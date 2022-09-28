Cinc beneficis de la sauna amb infraroigs per a la salut, segons els experts

Cinc beneficis per a la salut de la sauna amb infraroigs, segons els experts
Salut i benestar
Diferents experts t'expliquen la ciència que hi ha darrere de les saunes amb infraroigs i com poden millorar la salut en general.
Per a algunes persones, anar a la sauna és un ritual comú per a després d'entrenar, i per un bon motiu. Aquestes petites sales a temperatures altes ofereixen diversos beneficis per a la salut. A diferència de les saunes tradicionals, les quals escalfen l'aire per augmentar la temperatura corporal, les saunes d'infraroigs escalfen el cos directament a través d'aquest tipus de radiació.
Tot i que les saunes tradicionals poden arribar a temperatures de fins a 82 graus centígrads, les saunes amb infraroigs arriben a temperatures que van dels 43 als 60 graus, segons detalla Shaina Painter, nutricionista amb un màster en Ciències. Com que les temperatures que s'assoleixen amb les saunes d'infraroigs són més baixes, aquest tipus de sauna és més còmoda i segura durant períodes de temps més llargs.
"Solc recomanar saunes d'infraroigs als meus pacients i, a més, jo mateixa les faig servir més sovint que els altres tipus de saunes", afirma Monisha Bhanote, doctora especialista en estils de vida holístics, amb màster en Ciències i certificat del Consell de Medicina Holística dels EUA (ABOIM).
"Una sauna que fa servir la radiació infraroja penetra dins la pell més profundament que les saunes d'aire calent", ens explica. "Com a resultat, les persones suen més intensament a una temperatura més baixa".
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5 beneficis per a la salut de les saunes d'infraroigs
"Tant les saunes tradicionals com les saunes d'infraroigs ofereixen beneficis per a la salut, com ara la millora de la circulació i la salut cardiovascular", explica Rathna Nuti, metgessa i membre de l'Acadèmia de Metges de Família dels EUA (AAFP). Jennifer Bontreger, doctora en medicina osteopàtica, planteja que una sauna d'infraroigs provoca reaccions del cos que se semblen a les que produeix l'exercici moderat. Els següents són alguns exemples de com pot millorar aquesta teràpia el benestar i el rendiment esportiu:
1.Redueix el dolor muscular
Segons Bontreger, la millora de la circulació de la sang provocada per una sessió de sauna d'infraroigs pot accelerar la recuperació muscular després de l'activitat física. Un ús regular pot, fins i tot, ajudar els atletes a millorar el seu rendiment.
La doctora diu que un estudi de 2015 a petita escala, en el qual van participar 10 homes actius físicament, va demostrar que una sessió de 30 minuts en una sauna d'infraroigs després d'un entrenament de resistència va millorar la recuperació neuromuscular en comparació amb els participants que no l'havien usat.
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2.Pot alleujar el dolor crònic
La teràpia de sauna amb infraroigs també pot ser un mètode prometedor per al tractament del dolor crònic, segons ens explica Bontreger. Per demostrar-lo, la doctora assenyala un estudi de 2008 a petita escala. Els pacients que patien artritis reumatoide i una malaltia inflamatòria coneguda com a "espondilitis anquilosant" van notar més benestar després de 8 sessions de sauna durant un període de 4 setmanes.
3.Pot reduir la inflamació
S'ha demostrat que l'ús de saunes amb infraroigs té un efecte antiinflamatori al sistema vascular, afirma Painter. Les sessions activen les proteïnes de xoc tèrmic, un grup de proteïnes que reaccionen a la temperatura corporal alta i ajuden a reduir el dany cel·lular causat per les espècies reactives d'oxigen i altres radicals lliures.
Painter explica que s'ha demostrat que les proteïnes de xoc tèrmic allarguen l'esperança de vida i milloren el procés d'envelliment en general.
4.Desintoxica el cos
Painter diu que la sauna, tradicional o d'infraroigs, pot millorar l'expulsió d'elements tòxics del cos.
Segons un estudi de 2012, el cos prefereix expulsar metalls pesants a través de la suor, en lloc de fer-ho mitjançant l'orina o la sang, explica.
I afegeix: "reduir la càrrega tòxica pot disminuir el dany oxidatiu, l'envelliment cel·lular prematur i els trastorns dels sistemes d'òrgans, com ara l'endocrí o el cardiovascular".
