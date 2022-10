Cinc beneficis de la sauna amb infraroigs per a la salut, segons els experts

La cardiopatia és la principal causa de mort en les persones de la majoria de grups ètnics i racials dels EUA, segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties. Els estudis han revelat que les saunes amb infraroigs poden ajudar a millorar la salut cardíaca i a reduir la pressió sanguínia, explica Painter.

Concretament, les saunes amb infraroigs poden ser beneficioses per a les persones que presenten factors de risc per a malalties de les artèries coronàries, com ara el colesterol alt, la pressió sanguínia elevada i la diabetis. Per això, com explica Painter, usar saunes d'infraroigs pot ajudar a millorar la producció d'òxid nítric. La qual cosa, al seu torn, dilata (és a dir eixampla) els vasos sanguinis per ajudar a millorar la circulació i el flux sanguini.

Hi ha dades que confirmen aquesta afirmació: un estudi de 2017 publicat al Journal of Human Hypertension va revelar que una sessió de sauna de 30 minuts podia reduir la rigidesa arterial i millorar la pressió sanguínia. Per a un estudi de 2004, un grup de pacients amb, com a mínim, un factor de risc coronari, van utilitzar la sauna d'infraroigs diàriament durant 2 setmanes. Com a resultat, els participants van reduir la pressió arterial sistòlica i els nivells d'estrès oxidatiu. I un altre estudi de 2004, el qual es va centrar en pacients amb insuficiència cardíaca congestiva, va demostrar que participar en un programa de 2 setmanes amb una sessió de sauna d'infraroigs de 15 minuts al dia podia millorar el ritme cardíac irregular.