsai explica que els símptomes de sequedat visual (com ara l'enrogiment, la sensació de cremor o els ulls plorosos) poden aparèixer per una falta de producció de pel·lícula lacrimal.
"Portar ulleres amb filtre de llum blava pot reduir l'enlluernament i la sensibilitat a la llum. Això alleujarà la tensió i, en algunes ocasions, podria millorar la freqüència de parpelleig", comenta Tsai.
Segons un breu estudi del 2016, les persones adultes amb ulls secs que portaven ulleres de sol amb un filtre que bloquejava el 50 % de la llum blava van millorar la seva agudesa visual. Perquè te'n facis una idea, segons l'American Optometric Association l'agudesa visual és la claredat o la nitidesa de la visió.
Consells a l'hora de comprar ulleres amb filtre de llum blava
Si t'interessa portar ulleres amb filtre de llum blava, Tsai recomana que en busquis unes que filtrin tot l'espectre de llum blava, que és d'entre 410 i 460 nanòmetres. Les ulleres amb una tonalitat taronja o ambre estan dissenyades per bloquejar més (o gairebé tota) la llum blava, en comparació amb les ulleres amb lents transparents.
"Tingues en compte que el filtre de llum blava no filtra necessàriament la llum ultraviolada", diu l'experta. "Abans de comprar-te unes ulleres, assegura't que les lents et protegeixen contra la llum ultraviolada".
Si no tens clar si les ulleres que has comprat filtren la llum blava o no, Tsai recomana sol·licitar una cita amb especialistes en optometria. "Normalment, comptem amb dispositius espectrals que poden comprovar les especificacions de les lents", explica.
Quan cal portar ulleres amb filtre de llum blava?
Tu decideixes si et convé portar ulleres amb filtre de llum blava o no. "Explico als meus pacients que portar aquestes ulleres no suposa cap inconvenient, ja que poden alleujar la sensibilitat a la llum que provoca el fet d'estar tot el dia davant d'una pantalla", afirma Tsai. "Si algú opta per portar ulleres amb filtre de llum blava, és millor fer-ho quan estigui mirant alguna pantalla digital, com ara si treballa amb ordinadors, quan fa servir el telèfon mòbil o quan llegeix en una tauleta".
Boxer diu que pots desactivar la llum blava de tots els dispositius electrònics anant a "Configuració", després a "Pantalla" i seleccionant llavors el mode nocturn. "Aquest mode elimina la llum blava del telèfon i l'ordinador. És normal si trobes que la pantalla es veu una mica taronja, però la majoria de les persones s'hi acaben acostumant".
L'expert també recomana deixar descansar la vista sovint. "Recomano la regla 20-20, que consisteix a tancar els ulls durant 20 segons cada 20 minuts que passis davant d'una pantalla". Una altra manera de fer-ho és amb la regla 20-20-20, que consisteix a apartar la vista de la pantalla cada 20 minuts per mirar durant 20 segons alguna cosa que tinguis a 6 metres de distància (aquests 6 metres serien 20 peus i per això es diu "20-20-20").
"És recomanable que et facis un control complet per determinar si necessites unes ulleres graduades o si seria bona idea tenir-ne unes amb revestiment antireflector, que bloqueja part de la llum blava", comenta. Si tens algun dubte, consulta un oftalmòleg o oftalmòloga per veure si les ulleres amb filtre de llum blava serien bones o no per al teu cas.
Text: Amy Capetta