5.Disminueix els nivells de pressió sanguínia i millora la salut cardiovascular
La cardiopatia és la principal causa de mort en les persones de la majoria de grups ètnics i racials dels EUA, segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties. Els estudis han revelat que les saunes amb infraroigs poden ajudar a millorar la salut cardíaca i a reduir la pressió sanguínia, explica Painter.
Concretament, les saunes amb infraroigs poden ser beneficioses per a les persones que presenten factors de risc per a malalties de les artèries coronàries, com ara el colesterol alt, la pressió sanguínia elevada i la diabetis. Per això, com explica Painter, usar saunes d'infraroigs pot ajudar a millorar la producció d'òxid nítric. La qual cosa, al seu torn, dilata (és a dir eixampla) els vasos sanguinis per ajudar a millorar la circulació i el flux sanguini.
Hi ha dades que confirmen aquesta afirmació: un estudi de 2017 publicat al Journal of Human Hypertension va revelar que una sessió de sauna de 30 minuts podia reduir la rigidesa arterial i millorar la pressió sanguínia. Per a un estudi de 2004, un grup de pacients amb, com a mínim, un factor de risc coronari, van utilitzar la sauna d'infraroigs diàriament durant 2 setmanes. Com a resultat, els participants van reduir la pressió arterial sistòlica i els nivells d'estrès oxidatiu. I un altre estudi de 2004, el qual es va centrar en pacients amb insuficiència cardíaca congestiva, va demostrar que participar en un programa de 2 setmanes amb una sessió de sauna d'infraroigs de 15 minuts al dia podia millorar el ritme cardíac irregular.
Consells per utilitzar saunes d'infraroigs
En general, Painter recomana utilitzar la sauna de dues a quatre vegades per setmana. Si el teu objectiu és la recuperació, utilitza-la després de l'entrenament.
Painter aconsella que abans de les sessions, et passis un raspall sec pel cos. Fer servir aquest tipus de raspall sec de cerres dures per fer-te massatges pel cos ajuda al sistema limfàtic a expulsar residus a través de la suor. Per provar-ho, comença pels peus, passant el raspall cap amunt, amb moviments circulars amples.
Després, fes una sessió de sauna de 5 a 30 minuts (en general, no més de 15 minuts si fas servir una sauna tradicional). Mentre t'aclimates a la sauna, comença amb una temperatura de 38 graus centígrads i augmenta progressivament fins a arribar als 60 graus, recomana Painter. Si notes signes d'hipertèrmia o sobreescalfament, finalitza la sessió, adverteix. Para atenció als marejos, al mal de cap, a les nàusees, al ritme cardíac elevat, a la visió borrosa, a les rampes musculars i al dolor.
Després de la sauna, recupera progressivament la temperatura normal del cos per evitar oscil·lacions de la pressió arterial, recomana Painter. Prova de fer un descans de 2 a 5 minuts abans de dutxar-te o banyar-te amb aigua freda.
Alguna cosa més que hagis de saber? No t'oblidis d'hidratar-te abans d'entrar a una sauna. Bhanote ens recorda que és important hidratar-se almenys 24 hores abans de la sessió i just després de sortir de la sauna per evitar els sobreescalfaments, els marejos i la deshidratació.
Beu, com a mínim, 2 litres d'aigua abans, durant i després de la sessió, suggereix la doctora Melissa Nicolletti.
"Si sents marejos o atordiment amb la sauna o si ets propens o propensa a tenir la pressió sanguínia baixa, prova de prendre electròlits (tauleta o beguda) per evitar la deshidratació", recomana Painter.
Quines persones haurien d'evitar les saunes d'infraroigs?
Consulta sempre al teu metge abans de plantejar-te utilitzar aquest tipus de teràpia. La doctora Michelle Henne diu que cal evitar la sauna si tens algun d'aquests problemes de salut:
- Estenosi aòrtica severa (malaltia cardíaca)
- Dolor al pit provocat per una cardiopatia
- Atac al cor recent
- Accident cerebrovascular recent
A més, no es recomana l'ús de les saunes a les persones grans, les embarassades o els nens. Tampoc s'ha de consumir alcohol abans d'entrar a una sauna.
Text: Dina Cheney